Сражаемся за дом и маму: российские мотострелки готовы встретить удар врага во всеоружии

Бойцы одного из мотострелковых подразделений Вооруженных сил России на позициях в минуту отдыха / Фото: Алексей Зернаков / Вечерняя Москва

Как известно, пехота — царица полей. Сейчас же основная масса тягот боевых действий (будь то наступление, оборона или зачистка территории) ложится на плечи ее наследников — мотострелков. Специальный корреспондент «Вечерней Москвы» побывал на позициях, где держат оборону бойцы одного из мотострелковых полков группировки «Юг», и узнал, за что сражаются наши бойцы — и профессионалы-контрактники, и мобилизованные.

Экипажи всегда наготове

Мотострелки расположились с комфортом. Лесополосу вдоль и поперек пересекает целая сеть тропинок и траншей. То тут, то там, максимально скрытые от глаз, разместились блиндажи. Наш провожатый — замполит полка — ориентируется здесь как дома. Спустя десять минут, слегка запыхавшись, доходим до позиций первой линии. Старые добрые БМП-2 (или, как их называют сами бойцы, «бэхи») стоят, надежно укрытые маскировочными сетями. Стволы 30-миллиметровых пушек развернуты в сторону, откуда может появиться враг. Экипаж боевой машины всегда настороже и готов по команде выдвинуться в нужную точку. Норматив — около двух минут. И все экипажи БМП не только выполняют, но и перевыполняют его. Сказывается опыт. Около темно-зеленого десантного люка нас встречает боец в шлемофоне с новым АК-12М на плече.

— Илья. Можно «Заря». Я механик-водитель БМП-2. Служу по контракту, — представляется он. — Моя главная задача — выдвинуться по приказу в нужную точку, довезти бойцов, поддержать их огнем и, конечно, вернуть назад. Техника у нас, конечно, неновая, поэтому иной раз приходится с ней повозиться. Но она довольно-таки проста в обслуживании. К тому же я этим и на гражданке занимался.

Илья не новичок на фронте. В строю с самого начала специальной военной операции с перерывом на отпуск. Поначалу, по его словам, выезжать на боевые задания было волнительно, но потом с каждым разом опыт брал свое. И место тревоги заняла собранность.

Мехвод другого экипажа, Алексей «Борода», подтверждает слова товарища.

— Воюется нормально, привыкли уже. Периодически выезжаем на позиции, отрабатываем заданные секторы обстрела. Машины у нас неновые, но надежные, как все советское, — говорит он.

Также бойцы едины в том, что сражаются они за свои дома, за оставшиеся в тылу семьи. И за то, чтобы тыл так и оставался тылом.

Страшная симфония войны

Невдалеке слышно характерное шипение — наша РСЗО отработала по позициям противника. Но бойцы здесь давно уже привыкли к постоянной канонаде. И давно уже на слух определяют, что это бахает вдалеке. Как шутят сами они, в «симфонии войны» на слух готовы определить каждую ноту.

В основном «накидывают» по нам ствольной артиллерией. Бьют и 152-мм и 155-мм калибрами. Ну и «птички», бывает, прилетают.

— Вот сейчас, слышите взрыв? — гулкий рокот раздается где-то в нескольких сотнях метров, и Илья машет в ту сторону рукой. — Так как «выхода» мы не слышали, значит, противник бьет с дистанции более 10 километров.

Спустя несколько минут вдалеке раздается новая серия хлопков, кажется, сливающаяся для непривычного уха в единый гул. Никто из бойцов даже не вздрагивает, и вокруг продолжается самая обыкновенная фронтовая жизнь. Кто-то продолжает не спеша потягивать сок из коробочек (он входит в штатные пайки бойцов). Другой тащит пустой снарядный ящик — пригодится, чтобы обшить стену блиндажа. Третий, свободный от смены, просто нежится на по-летнему жарком солнце.

— Вот отработала ПТУР (противотанковая управляемая ракета. — «ВМ»), слышите характерное шипение? — объясняет один из наших сопровождающих. — Поверьте, если он пройдет у вас над головой, вас вдавит в землю, невзирая ни на какой опыт. А вот два «прилета» — скорее всего, 155-мм орудия натовского образца. Дальше слышите «тук-туктук», как будто дятел долбит. Это БМП отрабатывает.

Это мой выбор и моя работа

Настроение у личного состава полка — боевое. Парни собраны и деловиты, все знают, что делать в любой ситуации. Навыки доведены до автоматизма — и у контрактников, и у мобилизованных.

— Когда ведешь бой, абсолютно ничего не чувствуешь и действуешь на своих инстинктах. И, конечно, на отработанных на тренировках навыках. Просто выполняешь свою задачу, — рассказывает Илья «Заря». — Родные, конечно, переживают. Но это — мой выбор и моя работа. Попытки врага прорваться были, и неоднократно. Но беспокоиться не надо. Каждый раз враг был отбит. И будет отбит и дальше. Для этого мы здесь и стоим. Мы всегда готовы к любому наступлению. Пусть попытаются. Россия — страна большая. Никогда никто ее не побеждал. И не победит. Да, конечно, бывали и тяжелые моменты. Например, когда скорой приходилось работать и «двухсотых», и «трехсотых» из-под минометного обстрела вывозить. Но каждый раз задачу, даже самую непростую и сложную, выполняли. Всех парней вытаскивали.

Рядом стоит наводчик экипажа, где служит Илья «Заря» — Давид. Позывной — «Гусь». Боец служит по контракту уже полтора года. А прозвище своей получил из-за талисмана, который «живет» в его блиндаже — огромного плюшевого... гуся.

— Условия нормальные, воюется в целом нормально. Работу свою знаем. Сейчас, правда, погода ясная началась — снова «птички» начали активно летать, — делится он со спецкором «ВМ». — Оружие солидное у наших БМП — при попадании стволы деревьев в щепки разлетаются. Есть у меня мечта — хочу сбить вражеский вертолет. А лучше не один. Чтобы наверняка орден получить. Или хотя бы медаль. Чтобы маму порадовать.

Маму, которая ждет его дома в Волгоградской области, вспоминает и рядовой Нурсултан «Велес». Он был ранен, но после лечения в одномиз московских госпиталей уже снова вернулся в строй. Нурсултан давно уже твердо решил для себя, за что воюет здесь, на донбасской земле.

— Если нас тут не будет, они придут к нам домой, убьют наших родных, не пожалев ни детей, ни стариков. Своей жестокостью они неоднократно доказали это. Мы здесь для того, чтобы не допустить этого. Все сделаем для Победы, — уверен он.

Временное «жилье»

Надо сказать, что бытовые условия у бойцов на высоте. Причем строят они блиндажи по сути своими руками. Техника помогает лишь выкопать яму. А остальное же остается на совести самих солдат. Кто-то ограничивается простыми, укрепленными бревнами стенами, земляным полом и нарами. Другие же стараются создать себе более комфортные условия. Нас зовут в гости в один из блиндажей, к обустройству которого ребята подошли с душой.

— На входе снимаем обувь! — слышится суровый окрик из глубины укрепления. Это — его хозяин и главный строитель, ветеран-контрактник с позывным «Скала». — Видите, тут специальная полочка, там тапочки стоят. Весь пол покрыли досками — разобрали снарядные ящики. Еще штук 30 надо — и стены тоже обошьем. Крышу сделали в один накат, зато бревна выбирали самые толстые. Так что даже попадание мины должна выдержать. Ну а вы угощайтесь — у нас еще пасха осталась.

Он показывает на накрытый полотенцем кулич на столе. Вежливо угощаемся и движемся дальше.

Другой блиндаж — попроще. Но сразу видно, что там живут более молодые парни. На стенах — пиратский флаг, тот самый «Веселый Роджер» с черепом и костями, и российский триколор. В общем, временные «дома» бойцы обустраивают по своему вкусу.

Вот и пора выдвигаться обратно, в тыл. Игорь, и.о. заместителя командира полка по военно-политической работе, провожает нас до «Урала».

— Стоим на одном из донецких направлений. Личный состав в соответствии с планами вышестоящего командования выполняет боевые задачи. В перерывах между ними бойцы занимаются обслуживаем техники, загрузкой боеприпасов, подготовкой снаряжения, — рассказывает он, пока мы движемся по лесным тропкам к стоянке нашего, как тут же окрестили бойцы «Урал», «лимузина». — У бойцов достаточно неплохие бытовые условия. Кормят неплохо. Бойцы одеты, обуты, регулярно проводится банно-прачечное обслуживание. По возможности привозим концертные бригады. Также к нам приезжал православный батюшка. А сейчас для мусульман доставили экземпляры Корана на арабском языке.

Настрой боевой, и у контрактников, и у мобилизованных.

Обратный путь пролетает незаметно. Все те же утопающие в цветах и зелени донецкие деревеньки да, кажется, подпирающие небо терриконы на горизонте. Мимо нас по узкой улочке пропылил танк. «Привет акулам пера!» — махнул рукой его командир, сидящий в люке по пояс, увидев наши синие бронежилеты и шевроны «пресса». Вдалеке снова «заухало».

СЛОВАРЬ

Блиндаж (фр. blindage, от фр. blinder — «покрывать заслонами») — постоянное или временное фортификационное подземное сооружение для защиты от пулеметного, артиллерийского, минометного огня, от напалма и оружия массового поражения и для отдыха личного состава. По своей конструкции напоминает сруб, полностью заглубленный под землю.

(фр. blindage, от фр. blinder — «покрывать заслонами») — постоянное или временное фортификационное подземное сооружение для защиты от пулеметного, артиллерийского, минометного огня, от напалма и оружия массового поражения и для отдыха личного состава. По своей конструкции напоминает сруб, полностью заглубленный под землю. Птичка — так бойцы на фронтах специальной военной операции называют и свои, и вражеские квадрокоптеры и прочие беспилотные дроны, которые могут использоваться для наблюдения, корректировки артиллерии или даже прямой бомбардировки позиций.

— так бойцы на фронтах специальной военной операции называют и свои, и вражеские квадрокоптеры и прочие беспилотные дроны, которые могут использоваться для наблюдения, корректировки артиллерии или даже прямой бомбардировки позиций. « Двухсотые » (или «груз 200») — так со времен войны в Афганистане называют погибших.

(или «груз 200») — так со времен войны в Афганистане называют погибших. «Трехсотые» (или «груз 300») — так со времен войны в Афганистане называют раненых.

СПРАВКА

БМП-2. Боевая масса — 14,7 тонны. Экипаж — 3 человека, десантный отсек вмещает еще 7 бойцов. Вооружена 30-мм автоматической пушкой 2А42 и пулеметом калибра 7,62 мм. Также может быть дополнительно экипирована противотанковой управляемой ракетой. Мощность двигателя — 300 л. с., скорость по шоссе — до 65 км/ч.