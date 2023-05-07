Мульча, кефир и ничего лишнего: как правильно сажать грунтовые помидоры

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

С 5 мая начинается период посадки помидоров в грунт. Конечно, погода играет огромную роль в этом деле, а синоптики нам обещают резкое потепление на майских праздниках: до +23 градусов. Про другие требования томатов расскажет биолог Михаил Краснов.

Подмосковье и сама наша столица расположены в зоне рискованного земледелия. Помидоры же — неженки. Первое и главное: как томат посадишь, так он и будет расти. Почва для помидоров должна быть очень питательной, но не должна содержать избытков азота. Прекрасный вариант — двухгодичный компост.

При посадке нижнюю часть ствола томата нужно чуть согнуть и закопать ее в землю: за счет большой площади «корневой системы» растение будет усваивать максимум питания, а это очень важно. Можете посмотреть на стволы растений: иногда невооруженным глазом видно, как после посадки ствол начинает резко утолщаться. Одна из самых больших ошибок неопытных огородников — нарушение системы полива. Томаты поливают редко, но мощно. В случае со взрослыми растениями речь может идти о ведре воды под корень.

Готовим мульчу

Что в открытом грунте, что в теплице томаты нужно замульчировать свежескошенной травой. О ее волшебном действии вы, конечно, помните: в скошенной траве начинает размножаться сенная палочка, которая и охраняет томаты от болезней.

Для тех, кто на даче наездами

Редко выбираетесь на дачу? «Дачникам выходного дня» подойдут засухоустойчивые томаты, не требующие особого ухода, — такие, как сорт Боец.

Рост не имеет значения

Не так важно, посадили вы индетерминант (то есть растение с неукротимым ростом) или детерминант (растение, которое перестает расти, когда наверху зацветает цветочная кисть). Почему? Да потому, что ранние невысокие сорта томатов в условиях защищенного грунта дают отличные урожаи. Самые урожайные в этой категории — томаты сорта Веселый гном и Жигало.

Никаких стрессов!

Если вы видите, что растению после холодных ночей как-то не по себе, это может означать, что оно пребывает в стрессе. Значит, нужно опрыскать растения любым антистрессовым препаратом с содержанием кремния (вариант — препарат Энергия-М). Для обработки теплицы площадью 60 кв. м на 2 литра воды берут 1 таблетку.

Бережем здоровье

Не все знают, как правильно сажать томаты в теплице. А делается это так: выкапывают (совком или небольшой лопатой) ямки глубиной в 12–15 см, а перед посадкой в каждую выливают до двух литров горячего раствора марганцовки светло-розового цвета. В ямке получится земельная «болтушка», куда заглубляют растение до первого настоящего листочка, далее засыпают ямку землей и утрамбовывают ее.

Салату каждый рад

Салатные томаты вкусны, красивы. Они не подойдут для консервации, но в этом нет ничего страшного, а вот салат, в котором присутствуют «свойские» томаты, вы не забудете долго, это точно. Лучшие сорта салатных томатов – Батяня и Золотое сердце.

Боевые карлики

Низкорослые сорта томатов пользуются популярностью у тех огородников, которые не могут уделять много времени уходу за грядками. Эти растения не нуждаются в подвязке и пасынковании. Вот и томат Монгольский карлик — отрада для тех, кто ненавидит пасынкование. Пасынки у него удалять нельзя!

Уход за неженками

Если теплица стоит так, что солнце падает прямо на растения, некоторые советуют белить стекла (!) теплиц. Это радикальный способ, но систему спасения растений от чрезмерно активного солнца продумайте. Не забывайте, что в жару теплицу нужно проветривать, также это нужно делать после каждого полива. В прохладные дни держите ее закрытой.

Ценные крупнячки

Урожайный сорт Буффалостейк отличается крупными красивыми плодами. Уже в стадии рассады растение обгоняет конкурентов, поражая крепостью кустиков. Впрочем, лидером по сборам стал не он, а сорт Бакинские 622. А самый, может, и простой, но проверенный и редко подводивший сорт — Верлиока. Правда, его нужно подвязывать.

Ничего лишнего

Чтобы получить урожай полностью вызревших плодов, кусты советуют формировать в один стебель. Для этого спустя неделю после того, как рассада «уселась» на свое место, у нее удаляют нижние пасынки (побеги, растущие из пазух листьев) и затем делают так же раз в 10 дней. Можно формировать томаты в 2 или 3 стебля. Некоторые советуют чуть укорачивать листья.

Согреть любовью

Если заморозков нет, но ночи стоят холодные, томаты будут благодарны за проявленную заботу и оценят либо свечи, которые вы поставите в теплицу на ночь, либо ведра с нагретыми в костре камнями или даже раскаленными углями. Можно также поставить в теплицу на ночь горячую воду и накрыть растения неткаными материалами.

Чтобы цветочки не опали

За несколько дней до высадки рассады нужно опрыскать ее слабым раствором борной кислоты (1 г. на ведро воды) Обработка будет препятствовать опаданию цветков.

Без кефира или с ним

Попытка окружить томаты «заслоном» из сенной палочки похвальна. И на какие только ухищрения не идут огородники ради этого. Но по вопросу поливания растений кефиром мнения у огородников разошлись. На самом деле консенсуса в этом вопросе никто пока и не достиг.

Правда, истинные «помидорники» убеждают, что кефир — спасительное средство, решите попробовать — соблюдайте меры. Кефир нужно добавить в воду до полива, перемешать и отстоять. Поливают растения аккуратно под корень и мульчируют сверху травой.

Удобно и практично

Выбирая рассаду, вы, конечно, думаете о том, что будете томаты консервировать. А если так — обратите внимание на несколько параметров, которыми должен обладать сорт или гибрид, который вы собираетесь купить и растить. У них должна быть плотная шкурка и не менее плотная мякоть, некрупный размер (вам их в банку запихивать!) и удобная форма плодов, эффектный цвет (важно только эстетически), дружная отдача урожая (то есть одновременное созревание).

Из самых популярных вариантов специалисты отдают предпочтение раннему томату Баскак и Гаспачо от «Гавриша», Есении (F1), Персею и Златозару от «ЕвроСемена», томату Мадейра («Поиск») — это чудесные черри, Подмосковный (F1) и Рамзай (F1) от «Ильиничны», томатам Славянка и Аполлон («ТомАгрос») и двум царственным F1 от СеДека — Царевне и Императрице.