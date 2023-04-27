Лунный календарь садовода и огородника на май 2023 года: таблица посевных дней
Май — один из самых важных месяцев для посева растений. Именно он во многом определяет, какой урожай соберет огородник и садовод. Как правильно засеять участок, учитывая фазы Луны в последнем весеннем месяце, — в материале «Вечерней Москвы».
Лунный календарь на май 2023 года
Наиболее благоприятные — 22.05, 23.05, 24.05.
Благоприятные — 2.05–04.05, 06.05, 09.05–10.05, 13.05–14.05, 18.05, 30.05–31.05.
Нейтральные дни — 01.05, 07.05–08.05, 20.05–21.05, 27.05–29.05.
Нежелательные дни — 11.05–12.05, 15.05–17.05, 25.05–26.05.
Запрещенные дни — 05.05, 19.05.
Работы в саду в мае
На этот месяц выпадает период цветения большей части плодовых деревьев и ягодных кустарников, по этой причине важнейшей задачей для садовода становится формирование урожая. Чтобы добиться отличных результатов, следует принять следующие меры.
- Организовать подкормку растений. Многие плодовые и ягодные культуры нуждаются в удобрениях, даже когда цветут:
— яблоням и грушам лучше дать удобрение из трех столовых ложек суперфосфата и двух столовых ложек мочевины на десять литров воды;
— сливе также подойдет удобрение, состоящее из двух столовых ложек мочевины и двух столовых ложек сернокислого калия на десять литров воды;
— для вишен нужно приготовить смесь, состоящую из пяти литров коровяка (развод один к десяти) и десяти стаканов золы на пятьдесят литров воды;
— крыжовнику подойдет удобрение из одной столовой ложки сернокислого калия на десять литров воды.
- Защитить сад от заморозков. Прекрасное цветение деревьев и кустарников может не дать результатов, если в это время наступят холода. Защитить крупные растения от них не так-то просто, ведь порой их невозможно укрыть пленкой. Однако есть несколько приемов, которые помогут спасти урожай:
— Если столбик термометра падает до отметки в ноль градусов по вечерам, то поливать растения нужно через мелкий распылитель, чтобы создать на них водяную «оболочку». Таким образом растения защищаются от заморозков до отметки в пять градусов ниже нуля.
— Спасти сад от мороза помогут костры из сухих листьев: все дело в дыме, который убережет деревья и кустарники от низких температур.
- Замульчировать землянику. Междурядья земляники желательно покрыть перегноем: он, во-первых, обеспечит ягодник дополнительной подкормкой, а во-вторых, почва не пересохнет.
Работы на огороде в мае
Череда праздников в этом месяце знаменуются традиционной посадкой картофеля. С 1 по 10 мая наступает отличный момент для закапывания клубней в землю. Оптимальная схема посадки включает следующие параметры:
— расстояние между рядами — 60 сантиметров;
— расстояние внутри ряда — 30–35 сантиметров.
Полезным будет высыпать одну столовую ложку суперфосфата в лунки вместе с клубнем. Это подарит картофелю необходимые питательные элементы, а также убережет от проволочника.
Можно начинать высаживание рассады капусты, так как она одна из холодостойких культур и не требует дополнительного укрытия. Лучшее время для высадки рассады томатов, перцев и баклажанов наступает после 10 мая, но необходимо помнить, что они нуждаются в утеплении.
К концу мая возможно высаживание рассады огурцов, кабачков, баклажанов и других семейства бахчевых. Отличным временем для высева теплолюбивых культур является период с 1 по 10 мая для фасоли и после 25 мая для огурцов, кабачков, баклажанов, кукурузы и других семейства бахчевых.
Важно не пренебрегать мульчированием посадок: метод обеспечивает сохранность влаги в почве, предотвращает большие колебания температуры, сдерживает развитие сорняков и грибков-паразитов. Как материал для мульчирования может использоваться перегной, компост, солома, прелые опилки. Для достижения нужной толщины мульчи слой должен быть три-четыре сантиметра.
Народные приметы
- Хороший урожай обещает прохладный май, а суровый июнь следует за сырым маем.
- Туманность и дождливость указывают на урожайный год.
- Если береза расцвела, то через короткий промежуток времени можно ожидать цветение черемухи и приход холодов.
- Если много майских жуков, то следует подготовиться к лету без дождей.
- Журавли в майском небе сулят засушливые дни.
- Если первые дни мая слишком жаркие, то стоит подготовиться к холодным дням к концу месяца.