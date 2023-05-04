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Приметы и советы

Большие осенние посадки

Вечерняя Москва
Общество
Большие осенние посадки
Фото: mos.ru

В Москве в ближайшее время начинаются осенние посадки деревьев и кустарников. Впервые за время войны озеленение будет осуществляться в таких больших масштабах. Решено посадить 30 000 деревьев и 100 000 кустарников. В городском тресте зеленого строительства нам сообщили:

— В первую очередь будут озеленены площадки при школах, детских учреждениях, больницах, участки при жилых домах, учреждениях и предприятиях.

Из имеющихся в питомниках декоративных деревьев особенно хороши липа, тополь, ясень, клен американский, остролистный и др. В этом году будет достаточно широко применен в посадке боярышник — красивый кустарник, который украшает Советскую площадь и площадку у памятника первопечатнику Ивану Федорову.

На площади Свердлова, возле Китайгородской стены, восстанавливается большой сквер. Здесь предполагается посадить пирамидальные тополя, кустарники, а также разбить цветник.

Возможно, уже в этом году удастся заложить здесь основу будущего розариума. Подготовительные работы начались. Будет воссоздан также сквер у здания университета. Посаженные два-три года назад в Александровском саду тополи разрослись настолько, что будут рассажены здесь на большой площади.

На Сретенском, Тверском и Никитском бульварах подсадят значительное количество деревьев и кустарников. На бульварах появятся многолетние цветы — ирис, флоксы, пионы и пр.

В озеленении примут участие школьники старших классов.

«Вечерняя Москва», 25 сентября 1943 года.

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