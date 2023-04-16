Квартира по сносной цене: имеет ли смысл покупать жилье в домах, включенных в программу реновации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Имеет ли смысл покупка жилья в домах, включенных в программу реновации, — вопрос, который часто задают нам читатели. Сегодня «Вечерняя Москва» отвечает на него с помощью экспертов.

Программа реновации, запущенная Москвой пять с половиной лет назад, перевернула у жителей пятиэтажек представление о комфорте заветных метров. Узкие лестничные клетки, отсутствие лифта, старая «инженерка», сомнительное удовольствие быть слушателем соседских бесед за стеной и крошечные кухни — все это осталось в безвозвратном прошлом для тех, кто получает ключи от квартир в домах, построенных с соблюдением стандартов нового комфорта.

— Многие, увидев, что программа успешно реализуется — счастливчики получают комфортные квартиры, тоже захотели стать ее участниками, — рассказывает риелтор Галина Морозова. — Но перечень сформирован, и войти в него уже нет никакой возможности.

Однако, по ее словам, многие не теряют надежды. Ведь стать участником можно, приобретя квартиру в доме под снос. За прошедшие годы почти две с половиной сотни пятиэтажек расселены, москвичи сделали выводы — обмен старых «квадратов» на новые выгоден. Как минимум владельцы получат равнозначную по площади квартиру. Но все же есть расчет и на бонусные «квадраты».

— Как правило, выдача квартиры идет в зависимости от жилой площади. Для сравнения берется не общая, а именно жилая площадь. К примеру, в «двушке» в 42,5 квадратных метра жилыми являются только две комнаты, остальное — нежилая часть. Она, как правило, в новостройках больше, — поясняет специалист. — Те же кухня и ванная, коридор и санузел значительно просторнее. В результате собственники выигрывают в общей площади. Например, вместо 42,5 «квадрата» получают 50 и даже больше. Именно за счет увеличения нежилой площади квартиры, наличия балкона и гардеробной.

Сейчас на крупнейшем сайте по подбору недвижимости опубликовано почти полторы тысячи предложений по продаже квартир под снос. И тут же возникает вопрос: а почему люди все-таки продают квартиры в домах по реновации?

— Мотивация у продающих разная. Семья, к примеру, ждет прибавления, а переселение запланировано только в третью «волну», — продолжает риелтор. — Ждать начала 2030-х никто не хочет. И жилье продается.

Некоторые риелторы помечают в объявлениях, что дом пойдет под снос. Для многих покупателей это плюс.

Длительное ожидание реновации сегодня не влияет на стоимость жилья в хрущевке, которую в будущем ждет демонтаж. Цена «реновационного квадрата» от данного статуса никак не зависит, хотя некоторые продавцы и стремятся дописать «перспективные» нули.

На сегодня самое бюджетное предложение в доме под снос стартует от 5,5 миллиона рублей. За эти деньги продается «однушка» в поселении Щаповское Новой Москвы. Самый дорогой вариант предлагают в Хорошевском районе. Владельцы оценили квартиру площадью 72 «квадрата» в доме под снос в 52 миллиона. В большинстве своем дорогие предложения колеблются в пределах 20–26 миллионов рублей за «трешки» в пятиэтажках.

— Оценить выгоду просто, — считает консультант по подбору недвижимости Дмитрий Красиков. — Например, за трехкомнатную квартиру площадью почти 79 квадратных метров в районе Южнопортовый собственник просит свыше 25 миллионов рублей. В этом же районе планируется большой объем застройки — сразу несколько крупных девелоперов взялись за развитие местной промзоны. Район получится красивым, но лет через 10–15. Выбирать среду обитания, конечно, покупателям такой квартиры. С другой стороны, тот, кто захочет инвестировать деньги в недвижимость, может рассмотреть данный вариант.

Отметим, что средняя стоимость квадрата в новостройках выше, чем в сносимых домах. Это понимают все участники процесса, выбирая из предложенных квартир подходящую.

— Как показывает практика, люди все же предпочитают получить новое жилье и продавать уже его, если надумали сменить место жительства, — отмечает председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко.