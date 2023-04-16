Купил дачу, а долги в придачу: какие проблемы могут возникнуть при покупке загородного участка

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С началом дачного сезона собственники домов в подмосковных поселках стали прокладывать платные частные дороги. А затем на законных основаниях брать с соседей деньги за проезд. «Вечерняя Москва» выяснила, как не попасть в такую ситуацию и обезопасить себя при покупке дачи.

В такую ситуацию, например, попали жители коттеджного поселке «Лисья Горка» под Мытищами.

— При покупке участка ты подписываешь договор о предоставлении услуг, а именно — пользование частными дорогами поселка, — рассказывает житель поселка Андрей Еременко. — Если не платишь, тебя в поселок не пустят: есть шлагбаум.

Владельцы дорог устанавливают для соседей тарифы, в среднем от двух до пяти тысяч в месяц.

— Если собственник на своей земле построил дорогу, то он имеет право требовать деньги за пользование ею, — отмечает юрист Московской коллегии адвокатов Виктор Агафонов. — Чтобы не попасть в такую ситуацию, перед покупкой участка убедитесь, что дороги в поселке находятся в долевой или муниципальной собственности.

На какие еще «грабли» наступают покупатели дач?

Непорядок с документами

Человек покупает дом, но у продавца отсутствует право собственности на земельный участок.

— Документов должно быть два: на землю — подтверждающий право собственности, и на дом, — пояснил Агафонов. — Советую требовать справку об отсутствии долгов по взносам, если участок в СНТ, ДСК и подобных объединениях.

Проблемный собственник

Проверять важно не только документы на дачу, но и самого продавца — есть ли у него долги, ведутся ли в отношении него судебные разбирательства или процедура банкротства.

— Теоретически можно оспорить сделку, совершенную за три года до банкротства продавца, — пояснил Виктор Агафонов. — Возбужденное дело о банкротстве можно проверить на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Судебные акты можно проверить на сайтах суда общей юрисдикции и участка мирового судьи по месту регистрации продавца и месту нахождения земельного участка. Возбужденные исполнительные производства — на сайте Федеральной службы судебных приставов.

«Левая» граница

Вы присмотрели дачу с участком, часть которого находится в лесу. Прекрасно! Но по факту участок может находиться на границе лесного фонда. Это помешает строительству на нем.

— Чтобы такого не произошло, обратитесь к кадастровому инженеру, который сверит координаты из выписки ЕГРН на конкретную местность с помощью геодезического оборудования, — советует Виктор Агафонов. — Проверить границы участка можно на соответствующих региональных сайтах, например на геопортале Подмосковья. Если наложение границ есть, попросите продавца исключить его перед сделкой. Как правило, это можно сделать за несколько дней.

Незаконные постройки

Вы можете купить участок, на котором расположены неузаконенные постройки, например летний домик. И если вы решите провести туда газ, то вам придется регистрировать свое право собственности на постройку. Вот тут и может выясниться, что этот домик частично расположен на чужой земле. А это препятствует постановке его на кадастровый учет и регистрации права собственности.

— Покупайте уже оформленные объекты, — советует юрист.

КСТАТИ

Перед покупкой дачи имеет смысл поговорить с потенциальными соседями. Они, как правило, хорошо знают обо всех проблемах в поселке и зачастую охотно ими делятся. Так вы не купите «кота в мешке».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Туманов, председатель Московского союза садоводов:

— Необходимо принять закон, исключающий саму возможность появления в коттеджных поселках частных дорог. А если подобные дороги уже есть и надлежащим образом оформлены, государство должно в принудительном порядке выкупать их у собственника, передавая затем в собственность общественную.