Оплатите подрыв: компенсация за уничтожение «Северных потоков» может иметь нематериальный характер

Глава МИД Швеции Линде (слева), премьер-министр Швеции Андерссон и министр обороны Швеции Хульквист на пресс-конференции об утечках на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» / Фото: FREDRIK PERSSON / EPA / ТАСС

В четверг, 6 апреля, прокурор Швеции Матс Люнгквист заявил, что за взрывом «Северных потоков» стоят спецслужбы некоего государства. Россия же, в свою очередь, может поставить вопрос о компенсации ущерба за подрыв, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Мы ставим вопрос о проведении независимого расследования этого теракта», — напомнил Биричевский. Каковы перспективы получения компенсации?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласен с МИДом: Москва должна потребовать компенсацию за взорванные «Северные потоки».

— Пока данные указывают, что такой масштабный террористический акт в отношении критически важной инфраструктуры не мог быть совершен без участия государств и специальных государственных служб со всем их потенциалом. Тогда, конечно, это будет вполне оправданный вопрос, — отметил он.

Песков напомнил, что странами Запада предпринимаются все возможные меры для того, чтобы «замотать, заглушить» эту тему, чтобы она не была «на повестке дня».

— Но, разумеется, Россия будет продолжать делать все возможное, чтобы не дать этому случиться, — заверил он.

Сами грохнули, сами расследуем

Напомним, сентябрьские взрывы на двух нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» расследуют по отдельности Дания, Германия и Швеция. Следственный комитет России также возбудил по факту уголовное дело — по статье о терроризме. Российская сторона считает, что расследование взрывов должна проводить международная группа с участием представителей России. Однако нашу страну к расследованию не допускают.

— Проблему усугубляет тот факт, что в мире просто нет международных институтов, которые могли бы подобное расследование произвести, — рассуждает политолог Григорий Савельев. — Поэтому результат расследования целиком и полностью зависит от того, кто именно следственные действия проводит. Эта история напоминает мне «исследования» производителей смартфонов на тему их безопасности для здоровья. Ну, конечно, все абсолютно безопасны, а некоторые даже полезны, какой тут может быть разговор?

Александр Фролов, замдиректора Института национальной энергетики, согласен.

— Сразу после этого теракта меня позвали на один арабский телеканал, — рассказывает аналитик. — И там эксперт из Европы на голубом глазу сказал: «Так это русские подорвали, чтобы Европу газа лишить!» Логика запредельная. Вместо того чтобы взорвать, скажем, норвежский газопровод и сделать свой более востребованным, мы его взрываем. Так что ждать хоть каких-то намеков на объективность в расследовании я бы не стал.

Никто не хочет воевать со Штатами

— В расследовании взрывов на «Северных потоках» не заинтересованы даже европейцы, которые от этих терактов пострадали не меньше России, — пояснил Фролов. — Ведь очевидно, что взорвали те, кому это выгодно. А именно — США, поставляющие в Европу СПГ — сжиженный природный газ. И европейцы это прекрасно знают, но сделать ничего не могут. Потому что объективное расследование взрывов и публикация его результатов — это casus belli, повод для войны. Но у Европы нет ни сил, ни возможности воевать с США. Наоборот: ЕС надеется, что Штаты, в случае чего, за нее вступятся.

Григорий Савельев с этим согласен:

— Давайте вспомним недавний визит Шольца к Байдену. Он в буквальном смысле слова отчитывался, как Германия «освобождается от российской зависимости в сфере энергетики». При этом, правда, не говорит, что у граждан резко выросли счета за газ, отопление и электричество. Не говорит, что компания Uniper — крупнейший в Германии покупатель российского природного газа, обанкротилась, и ее пришлось национализировать, чтобы спасти. Не рассказал, что крупные промышленные производства бегут из страны, потому что газ стал дорогим. Что растет безработица. Больше того: сам подрыв «Северных потоков» даже не обсуждался, как будто его не было! Я бы не сказал, что Шольц глуп и просто ничего не понимает. Думаю, отлично понимает. Просто отношение европейских элит и США — это отношение вассалов к господину. Они зависят от Штатов экономически, политически и в военном отношении. Та же Германия — до сих пор оккупированная страна, там много американских военных баз. Поэтому даже рассуждать о каком-то реальном расследовании странно.

Неясно, как считать

Александр Фролов добавляет: чтобы предъявить виновным какие-то материальные претензии, нужно назвать конкретную сумму.

— А как ее подсчитать? Если стоимость самих труб и затрат на восстановление трубопровода еще поддается подсчету, то упущенная выгода — уже нет. Сколько и за какой срок мы могли бы по газопроводам поставить? И по какой цене? Это тем более неясно, потому что с 31 августа тот же «Северный поток» не работал. А «Северный поток — 2» не работал вообще никогда. А если бы с нами дальше вообще не заключали контракты?

Плюс, как пояснил эксперт, крайне сомнительно и получение хоть какой-то суммы, даже если небо упадет на землю и Россия выиграет некий гипотетический суд в отношении США.

— Чтобы в отношении Штатов было вынесено решение с обвинительным уклоном и уж тем более чтобы с них что-то получить, эта страна должна очень сильно в военном, политическом и экономическом отношении ослабнуть. Иными словами, стать государством, которое можно судить и осудить, — рассуждает Александр Фролов. — Но если до этого дойдет, то Россия в плане компенсаций окажется в огромной очереди! Вьетнам, например, спросит с американцев за два миллиона своих граждан, убитых в ходе войны. Северная Корея спросит за своих убитых. Страны Латинской Америки — за многочисленные вторжения на их территорию, экономический ущерб и убийства граждан. Куба — за блокаду. Сербия — за бомбежки. Ирак — за разорение страны. До России с ее трубопроводами даже очередь не дойдет!

Хороший инструмент давления

Итак, по мнению экспертов, ни реально расследовать теракты на «Северных потоках», ни тем более получить за них компенсацию не представляется возможным. Зачем же МИД поднимает этот вопрос?

— Поднимал и будет поднимать, потому что это способ давить на США и хороший аргумент для торга в переговорах, — пояснил Григорий Савельев. — Ведь зачем, например, Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина? Очевидно же, что никто никогда президента ядерной державы не арестует, потому что последует катастрофический для такого смельчака ответ. Но ордер тем не менее есть. Причина проста: это тоже аргумент в торге. Мы аннулируем ордер, а вы нам в чем-то уступите. Скажем, по вопросу Украины.

Как пояснил эксперт, подрыв «Северных потоков» стал ошибкой США, которой мы обязательно воспользуемся.

— Ведь вопрос об объективном расследовании и компенсации можно поднимать, например, на уровне Совбеза ООН. В том числе — с помощью Китая, нашего союзника. И каждое обсуждение этого вопроса будет попадать в СМИ, обсуждаться европейскими обывателями, оставшимися без дешевого газа, и приводить к абсолютно ненужному США шуму. А в Европе и так неспокойно. Во Франции, например, идут массовые протесты, вызванные тем, что Макрон помогает Украине, вкачивая туда миллиарды евро, а граждане страны вынуждены экономить на всем. Его открыто называют предателем национальных интересов, продавшимся Америке. И чем дальше, тем разговоров о продажности европейских элит будет больше.

«Украинский след» — от бедной фантазии

По мнению экспертов, если мы не станем лишний раз поднимать тему подрыва газопроводов, американцы будут идти на уступки.

— Уже сейчас Запад мечется, как рыба на сковородке. Одно из немецких изданий недавно обнародовало анекдотичную сенсацию: дескать, следствие утверждает, что «следы ведут на Украину». Якобы следователям удалось идентифицировать судно, которое, предположительно, использовали для проведения секретной операции, — рассказывает Григорий Савельев.

Напомним, речь идет о яхте, арендованной компанией из Польши, которая, по всей видимости, принадлежит двум украинцам. По данным следствия, операция на море была проведена группой из шести человек. В состав группы, якобы входили капитан, два водолаза, два помощника водолаза и женщина-врач, которые, как утверждается, доставили взрывчатку на место преступления и разместили ее там. Яхта, предположительно, вышла в море из Ростока 6 сентября 2022 года. Оборудование для операции было предварительно доставлено в порт на грузовике. При обследовании судна на столе в салоне вроде бы удалось обнаружить следы взрывчатки. При этом западные разведки «еще осенью», вскоре после взрывов на газопроводах, передали европейским службам уведомление о причастности к взрывам украинской стороны, пишет немецкое издание. Киев, понятно, от этой истории открестился, но само ее появление говорит о многом.

— Подорвать газопровод на глубине свыше 80 метров способны только профессионалы высочайшего уровня, которых на Украине нет. Ведь на такой глубине, во-первых, практически ничего не видно. Во-вторых, там колоссальное давление, поэтому необходимо еще и особое оборудование, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. — Плюс, не будем забывать, трубы защищены бетонной «рубашкой».

Как пояснил эксперт, трубопроводы взрывали с помощью специального, довольно сложного, устройства, в котором есть воздух, необходимый для детонации. На яхте, по мнению Леонкова, столь сложное устройство разместить физически невозможно.

— Это никого не волнует. После того как США закроют «украинский проект» (а к этому идет), нам покажут мертвых украинских диверсантов, которые и «совершили» этот теракт. Дело закроют. Поэтому использовать подрыв «Северных потоков» в качества аргумента в военно-политическом или экономическом торге мы можем только до конца СВО, — считает Григорий Савельев. — Иными словами, компенсация за подрыв вполне возможна, но не прямая, а косвенная. И подробности этой сделки мы вряд ли когда-то узнаем.

ЦИТАТА

Владимир Путин, президент России:

— Англосаксы уже перешли к диверсиям. Фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры. Всем очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал.

ФАКТЫ

В ходе пресс-конференции 7 февраля 2022 года президент США Байден заявил: «Если Россия вторгнется на Украину, «Северного потока — 2» больше не будет», — Байден обещал, что они «покончат с ним».

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» компании Nord Stream Aktiengesellschaft произошла в ночь на 26 сентября 2022 года. На трубах этих газопроводов в трех местах были обнаружены утечки: две на «Северном потоке» и одна — на «Северном потоке — 2». 29 сентября Швеция заявила об обнаружении четвертой утечки. Повреждения произошли в экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм и в шведской зоне.

В 2021 году Евросоюз получал по газопроводам из России около 40 процентов всего потребляемого природного газа и еще 5 процентов в виде сжиженного природного газа.

Мы докажем, что США — государство-террорист

Сергей Марков, директор Института политических исследований:

— Никакой реальной компенсации за подрыв «Северных потоков» мы, разумеется, никогда не получим. Эта тема поднимается как элемент политической борьбы. Мы убеждаем весь мир, что Байден — президент-террорист, и спецслужбы США занимаются террором. Второй наш посыл: руководители стран ЕС настолько зависимы от США, настолько несамостоятельны, что просто не могут честно расследовать эти взрывы, которые нанесли колоссальный ущерб прежде всего простым европейцам.

Да, у нас нет фактов, ну и что? Мы живем в эпоху постправды — это когда правдой признается не то, что соответствует фактам, а то, что чаще всего повторяется. И мы вынуждены играть по этим правилам, потому что США никогда не позволят ни организовать настоящее расследование по взрывам, ни уж тем более обнародовать его результаты. Поэтому нам остается одно: каждый раз повторять — взорвали американцы, а покрывали европейские элиты. И попробуйте это опровергнуть! Ведь тогда нужно независимое расследование, доступ к которому должна иметь Россия, а ее, понятно, никогда не допустят.

Второй важный момент: если мы будем постоянно поднимать тему подрыва «Северных потоков», то тем самым станем размывать уверенность американской и европейской публики, что их руководители правы в своей поддержке Украины. «Вы сами террористы, взорвав газопровод, и поэтому поддерживаете своих друзей — террористический киевский режим», — вот таким будет наш посыл. И мы просто обязаны на всех уровнях это постоянно твердить. Потому что нынешняя война — прежде всего информационная. Нам придется — даже если мы этого не хотим — биться за умы граждан стран-противников, размывать их ложные представления.