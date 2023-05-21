Частые головные боли: причины, лечение и о каких болезнях сигнализируют

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Каждый человек не раз в жизни сталкивался с головной болью. Однако если она носит хронический характер, то это может быть сигналом серьезного заболевания. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, признаком каких болезней являются частые головные боли и как их правильно лечить.

На какие болезни указывает

Простуда и грипп

По словам врача, головные боли являются одними из самых неспецифических признаков, так как они сопровождают огромное число заболеваний:

— В первую очередь частые головные боли могут возникнуть из-за вирусного заболевания. Например, из-за ОРВИ, гриппа или коронавируса. Человек может почувствовать ухудшение самочувствия, но не понять, что он простудился.

Интоксикация

Терапевт отметила, что частые головные боли могут быть признаком интоксикации организма из-за накопления вредных веществ:

— Например, из-за употребления алкоголя. Любые взаимодействия с вредными веществами могут быть причиной периодических головных болей.

Головные боли напряжения

Самым распространенным видом частых головных болей являются головные боли напряжения, заверила врач:

— Им подвержены люди, которые работают за компьютером или выполняют мелкую кропотливую работу в сидячем положении. Они возникают из-за нахождения в неправильной позе в течение длительного времени.

Мозговые кровоизлияния и повышение давления

Специалист предупредила, что мигрень может быть признаком кровоизлияния подмозговых оболочек. Это происходит, когда лопается сосуд рядом с головным мозгом. Также частые головные боли характеры при повышении артериального давления.

Опухоль мозга

Собеседница «ВМ» предупредила, что частые головные боли могут сигнализировать об опухоли мозга:

— Они усиливаются по непонятным причинам, возникают постоянно и плохо поддаются лечению. Боли усиливается в динамике, становятся тяжелее изо дня в день. Также могут быть онемения, покалывания, вспышки света или слуховые галлюцинации. Начало возникновения опухоли мозга можно отследить по возникновению частых головных болей.

Как лечить головные боли

Чернышова отметила, что бесконтрольный прием обезболивающих препаратов при головной боли может привести к еще более серьезным заболеваниям:

— Бесконтрольный прием обезболивающих таблеток может привести к абузусным головным болям. Их вызывает частый прием обезболивающих препаратов. Нельзя принимать таблетки от головной боли, просто купив их в аптеке. Это может быть опасно для жизни. Это путь к возникновению еще более тяжелых головных болей, которые с трудом поддаются лечению.

Принимать обезболивающую таблетку от головной боли можно не более двух раз в месяц, предупредила врач.

Специалист объяснила, что человек сам не сможет разобраться, почему у него возникают частые головные боли. Для этого необходимо обратиться к неврологу и пройти обследование:

— В первую очередь нужно исключить простуду или высокое давление. Самостоятельно не нужно сдавать анализы и делать исследования. Например, не каждая головная боль является показанием к магнитно-резонансной томографии (МРТ). Только врач может выбрать информативные анализы.

Хороший невролог в простых случаях может сразу назначить лечение после осмотра, без лишних анализов, добавила Черышова.