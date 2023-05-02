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Раздвигаем горизонты: чем запомнится 45-й Московский кинофестиваль

Татьяна Еременко

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Раздвигаем горизонты: чем запомнится 45-й Московский кинофестиваль
Слева направо: ведущий церемонии награждения ММКФ-45 Петр Буслов со статуэткой «Золотого святого Георгия», которую режиссеру Карену Шахназарову вручил президент фестиваля Никита Михалков / Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Столица России традиционно становится центром притяжения для кинематографистов со всего мира, когда здесь проводят ММКФ. Обозреватель «Вечерней Москвы» вспоминает, как проходила фестивальная неделя. Разбираем, кто и за какие работы получил серебряных и золотого «Святого Георгия». Размышляем над направлениями дальнейшего развития смотра. Анонсируем проекты, которые стоит ждать на больших экранах российских кинотеатров и онлайн-платформах.

Зачем нужны праздники? Чтобы к ним готовиться, их проживать, о них вспоминать. Торжества дарят моменты, которые объединяют и помогают успокоиться, напоминая, что своих ты уже нашел. Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — одно из главных мировых событий в киноиндустрии. Оно позволяет прикоснуться к специализированной области — кино как искусству — широкому кругу людей. Именно тут можно поймать одну или несколько весьма своеобразных картин, которые не увидишь больше нигде, или познакомиться с фильмом, который будешь ждать в прокате.

Запечатленное время

Помню себя молодой-зеленой, шагающей по Москве, в которую едва приехала, и разглядывающей памятник Пушкину, у которого зачастую назначают встречи. В тот день, кажется, собраться у монумента решила вся столица или как минимум большая часть ее гостей — на иностранных языках переговаривались люди разных национальностей, возрастов, верований. А на вопрос, что тут происходит, был один ответ — ММКФ. И вдруг незнакомый молодой человек на английском попросил меня дать ему позвонить, вернее, передать подруге, где он стоит, — у его телефона села батарейка. Через минуту появилась та, которую он искал, с их общим другом, и нашедшие друг друга мечтатели, кивнув мне на прощание, убежали занимать места в первом ряду, чтобы посмотреть фильм открытия в театре «Россия». Может, они были не просто зрителями, а заморской прессой, участниками или членами жюри, но всех, кто когда-либо хоть раз посещал ММКФ, объединяет увлеченность кино.

— Для меня огромная честь быть здесь, на Московском кинофестивале. Я очень много слышал о нем от своего наставника, товарища, друга Раджа Капура, — говорит председатель жюри основного конкурса ММКФ-45 Рахуль Равель. — Надеюсь, мне удастся быть достойным его. Как и моих коллег, которые в этом году состоят в жюри.

Индийский режиссер и актер Радж Капур был в жюри Московского кинофестиваля в 1965 году. Теперь его ученик и ассистент принял участие в судьбе «Золотого святого Георгия» за лучший фильм. В 2023 году эту награду получила картина «Три брата» Франсиско Папарельи (Аргентина, Чили) — режиссер признался, что при работе над фильмом его во многом вдохновили «Братья Карамазовы» Достоевского.

Добавим, «Золотого святого Георгия» за вклад в мировой кинематограф в этом году получил режиссер и продюсер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Наравне с игровыми фильмами на фестивале показывают и документальное кино, которое набирает все большую популярность в России, находя свой выход к зрителю, в прокат.

— Я выбрала документалистику, потому что людей объединяет любовь к кинематографу, к человечеству. Именно она и побудила меня сделать такой выбор. Дома у каждой семьи есть свои фотоальбомы, как и у каждой страны — своя хроника, — рассуждает председатель жюри конкурса документального кино, одна из ведущих китайских режиссеров Хао Юнь. — На документалистах лежит большая ответственность собирать, сортировать и хранить общие воспоминания. Тем самым передавать их как фотоальбом своего времени дальше, всем остальным.

Победителем в этом конкурсе признали ленту «История российских тюрем. Владимирский централ» режиссера Юлии Бобковой, которая рассказывает про сотрудников и заключенных тюрьмы, основанной в XVIII веке.

Что касается конкурса короткометражного кино, то «Серебряного святого Георгия» в этой номинации вручили картине «Все» (Китай) режиссера Лу Хэлай.

Остановись, мгновение!

Программа национального кинематографа «Русские премьеры» закрепилась среди конкурсных. Впервые ее провели в прошлом году, на ММКФ-44. Тогда в ней победил фильм «Здоровый человек», снятый режиссером Петром Тодоровским.

Напомним, прошлый смотр перелистнул страницу в истории Московского международного кинофестиваля. 26 сентября 2021 года умер бывший программный директор фестиваля киновед Кирилл Разлогов, много лет занимавший эту должность. Определенное давление на фестиваль оказали и зарубежные политические ограничения. Однако обновленная команда, которую бессменно возглавляет президент фестиваля Никита Михалков, а в должности председателя отборочной комиссии теперь Иван Кудрявцев, удерживает позиции ММКФ и выводит его на новый виток.

И в этом году в программе «Русские премьеры» участвовали семь картин: «Голова-жестянка», «Помилование», «Ада», «Туман», «Тайное влечение» (специальное упоминание жюри «За искренний и дерзкий дебют»), «Единица Монтевидео» (спецупоминание «За яркий дебют с уникальным актерским ансамблем»), «Край надломленной луны». Последней ленте жюри конкурса «Русские премьеры» — режиссер Алексей Учитель, актриса Анна Снаткина, сценарист Андрей Золотарев — и вручило «Серебряного святого Георгия». Картина рассказывает историю матери и двух ее дочерей, с которыми она запрещала общаться их отцу.

— Величайшее режиссерское счастье — слышать, как люди сначала смеются, а потом долго молчат, когда переживают то, что происходит в нашем кино, — отметила, получая награду, режиссер «Края надломленной луны» Светлана Само шина.

Само участие фильма в одной из программ ММКФ — своеобразный знак качества и повод не упустить кино в прокате, даже если вы не успели застать его на фестивале. Так, возможно, что вас, как и жюри, зацепит манкая история про молодую актрису, ищущую себя в искусстве из «Тайного влечения», снятого ученицей Сергея Соловьева. А может, тронет ранящая повесть о первой любви в военное время, предательстве и принятой на себя ответственности из «Помилования» по Мустаю Кариму. Или увлечет волшебная сила умения слышать и прощать в подростковой истории «Голова-жестянка» по одноименной книге Серафимы Орловой. Кстати, вероятно, именно эта лента подскажет, как легче проходить через различные возрастные кризисы и не только.

— Для меня очень важно ощущение тотальной взаимосвязи всего со всем. Так я воспринимаю действительность, и это пытался отразить в фильме, — поделился с прессой режиссер картины Иван Капитонов. — Поэтому в нем многое касается нейронных связей, космических галактик, там важно кто, как, с кем разговаривает, и в начале заявляется масса предметов, которые в дальнейшем так или иначе сработают. Это ощущение связи и помогает мне проходить все кризисы, начиная от 15-летнего и заканчивая 40-летним.

Что касается других наград 45-го Московского международного кинофестиваля, то «Серебряного святого Георгия» за лучшую режиссерскую работу получил Тонатью Гарсия за фильм «Черная луна» (Мексика), за лучшее исполнение женской роли — Кахо Сэто за фильм «Хрупкие цветы в потоке дней» (Япония), за лучшее исполнение мужской роли — Фернандо Арсе за ленту «Те, кто внизу» (Уругвай, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия).

Прекрасное далеко

Московский международный кинофестиваль — одно из тех масштабных событий, которое позволяет расширить горизонты и получить более полную картину мира, не покидая четырех стен. Как живет, мыслит и творит почти все человечество, тут предоставляется возможность увидеть во очию.

Честно говоря, в полной мере понять и оценить это удастся, если посмотреть не один, а несколько фильмов, из разных конкурсных и внеконкурсных программ, в отличающихся друг от друга по атмосфере залах. Разнообразие выбора сбивает с толку только поначалу, потом понимаешь, что ошибиться тут невозможно — любой сеанс даст новый опыт. Например, во время просмотра получившего приз жюри российской кинокритики фильма «След зверя» (Сербия) режиссера Ненада Павловича подмечаю в нем черты «сербского нуара», а еще удивляюсь тому, что понимаю сербский на слух, периодически опираясь на английские субтитры, почти не опуская взгляд на русские. Да и вообще, в очередной раз убеждаюсь, кино — почти такой же универсальный язык общения, как и музыка. Потому что, даже если герои практически не говорят, все понятно, даже в короткометражках: противостояние временной жизни и вечной смерти (или наоборот) в «Восходе солнца» (Нидерланды, Мексика), библейский масштаб трагедии в «Крови и пепле» (Коста-Рика), беззащитность и сила любви в «Двух матерях» (Китай). И даже фильм закрытия «42 секунды» (Испания, Франция), казалось бы, такой привычный и знакомый нам жанр, как спортивная драма, умудряется удивлять развитием персонажей и неожиданными поворотами — будто призму развернули другой гранью.

Раздвигаем горизонты: чем запомнится 45-й Московский кинофестиваль Кадр из фильма «След зверя» / 2023 год

Это сравнение касается и выстраивания фестивальной программы в целом, которое обусловлено не столь вынужденностью, сколь интересом к бурно развивающемуся мировому кинематографу.

— У Колумбии, как и многих других стран Латинской Америки, было много проблем в ХХ веке. И в отличие от Европы и России, у нас снималось немного кинокартин, — рассуждает член жюри основного конкурса режиссер Сиро Герра. — Обстоятельства изменились с приходом XXI века. Создавались новые законы, которые продвигали кинопроизводство. Развивалась технология, позволившая его удешевить и упростить. И у нашей страны накопилось множество историй, которые она может рассказать с помощью кинематографа. К тому же у нас не было ощущения, что за нами стоит кинематографическая традиция, но было чувство, что мы начинаем с самого начала. Поэтому многие молодые кинематографисты впервые сняли и показали свои работы. Так что фильмы, созданные в Колумбии и многих странах Латинской Америки, — это очень молодое кино с большими амбициями и желанием рассказать свою историю.

Вопрос о том, насколько понятен будет российским зрителям непривычный кинематограф, отпадает сам собой, едва решишься на эксперимент посмотреть «что-то новенькое». В конце концов, разве не за свежими эмоциями и небывалым опытом мы ходим в кинотеатры?

Когда-то ведь непривычным было видеть сериалы в фестивальной программе «Первая серия». А сейчас как обойтись без новых «Мир! Дружба! Жвачка!», «Райцентр», «Ухожу красиво!» и других собирающих полные залы проектов? Даже если они скоро выйдут на экран...

Да и то, что в этом году программу «Третий возраст» заменили на «Трудный возраст», надеюсь, со временем станет привычным. Ведь она размышляет над вопросами, остро встающими и перед теми, кто проживает свой подростковый период, и перед людьми, у которых за плечами десятки лет опыта.

Прежде всего, Московский международный кинофестиваль — это событие, которое выстраивает связь между поколениями и странами во времени и пространстве. Событие, в рамках которого зрители могут встретиться как с ретроспективным показом «Сладкой жизни» Феллини и «Облака-рая» Досталя, так и с малайзийским блокбастером «Сага о летчике» или с документальной лентой «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». Каждому зрителю самому выбирать, на какой показ отправиться.

Главное, настроиться на позитивный лад и открытое восприятие нового, а еще приготовиться удивляться. Ведь путешествие по континентам и векам может оказаться непредсказуемым, но, неизбежно, любопытным.

СПРАВКА

Московский международный кинофестиваль — второй из старейших в мире после Венецианского. Он начинал свою историю в 1935 году, когда прошел под названием «Советский кинофестиваль в Москве».

С 1959 года ММКФ начинают проводить на регулярной основе — каждые два года, по нечетным годам, чередуя с кинофестивалем в Карловых Варах. В 1972 году фестиваль получил класс «А» по аккредитации Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). С 1999 года фестиваль проводят ежегодно. Тогда же его президентом стал Никита Михалков, бессменно занимающий эту должность до сих пор. Главные награды, «Золотого святого Георгия», получали ленты: «8 с половиной» Феллини, «Дерсу Узала» Куросавы, «Иди и смотри» Климова и другие. В 2022-м FIAPF приостановило аккредитацию ММКФ, что не помешало проводить новые смотры.

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