В Москве растет спрос на сервисы, помогающие экономить

Фото: Freepik

Россияне предпочитают сейчас экономить на всем, что может помочь семейному бюджету. Москвичи, к примеру, чаще стали пользоваться сервисами, позволяющими использовать кешбэк для оплаты различных услуг. Об этом свидетельствуют данные МТС, которая проанализировала активность участников программы лояльности МТС Cashback в Московском регионе в 2022 году. Проведенные исследования показали, что количество пользователей сервиса экосистемы компании удвоилось, а основным трендом сегодня стал рост популярности услуг по организации досуга и быта.

Количество жителей Московского региона, пользующихся сервисом компании, позволяющим копить и тратить кешбэк на повседневные покупки, за прошедший год увеличилось более чем в два раза.

Чаще всего жители региона тратят кешбэк на мобильную связь и домашний интернет. На них можно списать любую сумму, даже один рубль. На втором месте по популярности у пользователей оказались покупки в магазинах МТС, в которых можно оплатить до 100 процентов стоимости смартфона, наушников и другой портативной техники.

При этом быстрыми темпами росло также количество пользователей, которые списывают накопленные средства на развлечения и бытовые услуги. Так, число клиентов компании, которые списывают кешбэк на билеты в театр или концерты, увеличилось втрое. Также популярностью у клиентов компании пользуются подписки на кино, музыку и книги. В шесть раз выросло число москвичей, которые тратят накопленные с помощью программы средства на сервисы партнеров, такие, как покупку голосов в социальной сети «ВКонтакте», милей программы «Аэрофлот Бонус», клининг и химчистку.

Самыми активными участниками программы лояльности стали пользователи в возрасте от 18 до 34 лет. Их доля превысила 20 процентов от общего количества клиентов компании, пользующихся программой, позволяющей копить и тратить кешбэк на повседневные покупки.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных пользователей программы.