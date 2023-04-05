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Универсальный гардероб: дизайнер Утушкина назвала восемь базовых вещей для стильного образа

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Универсальный гардероб: дизайнер Утушкина назвала восемь базовых вещей для стильного образа
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Базовый гардероб — это набор одежды, состоящей из основных и универсальных вещей, которые могут быть использованы в различных комбинациях и подходить для разных случаев и сезонов. Базовый гардероб помогает создавать различные образы, экономит время и деньги при покупке одежды, а также позволяет создавать стильные и элегантные образы независимо от последних модных тенденций. О том, из каких элементов он состоит, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Валерия Утушкина.

Каждый может составить свой собственный базовый гардероб, исходя из своих предпочтений и стиля жизни. Однако важно выбирать качественную одежду, которая будет долговечной и удобной в ношении.

Минималистичные образы, составленные из базовых вещей, имеют несколько преимуществ.

  • Универсальность

Минималистичная одежда и аксессуары могут сочетаться с различными элементами гардероба, что позволяет создавать множество различных образов.

  • Экономия времени

Минималистичные образы легко и быстро создаются, так как не требуют много времени на подбор и сочетание элементов одежды.

  • Стиль

Минимализм в одежде подчеркивает стиль и хороший вкус.

  • Комфорт

Минималистичная одежда обычно является удобной и практичной, что позволяет чувствовать себя комфортно в течение всего дня.

  • Экономия денег

Минималистичный гардероб помогает сэкономить деньги, так как его наличие позволяет избежать необходимости постоянно покупать новые вещи, чтобы соответствовать модным тенденциям.

Базовый гардероб должен включать в себя элементы одежды, которые сочетаются между собой и могут быть уместными в самых разных ситуациях. Приведем несколько элементов, которые могут быть частью базового гардероба.

Классическое платье

Однотонное, простое и подходящее для офисных и формальных мероприятий.

Базовая блузка или рубашка

Белая, черная или синяя рубашка — универсальный элемент, который можно сочетать с различными брюками и юбками.

Классические брюки

Черные, серые или темно-синие брюки, которые хорошо подходят как для офисных мероприятий, так и для повседневной носки.

Юбка

Классическая юбка (средней длины или до колена), которая подходит как для офисных мероприятий, так и на каждый день.

Джинсы

Классические синие джинсы среднего или темного оттенка.

Кардиган

Классический, простой кардиган, который можно носить поверх блузок, футболок и так далее.

Черное платье

Универсальный предмет одежды, уместный как на формальных мероприятиях, так и на свидании.

Туфли

Классические туфли на невысоком каблуке, которые подходят как для офисных мероприятий, так и для повседневной носки.

Конечно, базовый гардероб может быть дополнен другими элементами одежды в зависимости от стиля и потребностей каждого человека. Но эти элементы могут служить основой для создания разнообразных комплектов.

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