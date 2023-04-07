Новый запрет, планы на майские и цена счастья: главные события в Москве и мире за неделю

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Вечерняя Москва» собрала самые важные события в Москве и мире за прошедшую неделю.

ОГРАНИЧЕНИЯ ОСТАВИЛИ

Центральный банк продлил ограничения на перевод валюты за рубеж до 30 сентября 2023 года. Россияне и граждане из дружественных стран по-прежнему смогут перевести в иностранные банки не более одного миллиона долларов США или ту же сумму в другой иностранной валюте. Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США.

ВЕЙПАМ ПЕРЕКРОЮТ КИСЛОРОД

В России могут полностью запретить продажу и ввоз вейпов и жидкости для них. По заявлению главы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольги Тимофеевой, это пропишут в поправках к соответствующему законопроекту. Ранее депутаты уже обсуждали этот вопрос, ведь популярность вейпов среди подростков растет.

БЕЗ ЛИЧНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Получить карту болельщика на ребенка можно будет в личном кабинете на портале госуслуг, ходить в МФЦ родителям, чтобы подтвердить данные, не придется. В Минцифры сообщили, что для пенсионеров и инвалидов процедуру получения карты тоже упростят. Для этого регионам рекомендовали на каждом стадионе Российской премьер-лиги организовать отдельные окна во временных МФЦ. В них пенсионеры и инвалиды смогут получить карту без очереди. Окна будут работать за день до матча и в дни игр.

НЕ ТЯНИ РЕЗИНУ

Столичным автомобилистам рекомендуют заменить зимнюю резину на летнюю после 10 апреля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что те, кто использует машину только днем, могут сделать это уже сейчас.

ПЛАНЫ НА МАЙСКИЕ

В этом году увеличился спрос на майские гастрономические туры и путешествия в города, куда можно быстро и недорого долететь, сообщает АТОР. По данным Национального туроператора АЛЕАН, в тройку популярных направлений (по количеству бронирований на первую декаду мая) вошли Краснодарский край, Кавказские Минводы, Абхазия. Количество желающих отдохнуть на побережье в пятизвездочном отеле в этом году выросло на 20 процентов. Стоимость проживания в отелях классом ниже увеличилась на 7–15 процентов. Для гастрономических туров чаще выбирают Северный Кавказ, Ростов-на-Дону, Казань, Калининград, Астрахань, Карелию.

ЦЕНА СЧАСТЬЯ

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос и выяснили, сколько денег в месяц нужно россиянам для счастья. Чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно, достаточно зарабатывать 195 тысяч рублей. Большие суммы для счастья требуются жителям городов миллионников. На первом месте по ожиданиям — Москва, здесь для счастья респондентам хватит 260 тысяч рублей в месяц. На втором — Санкт-Петербург, жители Северной столицы хотят 230 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку Владивосток с ценой счастья в 220 тысяч рублей. Исследование показало, что запросы мужчин превышают женские почти на 30 процентов, а россиянам до 24 лет для хорошей жизни нужно меньше, чем тем, кому за 35.