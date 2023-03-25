«Наша контрразведка дала жару»: генерал ФСБ Михайлов — о секретах и мифах работы в разведке

Кадр из культового кино «Семнадцать мгновений весны». Генрих Мюллер (слева) и Штирлиц / Фото: РИА Новости

Российский генерал спецслужб, писатель Александр Георгиевич Михайлов отметил юбилей: 25 лет назад в правительстве Сергея Степашина он был назначен главой Управления правительственной информации. Специально для «Вечерней Москвы» он раскрыл секреты работы в разведке.

— Александр Георгиевич, вы родились в семье военнослужащего — отсюда и желание служить Родине?

— Ну не сказал бы так. Просто я вырос в семье фронтовика, и мы никогда с отцом не говорили о защите Родины, потому что это было так же естественно, как дышать. Это даже как-то не обсуждалось, потому что это совершенно естественная потребность любого мужика, который живет в России и никуда не собирается уезжать.

— Будущий генерал спецслужб уже в школе мечтал о такой карьере?

— В моей биографии есть несколько интересных поворотов судьбы. Меня после восьмого класса выгнали из школы. Сказали, чтобы в девятый класс я не переходил, якобы у меня поведение не то. Чего-то в моем поведении такого было, я уже не помню. Наверное, все-таки в силу раннего взросления я был более подготовленным к жизни, и мои вопросы педагогам восторга у них не вызывали.

— Но как же вы все-таки попали в этот таинственный Комитет госбезопасности?

— Отслужив армию, я понял, что эта страница жизни моей перевернута. Вообще многое в моей жизни связано с моей «вредной» натурой, с тем, что меня легко взять «на слабо». Один из моих приятелей на радиозаводе, где я работал после армии, всеми силами хотел попасть в КГБ, но у него это получалось со скрипом. И он мне предложил вроде бы в шутку попробовать попасть туда.

Я подал заявление, меня пригласили на Лубянку, побеседовали со мной, начали «проверять» и очень быстро приняли. А в это время я уже учился на журфаке МГУ, но, несмотря на это, меня назначили на самую «низовую» должность, в Седьмой отдел (Служба наружного наблюдения. — «ВМ»). И эти два года службы в «наружке», «на земле», стали для меня отличной школой. Именно там я узнал всю суть оперативной работы сотрудника КГБ.

— А как вы попали в знаменитое Пятое управление КГБ СССР?

— А к ним спустя два года после работы в Службе наружного наблюдения меня за неплохие результаты «пригласили приказом» поработать у них. Причем все люди, которые работали в этом отделе, имели какое-то творческое образование: ГИТИС, Щукинское училище, ВГИК, Академия художеств, Литературный институт, консерватория, факультет журналистики. Это все делалось для того, чтобы мы легче внедрялись в ту среду, для которой различные идеологические диверсии и подразумевались. Но основная задача была не в том, чтобы внести какую-то цензуру или бороться с инакомыслием, нет! Цель была в том, чтобы эти люди не переступали какую-то грань, которая отделяет мирную жизнь от преступления. Работа была очень интересная, тут я проработал 14 лет, и меня пригласили на должность заместителя начальника управления.

— А есть ли вообще разница между нашей спецслужбой и их, например ЦРУ?

— Принципиальная! Если говорить о США, то там есть такое понятие, как «разведывательное сообщество». Туда входит 27 различных служб под единым руководством, которое периодически меняется. Это может быть директор ЦРУ или директор ФБР. Эти службы очень согласованно действуют. Бюджет у них колоссальный. Если бы нам дали такой бюджет, то мы для своих целей «купили» бы всю Африку и пол-Европы. Например, у американской службы DEA (Агентства борьбы с наркоторговлей) есть своя авиация, свой флот и две подводные лодки. А у нас в те времена иногда наручников не хватало.

— Ну а эффективность?

— Эффективность у нас намного выше! Мы берем русской смекалкой, способностью решать задачи даже в тех условиях, в которые были поставлены. Ведь очень часто большой бюджет является элементом разложения. Американцы так и говорили тогда, что «Первый отдел Второго главка» (то есть контрразведка) оставил руины от американской резидентуры на территории СССР. По линии контрразведки мы не давали им вообще работать, даже голову поднять.

— Уничтожили все, что они сюда пихали?

— Все, что только ни пытались! Они же тоже не дураки: когда начался этап перестройки, у людей крыши посносило от обилия всякой информации. У многих тогда сложился диссонанс: «Вчера мы его прессовали, а сегодня мы его охраняем!» Американцы сюда для диссидентов привозили специальные устройства для выпуска полиграфической продукции, финансировали их деньгами. И с этим мы активно боролись.

— В последнее время там загорелось, здесь взорвалось. Как считаете: это спящие ячейки?

— События, которые происходят на территории России, очень часто связаны с нашими внутренними проблемами, смысл которых заключается в высокой степени протестного электората. Ну какие ячейки будут губить машину, на которой написана буква Z? Какие спящие ячейки будут кидать бутылку с зажигательной смесью в военкомат? Мы иногда завышаем возможности нашего противника. Притом что он достаточно коварен. При этом я вспоминаю Первую чеченскую кампанию, когда Салман Радуев (чеченский террорист. — «ВМ») был готов на себя взять даже извержение Везувия. В основном это просто работа наших российских маргиналов.

— А вот в США техногенные катастрофы участились — то поезд сошел с опасным веществом с рельсов, то химический завод взорвался. Это не мы?

— Да нет (улыбается). Людям свойственно преувеличивать значение специальных служб. Возьмем то же пресловутое ЦРУ. Они «прошлепали» все, что только можно прошлепать: Афганистан, взрыв башен-близнецов. У них огромное количество проколов. Они создали свой голливудский образ сотрудника ЦРУ, который «все может». Причем рядовые граждане США в это искренне верят. И многие у нас тоже заложники того образа, созданного американцами.

— А вот эта западная русофобия — запрет языка, спорта — она когда-нибудь закончится?

— Думаю, не скоро, весьма не скоро. Ну хотя бы потому, что все боевые действия на Украине выгодны американцам. Ведь не секрет, что любая война — полигон для испытания оружия, во-вторых, это форма утилизации старого оружия, которым забиты склады стран НАТО. Это огромные деньги, поэтому все играют на то, что «от России исходит агрессия».

— Вам, наверное, скучно быть просто кагэбэшником?

— В силу своего характера мне делать одно и то же просто неинтересно. Как только я заканчиваю дело — уже хочу перевернуть страничку, заняться чем-то уже другим. От моего «вредного характера» и эта многогранность — книги, сценарии и многое другое.

КСТАТИ

Александр Михайлов — член Союза писателей России. Профессор Московского института МВД России. Кроме нескольких книг генерал ФСБ написал сценарии к фильмам «Мужской талисман», «Спасти любой ценой», «Заложники черного золота».

СПРАВКА

Пятое управление КГБ СССР — служба идеологической контрразведки. Ее задачи были связаны с ограждением творческой и технической интеллигенции, рабочего класса, молодежи от идеологических диверсий противника. Также управление занималось борьбой с незаконным распространением оружия, борьбой с религиозным экстремизмом, национализмом, а также работой по выявлению анонимок.