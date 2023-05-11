Удел настоящего мужчины: военные-контрактники — о призвании и службе в зоне СВО

Военнослужащий морской пехотинец Черноморского флота в блиндаже на линии фронта на Запорожском направлении / Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В столице ежедневно принимают на контрактную службу около 150 человек. И число желающих стремительно растет. Военные-контрактники получают высокие государственные и городские выплаты, а также льготы. Однако они вступают в ряды армии не ради денег, а делают это по зову сердца — чтобы защитить Родину и своих родных. «Вечерняя Москва» собрала истории россиян, проходящих службу по контракту.

Подрываю минами врага

Рядовой Иван Макеев (имя изменено. — «ВМ») с детства мечтал стать военным:

— Меня так воспитал отец: защищать страну — удел настоящего мужчины. Срочную службу я проходил в Ракетных войсках. Затем решил стать контрактным военным.

Весной 2022 года Иван был на учениях под Ростовом. Оттуда вместе с соcлуживцами поехал на Донбасс.

— Больше всего мне запомнился случай, когда я первый раз закладывал мины врагу в зоне боевых действий, — делится Иван. — Я только по результатам осознал, насколько это значимый вклад. От мин подорвались два танка противника. И с ним примерно десять человек личного состава врага.

По словам солдата, после первых реальных достижений, пусть даже и не таких масштабных, меняется отношение ко всем боевым задачам.

— И ты уже не просто делаешь, потому что сказали. А понимаешь при этом, какую пользу одно мое действие принесет сослуживцам, мирным жителям соседней деревни, населению Донбасса, всей России, — добавил Иван. — Я верю в нашу победу!

Работа стала моим призванием

Антон Николаев (имя изменено. — «ВМ») служит по контракту уже более десяти лет. Такой выбор он сделал далеко не сразу. Сначала мечтал стать географом. Отучился в вузе, проходил педагогическую практику. Но после диплома получил повестку — призвали на срочную службу:

— Я попал в Десантные войска. И до сих пор вспоминаю эти годы как самые лучшие. После дембеля попробовал поработать по специальности, но это уже не вызвало прежних эмоций. И вот 10 лет назад я пошел служить по контракту.

За эти годы Антон успел пройти Сирию и даже обзавестись семьей. Жена Лена и шестилетний сын Степа всегда поддерживают Николаева. И сейчас тоже, когда глава семейства уже как год на спецоперации.

— Я воспринимаю службу как работу, которая стала моим призванием. Мы сейчас сражаемся за правое дело. Хочу, чтобы мой сын рос в мире, где нет всей этой нацистской грязи, — признается Антон. — И моя семья поддерживает меня. Да, мы общаемся всего раз в две недели, а то и в месяц. Но зато мы провели достаточно времени вместе, когда я приезжал домой в отпуск.

Всю зиму вязала носочки

Жанна Сорина познакомилась с военным контрактником Олегом Павловым (имена изменены. — «ВМ») два года назад. Чувства между ними были настолько сильными, что вскоре влюбленные решили создать семью.

— Но при этом свадьбу не обсуждали, — отмечает Жанна. — Она получилась спонтанной. Расписались перед отправкой Олега на СВО. Отметили в кругу близких. А утром Олег уже уехал.

Жанна поддерживает возлюбленного как может: всю зиму вместе с мамой вязала теплые носки. И обязательно вкладывала в коробку письмо. Иногда даже стихотворения получаются.

— И он мне пишет в ответ. Последний раз рассказывал, как освободили новый населенный пункт. Я хоть и читала новости, но из первых уст все звучит иначе, — вспоминает Жанна. — Говорит, местные даже последние сигареты были отдать готовы бойцам, консервы несли. Настолько они там благодарны нашим ребятам.

В бою нужно быть и сильным, и умным

27-летний Артем Блинов (имя изменено. — «ВМ») по образованию инженер. В школьные годы занимался в военно-патриотических кружках, проходил срочную службу.

— В тяжелое для страны время я решил, что могу быть полезен и на фронте. Оформил контракт, прошел подготовку. И теперь я управляю военными дронами, — рассказывает Блинов. — Мне всегда была интересна военная техника. И скажу, что технологии шагнули далеко вперед. Думаю, что впервые в истории мы используем так много хороших, качественных беспилотников. И так эффективно это делаем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Евсеев, военный эксперт:

— Контрактная служба — это в первую очередь престиж и знание того, что государство поддержит тебя в любой момент. Для ребят, которые осознанно идут защищать нашу родину, просто невозможно придумать более правильного слова, чем герой. Они делают это не потому, что хотят получать деньги, славу и награды, а потому, что знают: никто, кроме них, не сможет отстоять интересы нашего государства, своих семей и родных. Они не боятся трудностей и ранений, они просто хотят победить тот ужас, который творится на Украине, и остановить убийства мирных жителей на наших территориях.