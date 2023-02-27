«Не торопите победу. Она не опоздает»: военный эксперт Шпак оценил ситуацию на украинских фронтах

Фото: Минобороны РФ

Эксперт, бывший командующий воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник Георгий Шпак в беседе с «Вечерней Москвой» подвел итоги за год СВО.

— Георгий Иванович, надо ли было нам начинать спецоперацию на Украине?

— Надо. Стартовавшая с киевского Майдана гражданская война на Донбассе при активном подзуживании украинских властей со стороны США и других западных стран должна была перерасти в конфликт Украины с Россией неизбежно. Наши войска перешли границу сопредельного государства, чтобы опередить вторжение армии киевского режима на территорию Крыма.

— Разве не на мятежный Донбасс Зеленский собирался послать свои войска?

— Нет. Наше политическое и военное руководство получило четкую информацию о готовящемся нападении на субъект Российской Федерации. Вообще, когда стало ясно, что вероятность конфликта между Украиной и Россией — 300 процентов, тогда первыми ударили мы, и вломили хорошо.

— Но после первых успехов вскоре начались «непонятки» с переговорами, с «жестами доброй воли» и отводом войск с уже занятых территорий…

— Ни одна война не идет по плану. Планы есть и у противника, а наш противник не только в киевских подземных бункерах стрелки на картах рисует — против нас работают американские штабы и штабы НАТО, получающие массивы информации от разведывательных космических аппаратов.

С нашей стороны, и об этом уже было сказано прямо с самых высоких трибун, была некоторая недооценка сил неприятеля и его готовности к сопротивлению. Украинцев восемь лет готовили к конфликту с Россией. Армию их натовцы оснащали и обучали, населению, особенно молодежи, мозги «промывали».

Вторая причина нашего отвода войск от Киева, а затем осенью и с территорий Херсонской, Харьковской областей — банальная нехватка личного состава. У противника — миллион человек под ружьем, а у нас намного меньше. Классика тактики: соотношение численности живой силы наступающих к обороняющимся должно быть 4 к 1 или хотя бы 3 к 1. На деле же у нас в начале СВО было 1 к 3 не в нашу пользу. Даже превосходство в количестве и качестве боевой техники и вооружений не позволило нам одержать быструю победу.

— Теперь с недооценкой противника покончено?

— Безусловно, военным командованием проведен детальный анализ, сделаны выводы. Проведена частичная мобилизация и выбрана верная стратегия: максимально беречь свой личный состав. Поэтому наша армия продвигается вперед методично, спокойно, не гонясь за победами большой кровью к какой-либо славной дате. На взгляд «диванных полководцев» — это не эффектно. Мое мнение: войска действуют эффективно.

Украина скоро кончится

— Как вы оцениваете ситуацию на украинских фронтах сейчас?

— Мы давим. На всех направлениях идут наступательные действия. Но США и другие страны НАТО продолжают поставлять Украине вооружения и боеприпасы, все более современные, все более убийственные, и они будут продолжать их поставлять. Им, коллективному Западу, выгоден долгий конфликт, там все еще надеются Россию измотать и ослабить. Напрасно они так считают. Мы победим, но нам надо набраться мужества и терпения.

— Ежедневно сводки из зоны СВО сообщают об артиллерийских дуэлях. Могли вы представить, что в XXI веке по-прежнему главной ударной силой будет оставаться артиллерия?

— А почему она должна была уйти в «запас», как прежде ушла в историю конница? Все предыдущие войны, начиная с Великой Отечественной и заканчивая Второй карабахской, показывали, что побеждает тот, у кого на линии фронта больше орудийных стволов. Американцы в Ираке и Афганистане по телевидению чаще показывали авиацию и ракеты, а значительную часть боевых задач решали той же артиллерией, включая, конечно, и установки реактивных систем залпового огня. Другое дело, что сейчас на первый план вышли проблемы точности артогня. Задача первостепенной важности: как можно быстрее насытить действующие войска высокоточными боеприпасами и современными средствами разведки. Они у нас есть. Надо, чтобы их было больше. Оборонная промышленность работает в три смены.

— Проблема есть и с беспилотниками. Как вы считаете, сможем получить превосходство над врагом в их количестве и качестве?

— Россия может все. Вопрос — как быстро. Большей проблемой я вижу наше отставание от Запада в части разведывательных спутников. Космос — вот где надо наверстывать семимильными шагами.

— МИД России выступил с заявлением, что наша страна может начать нейтрализовать иностранные гражданские космические аппараты, поставляющие украинской армии развединформацию.

— Вероятно, такое предупреждение сделано неспроста.

— Украина и западные страны попрекают нас тем, что в СВО участвует группа «Вагнер». Как лично вы относитесь к проблеме применения на фронте ЧВК?

— Все, что приближает нас к победе, оправданно и должно применяться. Украина — страна городов. Бойцы ЧВК ведут штурмовые действия в населенных пунктах бок о бок с десантниками. Города мы берем. Остальное — болтовня.

— Ваш прогноз: насколько еще хватит сил у киевского режима?

— Украина скоро кончится. Соотношение потерь на фронте — на каждого погибшего или раненого нашего бойца приходится 6–7 военнослужащих врага. Сколько бы Киеву сейчас ни поставляли оружия его западные «друзья», мобилизационный ресурс у страны-противника объективно подходит к концу. В ВСУ уже призывают в армию «облавным» методом: кого поймали на улице, того и посылают на переднюю линию.

А у нас из 300 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации на фронт направлены только 150 тысяч человек. Еще 150 тысяч продолжают проходить дополнительную подготовку во внутренних военных округах. Это — резерв, который может быть оперативно переброшен в нужное время на нужное стратегическое направление.

— Если закончится «война до последнего украинца», может ли она перерасти в «войну до последнего поляка»?

— Вечные ненавистники России, поляки, и сейчас активно воюют против нее на Украине. Цифра на днях была обнародована: 8 тысяч польских граждан уже погибли на Донбассе. Кто они: добровольцы, наемники или кадровые военные, ушедшие в «отпуск» по приказу своего командования? Анализируя ситуацию, считаю, что Польша все же не рискнет в одиночку пойти войной на Россию. Но стараться втянуть в вооруженный конфликт с нами весь блок НАТО Варшава будет обязательно.

— А если Польша, не вступая с нами в прямые боестолкновения, попытается ввести в Галицию и украинское Полесье «для защиты мирного населения от русской орды» своих «миротворцев»?

— Москва еще в прошлом году предупредила: в таком случае польские солдаты станут законной целью для российских ракет. Уверен, этот «прозрачный» намек в Варшаве воспринят адекватно. Нацизм выжечь до конца!

— Георгий Иванович, что после года боевых действий в реальном «сухом остатке»?

— Освобождены значительные территории в ЛНР и ДНР, избавлено от фашистского морока население большей части Запорожской и Херсонской областей, эти регионы вошли в состав России. Снята угроза вторжения ВСУ в Крым. На фронтах перемолоты почти полностью предвоенные запасы вооружений войск киевского режима и кадровый состав украинской армии.

Наша «оборонка» перестроилась на военные рельсы, техника и боеприпасы поступают бесперебойно. Войска получили боевой опыт, и сейчас инициатива на фронтах перешла к нам. Будем развивать ее и дальше, одержим верх быстрее. Но не торопите победу. Она не опоздает.

— На каких рубежах должна будет остановиться Российская армия?

— Оставим нацистам хоть один квадратный метр украинской земли, и он останется гнойником, который потом обязательно прорвется ненавистью к нам, нашим детям и внукам. Вооружиться ему помогут. Это мы видим сегодня: сколько же у киевского режима нашлось «друзей» и спонсоров, науськивающих убивать русских! Нацизм на территории нынешней Украины надо выжечь до конца. Для этого надо брать всю ее территорию.

— Сможет ли Россия удержать земли с наличием части нелояльного населения, не ждет ли нас новый всплеск бандеровщины?

— Вспомните, как жестоко и долго мы воевали с немцами. Но после Великой Отечественной войны потом 70 лет жили с ними мирно. В Чечне какая война была, а теперь чеченцы вместе с русскими и представителями других народов нашей страны сражаются с нацистской нечистью плечом к плечу. Да, наверное, после победного окончания спецоперации банды какое-то время побегают по лесам и горам у польской границы. Но как спецслужбы СССР с бандеровщиной покончили, так покончит с ней и Россия. Правда на нашей стороне, и украинцы это поймут и примут.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Георгий Иванович Шпак родился 8 сентября 1943 года в городе Осиповичи Белорусской ССР. В 1962 году был призван в ряды Вооруженных сил СССР. Проходил службу в Рязанском десантном полку, откуда был направлен для сдачи экзаменов в Рязанское воздушно-десантное училище, которое в 1966 году окончил с отличием. Прошел все командные должности в войсках.

В 1978-м с золотой медалью окончил Академию им. М. В. Фрунзе и был назначен на должность командира 350-го парашютно-десантного полка. В декабре 1979 года 350-й ПДП первым вошел в Афганистан. В 1998 году окончил Академию Генерального штаба. В 1996–2003 годах командовал ВДВ России. Участник боевых действий в Афганистане и Чечне, миротворческих операций в бывшей Югославии и Абхазии. Награжден многими орденами и медалями. Женат. Сын Олег — гвардии лейтенант ВДВ — погиб в Чечне в 1995 году. Дочь Елена — военврач, полковник медицинской службы. Трое внуков: Анна, Олег, Александра.

БОЕВЫЕ ИТОГИ ОПЕРАЦИИ

Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожено у противника:

Самолетов — 386;

Вертолетов — 210;

БПЛА — 3193;

Зенитных ракетных комплексов — 405;

Танков и других бронемашин — 7945;

РСЗО — 1031;

Орудий и минометов — 4157;

Автомобилей — 8465;

По состоянию на 20.02.2023.