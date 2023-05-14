Встать и идти: ортопед Юдин рассказал о бионических протезах

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Панацея ли для людей без конечностей или лишь один из вариантов реабилитации и возвращения к полноценной жизни? О бионических протезах беседуем со специалистом.

По сообщениям из больницы, фигуриста Романа Костомарова медленно, но верно готовят к выписке. Позади тяжелая болезнь и частичная ампутация конечностей. Процесс реабилитации предстоит долгий, но уже сейчас нужно задуматься, какие протезы помогут ему вернуться к полноценной жизни. И не только ему, но и бойцам, участникам СВО, которые были ранены в ходе боевых действий. Правда ли, что таким людям помогут бионические протезы? Об этом мы спросили главного врача ортопедической компании Бориса Юдина.

— Борис Александрович, насколько обосновано предположение, что бионические протезы помогут именно при ампутации стоп?

— При такой ситуации мы практически никогда не стараемся рекомендовать протезы, укомплектованные электронными стопами. Причин тому несколько: все электронные стопы, которые на сегодняшний день доступны на рынке, обладают внушительным весом (около двух килограммов); на протезы голеней, укомплектованные такими стопами, невозможно сделать косметическую облицовку, что немаловажно для многих пользователей; помимо этого, электронные стопы не предназначены для высоких нагрузок при их регулярном использовании (занятия в спортзалах, прыжки, бег, активная ходьба по пересеченной местности).

Электронные стопы предназначены в основном для спокойной, размеренной ходьбы в городских условиях. Да, в конструкции таких стоп есть ряд преимуществ, которых нет в обычных, — например, встроенные гироскопы, которые позволяют распознавать неровные поверхности и тем самым максимально предотвращать возможные спотыкания, воссоздано максимально приближенное к естественному объему движение в голеностопном суставе, объем движения в щиколотке искусственной стопы. Имеются режимности по классификации одной из соответствующих шкал.

Данные стопы нельзя эксплуатировать в экстремальных режимах, они не имеют достаточной степени влагозащищенности, при интенсивных нагрузках электроника часто дает сбой, ну и один из главных факторов — это габариты стопы, ее вес. Также одним из наиважнейших факторов является уровень ампутационного дефекта, при котором возможно применение данных стоп (имеется в виду длина ампутационного дефекта).

В общем и целом, исходя из нашей практики, если данный вид стоп планировался к установке пациентам с высоким уровнем двигательной активности, пациент не получал ожидаемого реабилитационного эффекта. Потому в таких случаях мы практически всегда рекомендуем стопы не электронные, а выполненные из различных композитных материалов. Они прочные, легкие, надежные, возможны к применению при различных ампутационных дефектах. Сейчас на рынке есть множество различных стоп из композитных материалов, которые могут быть применены пациентам с любым уровнем двигательной активности. Их конструкция может включать и возможность компенсации различных неровных поверхностей, максимально комфортное передвижение по спускам, наклонам, они могут быть оснащены дополнительными модулями гашения ударных нагрузок, гидравлическими щиколотками с возможностью самостоятельного изменения высоты каблука и т.д. Иными словами, в достаточном объеме компенсируют утраченные функции своей стопы.

— А какие тогда надо подбирать, например, Роману Костомарову?

— Я не могу точно сказать, какой протез ему подойдет, поскольку не видел его культи, не знаю причину, которая привела к ампутации. Если мы говорим о протезах в целом, то нужно оценить ряд факторов, прежде чем обсуждать комплектацию предполагаемых протезов: это причина ампутации, вес пациента, длина ампутационной культи и ее состояние (оцениваются мягкие ткани культи, послеоперационный рубец, движение в сохранившихся крупных суставах, мышечный тонус культи и вышележащих отделов опорно-двигательного аппарата).

Принимается во внимание сочетанность или парность ампутационных дефектов. Далее с пациентом оговаривается планируемый вид деятельности на протезах, оценивается его общее физическое состояние, состояние основных органов и систем, так называемый реабилитационный потенциал пациента. Подбор комплектации предполагаемых протезов индивидуален.

— Что делать, когда коленный сустав не сохранен?

— Если ампутация произведена выше колена, то здесь мы уже можем говорить о различных коленных модулях, которых сегодня также великое множество. Подразделяются они на несколько групп — механические, пневматические, гидравлические и электронные.

При выборе модификации коленного модуля мы также сначала все тщательно оцениваем. Безусловно, наибольшим функционалом на сегодняшний день обладают электронные коленные модули. Они в достаточной мере заменяют утраченные функции конечностей. В таких коленках стоит микропроцессор, который считывает информацию при односторонней ампутации с сохранившейся конечности, сохранившегося сустава, так как он двигается; подстраивается под интенсивность и темп ходьбы пациента, имеет защиту от спотыканий. Некоторые коленные модули имеют функцию помощи при вставании, практически все они помогают при присаживании. Есть коленные модули, которые специально программируются, имея до 5 индивидуальных режимов работы — в том числе и спортивных, в частности для катания на коньках, лыжах. Если протез оснащен подобным коленным модулем, то пациент сам выбирает себе тот режим, который для него более предпочтителен. Все они активируются с помощью смартфона. При правильном обучении пациента технике ходьбы со стороны не всегда можно сказать, что он идет на протезе.

Однако не всем и не всегда нужна электроника, есть также ряд противопоказаний к назначению электронных коленных модулей. Если мы используем гидравлические или пневматические модули, мы можем настроить плавную работу искусственного коленного модуля для выработки естественного рисунка ходьбы на протезе, механические коленные модули наиболее просты в пользовательских режимах, но и наиболее прочны.

— От чего зависит выбор того или иного протеза?

— От причины и уровня ампутации, сопутствующих заболеваний, возраста, социального статуса человека, рода деятельности и многих других факторов. Одно дело — если к ампутации привела болезнь, которая подорвала здоровье пациента (это может быть онкологическое заболевание, тяжелые формы сахарного диабета, сосудистые поражения), и совсем другое, если это произошло в результате ДТП, несчастного случая на производстве, военной травмы, то есть на фоне общего нормального здоровья.

Наша задача — в кратчайшие сроки вернуть пациента к тому уровню жизни, к которому он привык. Но многие ждут протезирования как манны небесной. И при этом ничего сами не делают. Сидят в коляске и верят, что сейчас получат протез и тут же побегут. Это в корне ошибочное мнение. Потому мы стараемся общаться с пациентом у постели, когда он находится еще в больнице. И даем ему рекомендации, как готовить себя к протезированию, как готовить культю, мышечный корсет. Какие надо делать физические упражнения, как передвигаться с помощью вспомогательных приспособлений. Нужно научиться правильно держать себя в пространстве. Безусловно, чем раньше пациент получит нужные рекомендации, тем лучше будет и для него, и для протезистов, с которыми он будет сотрудничать.

Но главное в любом протезе — это качество изготовления культеприемной гильзы и правильность сборки протеза. От того, как правильно сделана гильза, насколько хорошо она соответствует параметрам культи и насколько правильно собран протез, и зависит качество его использования. Но мало правильно сделать протез, нужно еще научить человека им пользоваться. Здесь без реабилитолога не обойтись. Такие специалисты дают пациенту навыки, знания. Каждый шаг должен быть выверен, отточен до совершенства. Правильная ходьба должна отложиться на подкорке.

— Есть ли разница между спортивными и обычными протезами?

— Конечно. Чаще всего протезы для спорта используются профессиональными атлетами на тренировках и соревнованиях, в обычной жизни они практически не применимы. Но существуют стопы, предназначенные для игровых видов спорта — волейбола, баскетбола, футбола, в них можно ходить и в обычной жизни. Походка не будет отличаться от походки здорового человека. Есть еще специальные протезы для бега. В них стопы не предназначены для обычной ходьбы. В конструкции спортивных протезов применяются более прочные материалы.

СПРАВКА

По предварительной оценке специалистов стоимость бионических протезов для Романа Костомарова может составить от 1 миллиона 900 тысяч рублей до 12 и даже 15 миллионов рублей. Это такой тип протезов, которые получают сигнал от мышц и нервов утраченных конечностей.