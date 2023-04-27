Лунный календарь садовода и огородника на май 2023 года: таблица посевных дней

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Май — один из самых важных месяцев для посева растений. Именно он во многом определяет, какой урожай соберет огородник и садовод. Как правильно засеять участок, учитывая фазы Луны в последнем весеннем месяце, — в материале «Вечерней Москвы».

Лунный календарь на май 2023 года

Наиболее благоприятные — 22.05, 23.05, 24.05.

Благоприятные — 2.05–04.05, 06.05, 09.05–10.05, 13.05–14.05, 18.05, 30.05–31.05.

Нейтральные дни — 01.05, 07.05–08.05, 20.05–21.05, 27.05–29.05.

Нежелательные дни — 11.05–12.05, 15.05–17.05, 25.05–26.05.

Запрещенные дни — 05.05, 19.05.

Работы в саду в мае

На этот месяц выпадает период цветения большей части плодовых деревьев и ягодных кустарников, по этой причине важнейшей задачей для садовода становится формирование урожая. Чтобы добиться отличных результатов, следует принять следующие меры.

Организовать подкормку растений. Многие плодовые и ягодные культуры нуждаются в удобрениях, даже когда цветут:

— яблоням и грушам лучше дать удобрение из трех столовых ложек суперфосфата и двух столовых ложек мочевины на десять литров воды;

— сливе также подойдет удобрение, состоящее из двух столовых ложек мочевины и двух столовых ложек сернокислого калия на десять литров воды;

— для вишен нужно приготовить смесь, состоящую из пяти литров коровяка (развод один к десяти) и десяти стаканов золы на пятьдесят литров воды;

— крыжовнику подойдет удобрение из одной столовой ложки сернокислого калия на десять литров воды.

Защитить сад от заморозков. Прекрасное цветение деревьев и кустарников может не дать результатов, если в это время наступят холода. Защитить крупные растения от них не так-то просто, ведь порой их невозможно укрыть пленкой. Однако есть несколько приемов, которые помогут спасти урожай:

— Если столбик термометра падает до отметки в ноль градусов по вечерам, то поливать растения нужно через мелкий распылитель, чтобы создать на них водяную «оболочку». Таким образом растения защищаются от заморозков до отметки в пять градусов ниже нуля.

— Спасти сад от мороза помогут костры из сухих листьев: все дело в дыме, который убережет деревья и кустарники от низких температур.

Замульчировать землянику. Междурядья земляники желательно покрыть перегноем: он, во-первых, обеспечит ягодник дополнительной подкормкой, а во-вторых, почва не пересохнет.

Работы на огороде в мае

Череда праздников в этом месяце знаменуются традиционной посадкой картофеля. С 1 по 10 мая наступает отличный момент для закапывания клубней в землю. Оптимальная схема посадки включает следующие параметры:

— расстояние между рядами — 60 сантиметров;

— расстояние внутри ряда — 30–35 сантиметров.

Полезным будет высыпать одну столовую ложку суперфосфата в лунки вместе с клубнем. Это подарит картофелю необходимые питательные элементы, а также убережет от проволочника.

Можно начинать высаживание рассады капусты, так как она одна из холодостойких культур и не требует дополнительного укрытия. Лучшее время для высадки рассады томатов, перцев и баклажанов наступает после 10 мая, но необходимо помнить, что они нуждаются в утеплении.

К концу мая возможно высаживание рассады огурцов, кабачков, баклажанов и других семейства бахчевых. Отличным временем для высева теплолюбивых культур является период с 1 по 10 мая для фасоли и после 25 мая для огурцов, кабачков, баклажанов, кукурузы и других семейства бахчевых.

Важно не пренебрегать мульчированием посадок: метод обеспечивает сохранность влаги в почве, предотвращает большие колебания температуры, сдерживает развитие сорняков и грибков-паразитов. Как материал для мульчирования может использоваться перегной, компост, солома, прелые опилки. Для достижения нужной толщины мульчи слой должен быть три-четыре сантиметра.

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