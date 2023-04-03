Сломанные судьбы: шесть трагических историй выдающихся отечественных спорстменов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Трагическая история народного любимца — олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова — потрясла каждого. В настоящее время вся страна молится о его выздоровлении и верит, что выдающийся спортсмен сможет победить болезнь. К сожалению, это не первый случай, когда печальная судьба настигает адептов большого спорта. «Вечерняя Москва» вспоминает спортсменов с непростой жизненной историей.

Роман Костомаров

Один из самых титулованных спортсменов в России уже несколько месяцев борется за жизнь в реанимации столичной Коммунарки. Фигуриста госпитализировали в январе с пневмонией в тяжелом состоянии: болезнь дала множество осложнений. Из-за некроза, по одним данным, было принято решение об ампутации пальцев рук у спортсмена, по другим — ему ампутировали кисти. Перед тем как попасть в больницу, олимпийский чемпион активно участвовал в общественной жизни: снимался в телевизионных шоу, исполнил роль ведьмы Брунгильды в спектакле на льду «Волшебник из страны Оз».

Прямо перед тем как его состояние сильно ухудшилось, мастер спорта принимал участие в трех представлениях в Подмосковье на открытом воздухе при двадцатиградусном морозе. Известно, что до этого неделю у него держалась высокая температура. Но вместо того, чтобы активно лечиться и отложить все дела, он еще и решил искупаться в проруби. Хотя близкие из окружения Костомарова эти факты опровергают.

В настоящее время, по информации СМИ, звезда «Ледникового периода» идет на поправку. Спортсмена окончательно вывели из медикаментозной комы, сделали ему перевязки. Теперь Костомарову предстоит долгий путь восстановления. Заведующая клиникой спортивной медицины Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Виктория Бадтиева предположила, что реабилитация может пройти в кратчайшие сроки.

Фото: РИА Новости

Елена Мухина

Несчастный случай, приключившийся с гимнасткой Еленой Мухиной, — один из самых трагичных в истории отечественного спорта. Во время предолимпийских сборов в Белоруссии в 1980 году она готовилась без тренера. Михаил Клименко отлучился в российскую столицу, чтобы прояснить ситуацию с прошедшим слухом о том, что гимнастка якобы не попадает в сборную Игр-1980. Мухина решила исполнить очень сложную связку, но попытка обернулась трагедией.

Вместо того чтобы сделать кувырок в воздухе, она приземлилась на голову и сломала позвоночник. Девушка перенесла множество операций, но врачам так и не удалось поставить звезду на ноги: она осталась прикованной к инвалидной коляске до конца своих дней. Известно, что беде предшествовала другая травма спортсменки: ранее она сломала ногу во время показательных выступлений в Англии. Когда ей сняли гипс, оказалось, что кости разошлись, но, несмотря на это, гимнастка продолжила активно готовиться к соревнованиям. По одной из версий, именно это стало причиной неудавшегося трюка — подвела больная нога.

Фото: РИА Новости

Елена Бережная

Партнер фигуристки Елены Бережной — Олег Шляхов — в 1996-м году во время разминки случайно попал ей коньком по голове. Да так сильно, что пробил височную кость, а ее осколки повредили мозг. В результате несчастья пострадал речевой центр. Спортсменке пришлось по-новому учиться говорить и ходить. Тогда ей было всего восемнадцать лет. Эта история похожа на чудо: через три месяца после травмы Бережная возобновила тренировки на льду с новым партнером — Антоном Сихарулидзе. Спустя два года пара уже завоевала серебро на зимних Играх-1998 в Нагано, а в 2002 году получила олимпийское золото в Солт-Лейк-Сити.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе / Фото: Спорт-Экспресс / ИТАР-ТАСС

Ляйсан Утяшева

Художественная гимнастка Ляйсан Утяшева тоже пережила серьезную травму на спортивном пути. В начале нулевых она сломала кости одной ступни и получила расхождение костей на другой во время показательных выступлений в Самаре. Врачи вынесли приговор: в спорт дороги нет, ведь ладьевидная кость не срастется.

Спортсменка перенесла шесть многочасовых операций на обеих ногах с пересадкой костной ткани. Ей установили штифт. Два года она передвигалась только при помощи костылей, но все же сумела восстановиться. Спустя два года девушка опять ринулась покорять новые вершины: выступала в составе российской сборной по художественной гимнастике, получила чемпионский титул Европы в командных соревнованиях и одержала победу на международных турнирах в Латвии и во Франции.

Фото: Олег Булдаков / ИТАР-ТАСС

Александр Попов

Во время Олимпийских игр в Испании и США в начале 90-х пловец Александр Попов четыре раза взял золото. Он был первым, кто удостоился такой высокой награды после распада Советского Союза. Вернувшись в российскую столицу, он стал участником уличной драки с незнакомцем. В ходе потасовки спортсмена пырнули ножом в бок и ударили камнем по голове. После госпитализации медики выявили, что лезвие проникло на 17 сантиметров вглубь, повредило почку, пробило диафрагму и порезало легкое. Попова прооперировали: закаленный организм сумел восстановиться. Как только счастливчик покинул медучреждение, он сразу покрестился в церкви. Восстановившись, начал тренироваться, а в нулевых уже выиграл серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее.

Чумичев Александр / Фотохроника ТА

Андрей Чесноков

Страшнейшую травму в мировом теннисе заработал Андрей Чесноков во время турнира АТР в Филадельфии зимой 1997 года. В ходе матча с соперником из Австралии Тоддом Вудбриджем спортсмен неудачно ринулся за мячом и получил переломы правой ноги в нескольких местах: он повредил большую берцовую и малую берцовую кости, также произошло смещение лодыжки. Медики, прибывшие на место несчастного случая, были шокированы: такие тяжелые травмы на их памяти люди получали только в результате автомобильных катастроф. Спустя год Чесноков снова стал играть в теннис, но былых успехов достичь уже не смог и закончил карьеру в 2000 году.