Синоптик Вильфанд рассказал, какая погода ждет москвичей в конце недели

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Ночь с 6 на 7 мая стала самой морозной за 24 года, говорит научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд. На метеостанции ВДНХ термометр показал 1,3 градуса.

— С момента основания станции, с 1948 года, минусовые температуры 7 мая отмечались только трижды, — сообщил эксперт.

В подмосковном Клину температура и вовсе опустилась до –5 градусов. Такие морозы характерны скорее для мартовской погоды.

Роман Вильфанд объяснил это перемещениями из полярных регионов очень холодных воздушных масс. Из-за них температура в столице была на 7–8 градусов ниже нормы.

К счастью, холодные дни уже позади. В конце этой недели температура воздуха снова преодолеет отметку в +20 градусов. В городе ожидается переменная облачность без осадков.

В четверг, 11 мая, в столице будет всего на градус теплее, чем сегодня. В пятницу ночная температура воздуха составит от четырех до девяти градусов, а дневная дорастет до +20 градусов. В ночь на субботу синоптики прогнозируют +6...+11 градусов. Днем потеплеет до +22.

— В конце недели уже будет нормальная майская погода. Осадков не ожидается. Лишь в пятницу-субботу возможен небольшой кратковременный дождь, — заключил Роман Вильфанд.

Возвращение тепла в столицу очень своевременное. Ведь совсем скоро в городе начнутся плановые отключения горячей воды. В этом году они будут проводиться с 15 мая по 25 августа. График скоро опубликуют на портале mos.ru. Максимальный срок отключения прежний — 10 календарных дней. Информация о дате отключения горячей воды в тех домах, где это произойдет в мае, уже должна быть доступна жителям Москвы в личных кабинетах портала «Госуслуги».