Аист на крыше — мир на Земле: столичные артисты провели концерты в госпиталях и военных частях в зоне СВО

Фото: Z.MIL.RU

Концертная бригада Российского фонда культуры вернулась с гастролей. Столичные артисты дали пять концертов для защитников Отечества в военных частях и госпиталях. В программе — русские народные танцы, классическая музыка, цирковые номера акробата, жонглера и иллюзиониста, любимые песни разных времен, а после концерта турнир по шашкам и сеанс одновременной игры в шахматы. Военнослужащие назвали концерты «приветами из дома». А мы расскажем, как это было.

Пасмурным мартовским днем в Москву въехал ничем не примечательный автобус — концертная бригада Российского фонда культуры вернулась с гастролей. За шесть дней волонтеры проехали порядка 3000 километров и дали пять концертов в воинских частях и госпиталях, которые находятся в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Феодосии, Аксайском районе и Севастополе.

Путь от Краснодара до Москвы не близкий — более 20 часов. Времени достаточно, чтобы вспомнить концерты, общение с бойцами, поделиться эмоциями. Еще неделю назад артисты были даже незнакомы, а теперь они единомышленники, очень разные по жанру, возрасту, национальности, но связанные одной целью — поддержать военнослужащих, героев, получивших ранения в зоне СВО, защитников Родины, проходящих реабилитацию в госпиталях. Удивительно, но все рвались в эту поездку. Роман Махнев, артист цирка с 25-летним стажем, мастер спорта по прыжкам на батуте, давно искал возможность отправиться в зону СВО, чтобы поддержать бойцов.

— Мне 46 лет, поэтому меня на службу не взяли, — вспоминает Роман. — Я думал, чем могу помочь, искал варианты. И вот однажды увидел в социальной сети объявление о наборе артистов в концертную бригаду Российского фонда культуры, сразу написал организатору Марии Панфиловой (она же волонтер, генеральный директор некоммерческой организации «Добромама-МСК»). Переживал, возьмут ли меня, посылал видео, фотографии, а когда стало ясно, что еду, решил все вопросы с работой и начал готовить номер на катушках.

Да, цирковой номер нужно было придумывать с нуля, чтобы весь реквизит мог поместиться на небольшой сцене, ведь не во всех госпиталях и военных частях есть Дома культуры. А при желании поставить номер на площадке, которая совсем далека от обычных представлений о цирковом шоу.

— Самый душевный для меня концерт был в Феодосии, — улыбается Роман Махнев. — Приехали, а зала нет. Но есть небольшая столовая на столов шесть. Расставили стулья, устроили импровизированный зрительный зал мест, наверное, на 40, стали репетировать. Потолок для моих трюков низковат, но... зато близко к зрителям. Можно сказать, выступал как на ладони у каждого бойца. Смотрю, ребята реагируют, улыбаются, сначала робко хлопают, а потом уже смеются в голос, оглушительно аплодируют! Радуюсь, конечно, для артиста это лучшая награда.

Потом, после концерта, раненые бойцы будут подходить к артистам, благодарить, делиться самым сокровенным — о том, о чем даже близким не рассказывают, чтобы их не пугать и не заставлять переживать. Фотографировать и называть фамилии героев нельзя, поэтому представляются именами или позывными.

— Был бой под Мелитополем, — рассказывает боец из Чечни с позывным Хорочо. — Прострелили мне ногу, а я даже сначала не почувствовал боли. Друзья подхватили и вынесли в сравнительно безопасное место. Сейчас нога почти не болит, но ходить без костылей пока не получается. А концерт я пропустить не мог — из самой Москвы артисты приехали! Вот победим, и я обязательно поеду посмотреть столицу России, красивый, большой город.

Концерт закончен, зрительный зал снова превращается в столовую: обратно вносят столы, которые, кстати, послужили площадкой для проведения сеанса одновременной игры в шахматы с профессиональным тренером из Москвы Павлом Стельмуховым и турнира по шашкам, который провела вице-президент Федерации шашек в Москве Наталья Грязнова.

— Эта поездка стала важной вехой в моей жизни, — говорит Грязнова. — Я познакомилась с ребятами, для которых защищать Родину — это не лозунг, а реальная жизнь. Во время игры мы общались. Убедилась: наши мужчины своих не бросают и будут защищать свою землю до победы! Я не могу служить Родине с оружием в руках, но я буду делать то, что мне по силам. Мне кажется, каждый должен вносить посильный вклад в общее дело победы нашей страны.

Среди зрителей были и свои звезды. В Крымском госпитале им стал Виталий, который хлопал всем выступающим, участвовал в фокусах и отвечал на вопросы. В военной части отличился рядовой Иван, совсем молоденький солдат, сумевший сыграть вничью с профессиональным шахматистом.

— Меня дедушка учил, — вспоминал Иван из Севастополя.— И думаю, он бы очень гордился, что мне, одному из 11 участников, удалось побороться и не проиграть. Я как будто дома побывал, с родными, — ясноглазый Ванечка благодарно сжимает в руках подаренную коробку шахмат, а глаза выдают чувства, но настоящие солдаты не плачут... Иван берет себя в руки и широко улыбается. — Вот еще и подарки все получили, это приятно. Помнят о нас, ждут.

Подарки от Российского фонда культуры — шашки, домино, книги, шахматы и гитары — концертная бригада оставляла в каждом месте выступления. И всегда их принимали с радостью. В краснодарском госпитале мобилизованный в ноябре Сергей не мог поверить, что в их клубе будет концерт-выступление артистов из столицы.

— А вы правда из Москвы? Я сам из Перми, в столице был семь лет назад. Наверное, она очень изменилась. Хочется побывать на Арбате, Красной площади и, конечно, на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Но сейчас не до этого, конечно. Здесь у нас комфортные, почти тепличные условия, вкусная и сытная еда, теплая и чистая постель, забота и внимание медперсонала. А тянет скорее закончить лечение и вернуться в родную роту к ребятам. Как там мои братья? Сам сидел в холодных окопах, спал на полу в разрушенных домах, радовался посылкам из дома. Каждый день думаю, если бы не этот осколок, то был бы за ленточкой.

Получая сложные ранения, военнослужащие должны пройти полную реабилитацию, в том числе и эмоциональную. А это непросто, говорит заведующая клубом краснодарского госпиталя Наталья (фамилию собеседника указывать нельзя в целях безопасности).

— Ребята не хотят выходить из палат, говорят, что им концертов и выступлений и там хватило. Но я настойчиво хожу в отделения и приглашаю пациентов на мероприятия — мы проводим их каждый день, — рассказывает Наталья. — Они поддаются моим уговорам и приходят из вежливости, чтобы взять книгу или посмотреть концерт, а потом втягиваются. Однажды из Армавира к нам приехали дети. Они играли на музыкальных инструментах, бойцы слушали. А после окончания собрали деньги и купили маленьким артистам три торта и соки, а пока дети кушали и смеялись, взрослые мужчины смотрели и сдерживали слезы. Ведь воюют именно за них.

Михаил попал в госпиталь после контузии, хмурый и мрачный, он не хотел верить, что все наладится. Но со временем его точка зрения изменилась.

— После ранения, операции мне казалось, что радость утеряна безвозвратно, но сегодня я был счастлив и понял: нет, враг, не дождешься, я не сдамся! Русские не сдаются, потому что они сила, своих не бросают! Вот пели и танцевали девчонки из дуэта «Кадарка» (Ксения Глебова, Зарина Ляпина), пели Александра Короткова и Евгения Шевченко, Анна-Мария Лопушинская играла на флейте, Альфия Камилова вела концерт, Анна Шерстнякова помогала фокуснику, и я знаю, что мы должны защитить их. И еще миллионы россиян. И мы победим! Обязательно!

О девушках из концертной бригады зрители говорят с нежностью, угощают конфетами, дарят сувениры, обнимают на прощание. С мужчинами — ведущим Тимофеем Костюковым, цирковым артистом Романом Махневым, иллюзионистом Александром Заварзиным, техническим работником сцены Иваном Панфиловым и звукорежиссером Юрием Лубенковым — другой разговор. Мужской. Но эмоции те же — «спасибо, мужики, что приехали!» Общие перекуры, крепкие рукопожатия, «бывай»... Пассажиры автобуса словно унеслись домой, в мирный Крым, где у синего моря цветет миндаль, где раненые военнослужащие подпевают заслуженной артистке Республики Крым Евгении Шевченко «Севастопольский вальс».

— Я родом из прекрасного города моряков — Севастополя, — рассказывает вокалистка, режиссер Евгения Шевченко. — И я от чистого сердца пою для героев, мне приятно видеть, как отзываются на композиции их сердца, как блестят глаза, как они оживают. И если будет возможность, обязательно спою в Донецкой и Луганской республиках, чтобы поддержать наших! Я вижу, бойцам это необходимо!

И снова в автобусе вспоминают паренька, который заплакал от переизбытка эмоций, услышав «Аист на крыше — счастье под крышей и на Земле!». Как он неловко вытирал слезы рукавом больничного халата, прятал глаза. А друзья, заметив его смятение, деликатно делали вид, что не видят переживаний.

— А что, он из деревни, никогда артистов, может, не видел. Он у нас человек смелый, решительный, а тут растрогался, сердце у него доброе. И знаете, это очень здорово, что он свой стресс выпустил, теперь точно пойдет на поправку, — улыбается Сергей из Питера. — Врач говорил, что позитивные эмоции сокращают время лечения в два раза. Считай, излечился.

Сергей доброжелательно усмехается и бежит догонять друга, берет его за плечи. Оба оборачиваются, машут руками и желают хорошей дороги. И так после каждого концерта — улыбки и слезы, подарки и пожелания, радость и прощание. Иллюзионист Александр Заварзин поездкой доволен, отработал с удовольствием.

— Конечно, я отложил несколько выступлений, специально освободил график, чтобы поехать к бойцам, — рассказывает Заварзин. — И я счастлив, что поступил именно так. Многие радовались, как дети. Выходили на сцену, искренне удивлялись, откуда взялся и куда делся белый голубь. Пытались понять секрет фокусов, а после концерта выясняли, как же я это делаю! Моя задача была отвлечь ребят от реальности, чтобы они снова почувствовали себя счастливыми, беспечными. И у меня, у нас получилось.

Я фокусы показывать не умею, да и петь у меня получается плохо, с танцами и вовсе дружба не сложилась, но я вела концерты и с удовольствием наблюдала, как атмосфера зрительного зала менялась каждый раз. Вежливое внимание сменялось интересом, удивлением, радостью, восторгом — и вскоре слышались аплодисменты, смех, даже свист и громкое «Браво!». Иногда ребята стучали костылями о пол, чтобы артисты знали — концерт удался. Строгие мужчины в форме становились беспечными мальчишками из соседнего двора. И каждого хотелось обнять, ободрить. Нечаянно нащупываю в куртке самое прекрасное лакомство, которое я никогда не смогу съесть — вспоминается веснушчатое лицо, тихий голос и наивный взгляд.

— Хороший концерт, — произносит на прощание ефрейтор Владислав и застенчиво протягивает конфету. — Это вам на легкую дорожку! Помните, здесь вас всегда ждут! Приедете?

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Вне зависимости ни от каких турбуленций в мире, в стране творчество всегда живет, всегда с нами, всегда нас поддерживает. В этом огромная сила нашего народа, в этом одно из фундаментальных оснований нашего бытия.

ИСТОРИЯ

Практика выступлений артистов в зоне боевых действий сложилась еще во времена Первой мировой войны и получила распространение в Гражданскую. Два декрета, принятые в 1919 году, предписывали творческим группам выступать на фронтах с концертами. Кроме концертов и спектаклей на своих площадках артисты выезжали с выступлениями в военно-полевые лагеря. Так, труппа знаменитого Малого театра оказалась в июне 41-го на Украине, но не отменила гастролей и фактически стала фронтовой театральной бригадой № 1. С 23 июня 1941 года профсоюзы работников искусств приняли решение организовывать творческие бригады во всех культурных учреждениях. Бригады возглавляли легенды театра и кино: Алексей Дикий, Соломон Михоэлс, главный режиссер Театра им. Моссовета Юрий Завадский.