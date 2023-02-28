Новые правила проверки на алкоголь. Что изменится для российских водителей с 1 марта

Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

С 1 марта в России вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение. Сотрудники ГИБДД будут проводить освидетельствование на алкоголь без понятых, но с видеофиксацией. «Вечерняя Москва» узнала у вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, что изменится для автолюбителей и помогут ли нововведения в борьбе с коррупцией на дорогах.

Что изменится

По словам специалиста, медицинское освидетельствование водителей будет происходить с помощью видеорегистратора сотрудника Госавтоинспекции. Это поможет не терять время на поиск понятых.

— По новым правилам инспектор ГИБДД будет записывать процедуру проверки водителя на алкогольное опьянение на видеорегистратор, который крепится на нагрудном кармане. Эти изменения вводят для того, чтобы полицейский не терял время на поиск понятых. Зачастую это сделать проблематично, например в ночное время суток или на загородной трассе. Новые правила помогут сэкономить время и пустить на поток медицинское освидетельствование водителей, — сказал Шапарин.

Специалист объяснил, с какой целью появляются новые правила и помогут ли они в борьбе с нетрезвыми водителями на российских дорогах.

— Проблема пьяных водителей на российских дорогах не решена. Статистика подтверждает, что количество нетрезвых людей за рулем год от года изменяется на доли процента, а то и вообще совпадает. Именно поэтому МВД вводит новые правила, — считает специалист.

Помогут ли новые правила проверки в борьбе с коррупцией

Специалист полагает, что новые правила медосвидетельствования не помогут в борьбе с коррупцией, так как у сотрудников ГИБДД не будет четкого алгоритма для выявления пьяных автомобилистов.

— В ряде стран действует понятная методика. Например, чтобы человек не мог ровно идти. А в России сотрудник ГИБДД может проверять кого угодно по своему желанию. Я считаю, что такая система содержит в себе серьезные коррупционные основания, — считает собеседник «ВМ».

По мнению Шапарина, коррупция останется в том же объеме. Он предположил, что следовало бы ввести последовательность действий полицейских по четкому алгоритму.

Понятые при медосвидетельствовании давали больше гарантий водителю, чем видеофиксация, подытожил специалист.

— Видеозаписи могут быть стерты с видеорегистраторов, когда им нужно исчезнуть. Понятые выступали своеобразным гарантом для водителя. Они могли следить за прозрачностью процедуры медицинского освидетельствования, — заключил Шапарин.