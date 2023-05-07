«Жду тебя, родной»: письма от любимых бойцам в зоне СВО

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Передать весточку российским военнослужащим, выполняющим свой долг в зоне СВО, просят в письмах родные и близкие бойцов, а также читатели «Вечерней Москвы»

Каждый день в редакцию приходят письма, в которых читатели газеты благодарят и поддерживают наших бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. А сегодня мы публикуем послания, написанные мужьям участницами проекта «Жена героя».

Юлия К., Москва:

— Здравствуй, мой любимый! Прошло больше года, как мы ждем тебя дома, а ты отважно защищаешь Родину. За это время столько чувств накопилось во мне, что не хватит и листа описать, как я скучаю по тебе. Но мы с тобой — сильные и точно знаем, что после дождя будет радуга, а за расставанием будет наша долгожданная встреча. Ничто не может сломить тебя. Но как ты справляешься сейчас, я не могу и представить. Могу лишь с гордостью сказать: «Ты — настоящий офицер!» А мы ежесекундно ждем тебя с победой дома!

Мария В., Москва:

— Привет, мой родной! Я долго думала, что написать тебе в письме, чтобы в тяжелый момент ты прочитал и вспомнил обо мне, знал, что я тебя жду и скучаю. Мне без тебя плохо, сложно, невыносимо. В голове лишь один вопрос: «Когда ты вернешься насовсем?» Без тебя мир пуст, в нем совсем нет красок. Ты — мой свет в окошке, мое счастье. Знай, что ты всегда в моих мыслях и сердце. Любимый мой! Служба твоя трудна, но очень благородна. Будь осторожен, но и не трусь, когда страшно. Победивший страх всегда победит врага. Помни, что я тебя сильно люблю и горжусь тобой. Я уверена, что ты выполнишь с честью воинский долг и вернешься с победой!

Елена Д., Москва:

— Дорогой наш защитник, мы благодарим за каждую минуту, которую ты отдал фронту, чтобы отстоять интересы и ценности нашей страны. В самые трудные моменты помни, что твоя семья и близкие всегда будут поддерживать, ценить и верить в тебя. Я, твоя жена, посылаю тебе свою любовь и молитву:

«Я молюсь о тебе, мой родной,

Чтоб хранил тебя Бог от несчастья,

Чтоб удача укрыла волной,

Не рвалось чтоб сердце на части.

Я — молюсь.

Пусть Господь снизойдет

И избавит тебя от тревоги.

Пусть подальше Господь отведет

Твой маршрут от опасной дороги».

Полина А., Москва:

— Мой хороший, мой любимый! Последний раз я писала тебе письмо в институте в далеком 2017 году. Кто же мог тогда предположить, что судьба уготовит нам такое? Но все испытания даются нам по силам! Я верю, что наша семья с гордо поднятой головой переживет все.

Прошел уже целый год. Год, наполненный мучительным ожиданием. Год, который сорвал маски с окружающих, показал реальную цену звонков. Год, который напомнил, что самое главное — просто быть вместе. Муж, ни о чем не волнуйся и не переживай, мы с сыном — твой самый крепкий тыл — со всем справимся. Главное — береги себя.