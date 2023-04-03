История завода — история города: легендарному столичному предприятию по переработке нефти исполняется 85 лет

Фото: Стоян Васев

Юбилей — дата крайне важная не только для работников отрасли, но и для всех жителей региона. Ведь Московский нефтеперерабатывающий — такая же часть столицы, как водоканал, метрополитен и предприятия ЖКХ. Без него — никуда.

Решение о строительстве завода было принято в 1930-х.

— Тогда по стране шла мощная волна индустриализации и требовалось много топлива: для строительной и дорожной техники, для грузовиков, перевозящих материалы и продукцию заводов и фабрик, — рассказывает кандидат исторических наук, преподаватель МГУ Сергей Забродин. — Помимо топлива, был нужен и битум, а это тоже продукт переработки нефти.

Как результат — рядом со столицей решили строить собственный нефтеперерабатывающий завод. Чтобы ускорить строительство, была выбрана технология переработки прямогонного мазута, который приходил на завод речным путем из Закавказья.

— Московский НПЗ стал первым заводом, который возвели не там, где добывают нефть, а где в ней нуждались больше всего — в европейской части СССР, — пояснил Сергей Забродин. — Это было экономическое новшество.

Фото: Стоян Васев

Неудивительно, что за годы работы предприятия многие передовые технологические решения получили «путевку в жизнь» именно там — на Московском НПЗ. Завод всегда сотрудничал с профильными научными институтами и был пилотной площадкой для внедрения последних достижений отечественной нефтепереработки. История предприятия — это энциклопедия технологий, нововведений и инноваций. А местами — и настоящего героизма.

Сражался вместе со страной

Во время Великой Отечественной завод не стали эвакуировать. Это было бы долго и дорого, а топливо для танков и военных грузовиков было нужно «здесь и сейчас» — враг подходил к столице. В итоге завод работал без выходных и остановок, бесперебойно снабжая топливом фронт и тыл. Для отведения авиационных ударов в трех километрах удалось быстро и скрытно построить фанерную копию предприятия. И фальш-завод несколько лет подвергался атакам вражеской авиации, а настоящий — работал.

— Московский НПЗ сыграл огромную роль в победе под Москвой. Ведь именно благодаря ему удалось выиграть «войну моторов», — пояснил Сергей Забродин. — Дело в том, что зима 1941–1942 годов была очень холодной. А топливо, которым заправляли немецкую военную технику было синтетическим, — из угля. Оно на морозе загустевало, и моторы не работали. В итоге вставали танки, грузовики, тянущие пушки. Не могли подняться в воздух многие самолеты. А Московский НПЗ выпускал куда более качественную продукцию из нефти. В результате советская военная техника работала исправно. Мы сумели провести стремительное контрнаступление и отбросить врага от Москвы.

Помогали развивать авиацию и новые технологии

В 1954 году на предприятии начали производить авиационный керосин. Дело в том, что тогда бурно развивались авиаперевозки, появились новые пассажирские лайнеры, в том числе реактивные. Потребовалось увеличить пропускную способность Московского авиаузла. В итоге в ближних пригородах открыли два новых аэропорта: в 1959 году — Шереметьево, в 1964-м — Домодедово. А продукция предприятия помогла сделать Москву крупнейшим транспортным хабом Европы.

В течение многих лет Московский НПЗ был площадкой для внедрения самых современных для нашей страны технологий. Так, например, в 1957-м здесь появилась первая в СССР установка карбамидной депарафинизации дизельного топлива. Технология позволила производить зимнее дизельное топливо. А 1958-м на заводе впервые в СССР ввели в эксплуатацию печь беспламенного горения. Она снижает потери тепла и обеспечивает экономию топлива. За внедрение авторам вручили Ленинскую премию. В 1983-м на заводе ввели первый в СССР автоматизированный комплекс каталитического крекинга. Он увеличил глубину переработки нефти до 80 процентов.

Фото: Стоян Васев

Экология — на первом месте

С 2011 года «Газпром нефть» реализует обширную программу модернизации Московского НПЗ. По словам мэра Москвы, «несмотря на экономические сложности, санкции, этот процесс не останавливается, с учетом того, что большая часть оборудования — российского производства. После реконструкции завод будет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе». И это получается! А предшествовал таким переменам ряд важных событий! В 2013-м, например, на три года раньше требований, установленных законодательством, предприятие полностью перешло на выпуск топлива Евро-5. Москва по инициативе мэра Сергея Собянина стала первым городом в России, который перешел на эти экологические стандарты. Уже в следующем, 2014-м, завод первым из российских НПЗ завершил ликвидацию всех исторически накопленных нефтесодержащих отходов. На их месте теперь парк 85-летия МНПЗ: более 200 деревьев и 3000 кустарников.

Еще через год завод первым из НПЗ России внедрил автоматизированную систему мониторинга атмосферного воздуха и стал пилотной площадкой по внедрению таких систем для всех предприятий отрасли.

Спустя еще пару лет завод запустил биологические очистные сооружения «Биосфера», которые повысили эффективность очистки воды до 99,9 процента.

В 2020-м, несмотря на пандемию, предприятие ввело в строй высокотехнологичный комплекс переработки нефти полного цикла «Евро+». Причем команду на старт дал президент России Владимир Путин, а в церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

И вот результат: благодаря модернизации с 2011 года воздействие завода на окружающую среду сокращено в четыре раза.

Сейчас, в год 85-летия, продолжается третий, заключительный этап модернизации. Ключевой проект этапа — строительство комплекса глубокой переработки нефти, который почти до 100 процентов увеличит глубину переработки нефти и позволит перейти на безотходное производство.

Фото: Стоян Васев

СПРАВКА

Московский НПЗ — важная часть инфраструктуры города. Предприятие обеспечивает мегаполис крайне важными для его жизни ресурсами. Более трети моторного и авиационного топлива на рынке столичного региона — производства Московского НПЗ. Завод входит в десятку крупнейших российских НПЗ по объему переработки нефти и выпускает свыше 30 наименований продукции: бензин и дизельное топливо Евро-5; авиационный керосин для самолетов; битум для дорожных работ (на МНПЗ действует крупнейшая битумная установка в Европе); сжиженный газ; судовое топливо.