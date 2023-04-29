Тревожный симптом: называя себя социофобом, можно реально расстроить психику

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Фонд «Общественное мнение» сообщил, что в настроениях россиян тревога вновь начинает преобладать над спокойствием. И можно было бы списать массовую нервозность на пришедшую наконец весну — про сезонное обострение слышали все. Однако эксперты заметили тенденцию: стало модно приписывать себе различные тревожные расстройства. Особую популярность среди них в последнее время приобретает социофобия.

Спору нет: поводов для тревожности в нашем обществе предостаточно. Стресс и депрессия у всех на слуху и чуть ли ни у каждого в анамнезе. Статистика это подтверждает: по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в прошлом году более половины россиян заявили, что сталкивались с теми или иными психологическими проблемами, а порядка 35 процентов граждан страны и сегодня испытывают тревогу. И если десять лет назад, по данным Минздрава, к психическим расстройствам был склонен каждый десятый россиянин, то теперь речь идет уже о каждом четвертом. С начала нынешнего года количество обращений россиян к психологам выросло почти на 15 процентов, говорится в исследовании службы психологической поддержки страхового дома ВСК. Аналитики отмечают, что эти данные свидетельствуют «о растущей просвещенности населения, изменении социальных стереотипов, а также о том, что психологическая помощь становится более доступной».

Ореол романтики

Однако, судя по данным Института общественного мнения «Анкетолог», большинство россиян все-таки предпочитают справляться с психологическими проблемами самостоятельно. Так, из 78 процентов респондентов, признавшихся в том, что страдают от тех или иных депрессивных расстройств на фоне общей нестабильности в мире, за помощью к психологам готовы обратиться лишь 9 процентов. При этом, как показывают соцопросы, граждане страны, причем преимущественно молодежь, все чаще жалуются на повышенную тревожность, панические атаки, стрессы и даже находят у себя симптомы биполярного аффективного расстройства и социофобии. Хочется же разобраться в причине накрывающей тебя тоски, уныния или беспричинной агрессии. Вчиталась в одну, вторую статейку… Помните, как в романе Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» герой, изучив медицинский справочник, нашел у себя абсолютно все болезни, кроме воспаления коленной чашечки? Вот и в психиатрии — масса вариантов.

— Всерьез о психических заболеваниях и психологических проблемах в нашем обществе заговорили совсем недавно, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Еще лет пятнадцать назад многие и не знали, что такое стресс и депрессия, а походы к психотерапевту воспринимались как чуждое, заморское явление. Остро вопрос ментального здоровья встал во время пандемии: длительная изоляция, беспокойство за близких в ситуации полной неопределенности спровоцировали всплеск негативных эмоций. Добавила тревожности и ситуация, связанная со специальной военной операцией, экономическими санкциями. Люди нервничают, а медиа акцентируют внимание на росте в обществе психоэмоциональных расстройств. Конечно, хорошо, что забота о ментальном здоровье становится нормой. Только решать проблемы должны специалисты. А у нас, набравшись сведений в интернете, многие почему-то решили сами ставить себе диагнозы, без врачебных назначений пить антидепрессанты или вовсе кичиться неадекватностью.

Между тем интернет продолжает вываливать на и без того тревожную психику россиян все больше и больше подробностей о тяжелейших психических заболеваниях. Шизофрения, биполярное и обсессивно-компульсивное расстройства обрастают мифами, историями, вызывающими живейший интерес. Эксперты констатируют: привлечение внимания общества к необходимости заботиться не только о физическом, но и о ментальном здоровье сработало и в плюс, и в минус. С одной стороны, мы действительно перестали пренебрегать психологическими проблемами, а с другой — зациклились на них настолько, что начали покрывать ореолом романтики. По словам психотерапевта Регины Кунаккуловой, психические заболевания в соцсетях часто преподносятся как нечто гламурное, красиво болезненное, а искажение фактов может принести вред.

«Подростком придумывала себе психиатрическое заболевание, — пишет на одном из форумов некая Алиса. — Я фрик, и это помогало объяснять особенности моего поведения и нестандартные интересы». «А я до 16 была аутистом и интровертом, потом встретила свою компанию и стала заводилой», — непонятно чем хвастается еще одна участница обсуждения под ником Белочка. «Конечно, машиной или дорогими шмотками не дано выпендриться, вот и находите дешевые способы», — отвечает им пользователь Сергей Т.

— Наш мозг так устроен: чем больше информации о каком-то явлении получаем, тем чаще начинаем примерять его на себя, — комментирует психоневролог Олег Колесников. — У молодежи интерес к психическим отклонениям спровоцировало очень свойственное этому возрасту желание быть не как все. Еще совсем недавно в тренде было биполярное расстройство: эта болезнь вызывает резкие изменения в настроении. Здесь еще и примеры звезд свою роль сыграли. Новость, что Жан-Клод Ван Дамм, Кэтрин Зета-Джонс, Мел Гибсон страдают этим недугом, облетела соцсети, и некоторые этому состоянию начали подражать! В пандемию новостные ленты запестрили заголовками, что долгие локдауны вызвали всплеск социофобии. И теперь заметна новая тенденция — модно быть нелюдимым.

Дурная привычка — еще не болезнь

Конечно, для развития мнимой и реальной социофобии есть объективные причины и серьезные поводы. Фразу «люди испытывают страх перед общением, потому что видят в окружающих источник болезней и инфекции» наверняка во время пандемии в различных источниках читали многие. Мысль о пользе дистанции вклинилась в мозг. По оценке специалистов, социофобией сегодня страдает каждый сотый житель мегаполиса. А согласно результатам опросов, почти половина москвичей считают себя социофобами. По мнению психолога Катарины Дерновой, это социальное тревожное расстройство связано с так называемым синдромом большого города: толпы людей, шум, трафик усиливает страхи и приводит к самоизоляции. Созвучно с этой идеей и исследование «Лаборатории Касперского». «Две трети (71 процент) владельцев гаджетов в России смотрят на экран устройства, просто чтобы избежать общения с другими людьми. А 66 процентов притворяются, что заняты чем-то важным на своем смартфоне, планшете или ноутбуке, если чувствуют себя некомфортно», — утверждают аналитики, добавляя, что боязнь социализации проявляется и в том, что люди все чаще решают различные бытовые задачи с помощью мобильных приложений и вебсервисов. Но дурная привычка — еще не болезнь. Это и пытаются объяснить специалисты тем, кто спешит назваться социофобом.

— Симптомы социофобии — это спектр: от легкого волнения и дискомфорта до панических атак, — говорит клинический психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и профессиональной психотерапевтической лиги Илья Гавин. — Нежелание быть в общественных местах, чувство дискомфорта в присутствии людей, головокружение, тошнота, дезориентация — эти и другие симптомы можно отнести к социофобии, если они связаны с местами, где есть люди. Серьезную роль в развитии болезни играет и окружение. Буллинг в школе, насилие в семье, чрезмерная требовательность от родителей, психологическая травма — все это тоже может стать причиной социофобии. Однако, как отмечает психолог Екатерина Дегтярева, в последнее время часто ошибочно ставится знак равенства между интровертами и социофобами, или к этой категории относят застенчивых, неуверенных в себе людей и тех, чья работа не связана с общением. «Социофобия — это тип тревожного расстройства личности. Такой диагноз может поставить только врач-психиатр согласно конкретным диагностическим параметрам», — объясняет она.

Признавая серьезность проблемы социофобии в современном обществе, специалисты все чаще говорят и о том, что поверхностное, дилетантское понимание сути этого расстройства провоцирует многих использовать термин «социофоб» для оправдания личных неудач и нежелания с ними бороться.

— Когда речь идет об упущенных возможностях и синдроме большого города, это, скорее, про феномен каузальной атрибуции, — говорит психолог, доцент кафедры «Управление персоналом и психология» Финансового университета при правительстве России Виталий Пичугин. — В этом случае человек в своих неудачах и трудностях обвиняет других людей и обстоятельства: «не тот народ», «не я такой, общество такое». То есть причина неуспеха конкретного человека не он сам, а некая сила извне. Феномен «нелюдимости» — еще и объективный процесс, характерный для больших городов с высоким темпом жизни, стрессом, конкуренцией. Возникает вариант защиты личности от социального давления, человек старается уйти в себя, ему необходимо побыть одному. У кого-то это временное явление, а кто-то такое поведение делает нормой жизни.

Тюрьма сознания

Как ни парадоксально, в последнее время в соцсетях резко увеличилось количество групп, посвященных социофобии. Подписчиков в них — тысячи. «Страдающие нелюдимостью» стремятся к общению. Кто-то, следуя за модным течением, на тематических форумах откровенно позерствует: «А тут можно писать, что я ненавижу людей? — вопрошает пользователь группы «Убежище социофоба». — А то меня на подобном сайте за это забанили». Иные рассказывают анекдоты в тему: «У меня разрядился телефон, а нужно было срочно узнать время, — пишет девушка под ником Эклипс. — Но подходить к прохожим — не мое. Я пошла в магазин, купила шоколадный батончик и посмотрела время на чеке». «Типичная социофобка мегаполиса!» — тут же ставят диагноз участники форума. Есть в группах и заводилы, создающие позитивный образ эдакого героя нашего времени: «В наше время рулит отстраненный интроверт, не желающий сливаться с толпой и следовать стереотипам», — декларирует на форуме «Без людей» Антон К. Между тем администраторы группы «Убежище социофоба» заявляют, что среди их подписчиков — люди с разными проблемами: от буллинга, депрессии, расстройства приема пищи, проблем с родителями до психических расстройств. Нуждающимся в помощи готовы помочь, но, увы, судя по комментариям, желание поболтать впустую на животрепещущие темы у пользователей явно превалирует.

Объявить себя социофобом оказалось очень удобно. Этим же можно многое оправдать! И, собственно, ничего не делать, чтобы не нарваться на неудачу. Проще сослаться на болезнь, чем начать решать реальные проблемы коммуникации. Жизнь таких людей, наверное, скучна, зато им так спокойней. По оценке экспертов, в большей степени такой подход свойственен поколению зумеров. Подростки «цифрового поколения» стараются держать чувства при себе, не откровенничать, не заводить близкие контакты, опасаясь оказаться непонятыми и отвергнутыми сверстникам. Принимая условия игры в социофоба, они лишают себя очень многого. Не зря же это расстройство называют болезнью упущенных возможностей. Но, увлекаясь, можно ведь и заиграться настолько, что действительно повредить психику, утратив способность жить в обществе. По словам психолога Ильмира Такаева, социофобию можно назвать тюрьмой сознания. «Люди, страдающие от этого расстройства, избегают общения с коллегами на работе, участия в общественных мероприятиях или профессиональных конференциях, что может привести к упущению возможностей для карьерного роста и личного развития».

— Если этот тренд станет более популярным, это может привести к изменению менталитета общества, — говорит он. — Кроме того, новый тренд «нелюдимости» грозит отрицательно повлиять на экономику и общество в целом.

Тем временем модное «социофобство» распространяется, приобретая все большие масштабы. Недавний опрос на тему идеального выходного, который был проведен на одной из цифровых площадок среди россиян, показал: четверть респондентов заявили, что свободное время предпочли бы провести в одиночестве. Лукавство, игра или острая реакция на действительно серьезные психологические проблемы?

— Прежде всего не надо выдумывать себе диагнозы, если у вас просто плохое настроение, все валится из рук и ни с кем не хочется общаться, — советует психиатр Антон Горячев. — Да, бывает, может остро не хватать внимания, заботы, признания окружающих. Проблема одиночества нередко становится причиной социофобии. Но общение — это улица с двусторонним движением. Сделайте первый шаг навстречу. Ну а уж если не можете перешагнуть свои страхи, обратитесь за помощью к специалистам. Нужно понимать, что социофобия, как любое другое ментальное расстройство, — тяжелая болезнь. Играть в нее опасно, а вот стараться от нее избавиться — необходимо.

С любой бедой можно справиться, если рядом есть люди, готовые помочь. И чем загонять свой разум в клетку болезненной новомодности, стоит хотя бы попытаться найти из нее выход. Ведь, как отмечал Алексей Толстой, «счастье личности человека вне общества нереально, как невозможна жизнь растения, выдернутого из земли и брошенного на бесплодный песок».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Социальная фобия занимает 2-е место в перечне тревожных расстройств по своей распространенности после агорафобии (страха открытых пространств). Около 90 процентов людей отмечают, что когда-либо были чрезмерно застенчивы. Средний возраст проявления социальной фобии — 15 лет, а обращаются за помощью специалистов при этом тревожном расстройстве чаще всего 30-летние. В 70 процентах случаев человек, страдающий социальной фобией, имеет сопутствующие трудности (депрессия, навязчивые состояния, тревога, паническое расстройство, агорафобия). Более 23 процентов современной молодежи испытывают страх перед общением и выступлениями перед большой аудиторией.

Давайте создавать позитивные тренды

Катерина Горелова, кризисный психолог, писатель-публицист:

Все больше и больше людей в наши дни считают себя социофобами. Этот новый тренд нелюдимости, как красный сигнал светофора, загорелся не просто так.

«Отстопиться», замереть, перестать общаться, слиться со своим уединением — все эти поведенческие признаки-указатели говорят о том, что человек находится либо в стрессе, либо ему больно смотреть на то, что происходит вокруг него. И может показаться, что проще и уютней залечь в свою берлогу, отстранившись от внешнего мира и общества. А молодежи — еще и успокоить себя тем, что такое поведение сейчас в модном тренде. Конечно, в современном мире многое можно делать, не выходя из дома: работать, смотреть кино, спектакли и концерты, покупать продукты, даже путешествовать.

Но долго идти против того, что заложено в человеке генетически, все равно ведь не получится. Внутри нас не красный стоп, а зеленый свет. Как ни мучай светофор трендами и тенденциями, человек продолжает и будет продолжать быть существом общественным. И даже если очень постараться, создать такие условия, при которых человечество окончательно откажется от счастья общения друг с другом, мне кажется, невозможно.

Если такое вдруг и случится, то следующим трендом может стать бездыханность. Понравится ли нам не дышать? Не думаю. Что делать? Необходимо создавать в современном обществе другие, позитивные, тренды. Такие, которые были бы нацелены на открытость и любовь к людям.

И каждому из нас стоит научиться украшать в своей жизни даже то, от чего, может быть, хочется спрятаться. И не забывайте любить себя, тогда и быть нелюдимыми, скрываясь от социума, наверняка не захочется.