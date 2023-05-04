Волонтер с буклетами об условиях службы по контракту / Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Истории людей*, которые добровольно встали в строй и отправились в зону СВО, расказанные ими самими, их родными и близкими накануне главного нашего праздника — Дня Победы.

Служба по найму в вооруженных силах не сегодня изобретена: история контрактников насчитывает многие сотни лет. Но за каждым случаем — отдельная судьба человека. О том, как и почему люди выбирают для себя этот путь, — подборка их откровенных рассказов.

«Знаю своих предков с эпохи Петра Первого»

Мой позывной «Мажор» не от того, что я при деньгах или у меня родители из верхов, а потому, что очень люблю музыку и сам по себе положительный-позитивный человек по жизни. Во всем всегда ищу плюсы, что бы ни случилось. Мне 28 лет, и несмотря на столь молодой возраст, я успел побывать в Республике Крым в 2014 году для поддержания порядка во время референдума. Дважды принимал участие в контртеррористической операции в Чечне — в 2015-м и 2017-м, участвовал в спецоперации в Сирийской Арабской Республике в 2019 году. А еще выполнял миротворческую миссию в Нагорном Карабахе в 2021 году. Ну и, естественно, теперь я участвую в специальной военной операции на территории Украины. Куда же там без меня!

В начале этого года успел обзавестись семьей. Очень люблю свою беременную жену. Она у меня тоже патриот. Говорит, что гордится мной. За меня и за страну переживает, но понимает, что это нужно России.

Я служу 11-й год. По контракту! Сам до мозга костей военный — как говорится, в доску, так как знаю историю своих предков аж до времен Петра I. Никто из мужчин с моей фамилией не уклонился от защиты нашей необъятной любимой России. Я родился и рос среди офицеров. Отец, царство ему небесное, гвардии полковник, и братья далеко не отстают. Открыто говорю, что я патриот России и не понаслышке знаю, кто мы такие — русские. Это и есть основная моя мотивация.

Служба бывает опаснаи трудна, но никогда я и такие, как я, не отступим назад. Будут нам платить или не будут, уважают нас или нет — это дело десятое. Никто и никогда не сможет меня переубедить, что мы неправы. Победа будет за нами. НИКТО КРОМЕ НАС! Всех — с наступающим величайшим днем для нас всех — с Днем Победы.

Дмитрий.

«Я вернулся — брат»

Мне 36 лет, предприниматель. Трое детей. Я восьмой, старший сын в семье. Родом наша семья из Ачхой-Мартана, но мы уже больше двадцати лет живем в Москве. Когда на Украине начались эти события, отец мне сказал: «Иди и воюй».

У нас, чеченцев, слово старшего — это закон, к тому же любой мужчина у нас воин, который должен защитить свою семью и свою страну. Иначе просто позор. И я подписал контракт на год.

Воевал на Луганщине обычным бойцом. В июле получил легкое ранение и контузию, три недели лежал в госпитале, а потом вернулся к своим ребятам. В конце марта мой контракт закончился, хотел и хочу подписать новый, но родители говорят: «Погоди, побудь с семьей, теперь очередь брата».

Брат уже тоже подал документы, но я уверен, что тоже вернусь туда.

Газимагомед.

«Дочка и сын пошли в садик»

Мне 30 лет, по образованию я геодезист, но работал обычным менеджером. С женой и двумя детьми два года назад переехали в Москву, но жена сидела дома — дети маленькие, устроить их в муниципальный садик не получалось, а на коммерческий у нас просто не было денег. Жили небогато — половина моих доходов уходила на съем жилья.

На семейном совете решили, что пойду я на контракт — срочную служил в мотострелках, но военные топографы тоже очень востребованная специальность. Записали меня в артиллерию, сейчас прохожу переподготовку. И главное, что в детский сад сразу устроили дочку и сына. Жена теперь сможет работать, она парикмахер.

Алексей.

«Просто я хорошо стреляю»

Документы на свой первый контракт я уже подал, медкомиссию прошел — жду оформления. Мне 37 лет, работаю на предприятии ЖКХ слесарем. Срочную службу я проходил во Внутренних войсках связистом, старший сержант. Что сказать о семье? Есть мать и сестра, я в разводе, сыну 12 лет. Когда меня спрашивают, почему ты идешь туда, сразу отвечаю: дело совсем не в деньгах, хочу помочь пацанам, которые уже там. Двое моих друзей погибли, я должен их заменить. Конечно, войну никто не любит, но если мы сейчас не заломаем этих укронациков — они придут к нам. В 2014-м я их уже видел в Керчи: приехали на поезде 400 человек. Но как приехали, так и уехали, потому что поняли: им тут будет худо.

При собеседовании в пункте записи на контракт меня спросили, где я хочу служить. Я попросился в снайперы. А на вопрос офицера: «Ты что, охотник? Или, может, в тир ходишь?» — ответил: «Хорошо стреляю».

Все подробности опущу…

Готов доказать это на передовой.

Кирилл.

«Рассчитались с долгами»

Год назад мой сын Гена подписал контракт. Жизнь заставила. Ему 45 лет, работал менеджером в фирме «купи-продай». Дела там шли плохо, получал копейки. В семье ссоры, в итоге они разбежались, сына видеть она ему не давала. Потом нашел другую женщину, у нее тоже ребенок, и опять через какое-то время подруга начала его пилить из-за денег. В общем, оказался он без жилья и с кучей долгов. Мы живем в Тамбове, но контракт он подписывал в Москве, потому что там от столичного правительства платят добавочно еще 50 тысяч. С этих доходов мы рассчитались со всеми. Недавно он вернулся домой. Где воевал — не рассказывает, говорит, что давал подписку о неразглашении. Говорит только, что наконец-то почувствовал себя нужным человеком, собирается опять подписать контракт. Бог ему в помощь.

Надежда

«Люблю его сильно!»

Я, может, коряво напишу. У меня был фитнес-тренер Андрей, с которым мы переругались. На пустом месте. Специалист классный. Прошел в свое время Чечню, ему сейчас 46, взрослая дочь, заботился о животных.

Деньги в фитнес-клубе были нормальные, жилье у мужика есть. И вдруг подписал контракт. Я искала телефон, хотела извиниться, хотя и не чувствую себя неправой. Но мне сказали, что там они без телефонов.

Просто поймите, что я его любила и сейчас сильно люблю, несмотря ни на что. И готова помочь в любом случае, даже если он без ног без рук останется. Мне ничего от него не нужно — лишь бы был счастлив.

Александра Б.

*— В соответствии с требованиями закона персональные данные героев материала изменены. Их реальные имена в редакции имеются.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫПЛАТЫ ОТПРАВКИ В ЗОНУ СВО:

довольствие (40–50 тысяч рублей) + столичная надбавка (50 тысяч руб лей) = 90–100 тысяч рублей в месяц.

ВЫПЛАТЫ В ЗОНЕ СВО:

указанная выше сумма + допвыплаты за участие в СВО в размере 120–240 тысяч рублей = 210–340 тысяч рублей в месяц.

Также контрактникам, участвующим в СВО, и их семьям положены федеральные и региональные льготы. Вот некоторые из них, включая предоставляемые в Москве: