Лживые двойники: как участвуя в гуманитарных миссиях не стать жертвой мошенников

Руководитель пошивочного цеха столичного ателье Марианна Феля показывает амуницию для военных. На гражданке помогают и с этим вопросом / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества, тысячи людей объединились вокруг поддержки тех, кто ушел на передовую. Но призывы о помощи бойцам звучат и от тех, кто просто решился нажиться на желании помогать. Как не стать жертвой мошенников и на что обращать внимание, участвуя в гуманитарных миссиях, сегодня рассказывает «Вечерняя Москва».

Второй год специальной военной операции «вскрыл» самые разные человеческие качества. Некоторые наши соотечественники прятались и «брали штурмом» Верхний Ларс, другие пребывали в растерянности, третьи доказывали свою преданность государству и народу. Кто-то из патриотов ушел защищать рубежи, другие в тылу действовали по правилу «все для фронта, все для Победы», не щадя своих сил и времени.

Примеров крупных сборов на закупку нужных армии коптеров, снаряжения, расходников много. Одна из последних масштабных акций — сбор Народным фронтом на грузовики. Триста новеньких автомобилей отправились прямиком на линию боевого столкновения, где их так ждут. На каждой машине своя надпись. Например, «Тува — фронту». Это еще одно доказательство единства страны, когда каждый рубль идет в дело. А если нет? «ВМ» решила разобраться в этом вопросе.

Лживые двойники

Глава межрегиональной общественной организации «Вече», работающей на Донбассе с 2014 года, Владимир Орлов объясняет: собирать деньги может, к примеру, благотворительный фонд. В его документах должно быть прописано назначение: какая деятельность ведется, на что могут быть потрачены поступающие от благотворителей средства. Тот же устав — юридически выверенный документ, нарушение которого может быть рассмотрено как незаконная деятельность. Если, например, у фонда написано, что они помогают детям с онкологией, то собирать деньги на помощь бойцам — участникам специальной военной операции им нельзя. Для этого нужно менять направление своей деятельности и, соответственно, документы. В противном случае это будет считаться нецелевым расходованием средств, а значит, вызовет вопросы со стороны проверяющих органов, в том числе правоохранителей.

— Все зарегистрированные организации, которые занимаются благотворительностью, должны ежегодно предоставлять в Минюст перечень документов о проведенных гуманитарных акциях, отчеты о поступлениях и тратах денежных средств. Все эти документы, безусловно, должны публиковаться на сайте организации. Кроме того, они есть и на сайте Минюста в разделе НКО, — отметил Владимир Орлов.

Однако сборы открывают не только некоммерческие организации. Ведут их и простые люди. Если вы решили перевести деньги такому человеку, советует юрист Дмитрий Левин, постарайтесь как можно больше узнать о получателе. Например, можно обратить внимание на то, как он ведет свои соцсети, если человек незнаком, есть ли у него открытая для пользователей информация об образовании, работе, семье, родных и друзьях, есть ли отзывы под фото и опыт участия в благотворительных акциях и сборах. Как и всегда, стоит убедиться в порядочности, а порой и не постесняться попросить номер телефона и переговорить лично, если вы, к примеру, хотите перевести солидную сумму на открывшийся сбор в поддержку бойцов. Убедиться нужно и в том, что человек действует на территории Российской Федерации, а не пишет из той же Украины. В противном случае деньги направят на поддержку врага. Обратить внимание стоит и на данные карты — принадлежат ли они отечественному банку.

Проверять стоит и группы в соцсетях, которые ведут сборы от имени фондов с именем. У последних, к слову, могут появляться недобросовестные «двойники». Лучше в переписке попросить документы, уточнить у представителя НКО цель сбора средств. Если ответы путаные, есть основание усомниться, что перед вами нужная общественная организация. Тогда стоит перезвонить по указанным на официальном сайте телефонам и уточнить информацию.

— С момента начала специальной военной операции наши волонтеры находили ложные телеграм-каналы, которые якобы занимались сбором гуманитарной помощи от имени акции «Мы вместе». Мы с ними ведем упорную борьбу. Это несложное, но достаточно муторное дело. Постоянно приходится направлять к администраторам социальной сети жалобы на эти каналы, — отметила пресс-секретарь регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Наталия Борисенко.

Пробить по коду

Чаще всего те, кто решил незаконно нажиться на призывах помощи бойцам, пишут очень эмоциональные сообщения. «Нужно одеть каждого бойца!», «Давайте поможем не замерзнуть нашим воинам!», «Наши ребята не должны остаться без поддержки! Давайте вместе сделаем закупку продуктов!» А наш народ всегда отличался добросердечностью и жаждой поддержать несчастных людей.

— В таких сопровождающих сбор текстах самое главное — получить эмоциональный отклик от добрых россиян, — говорит психолог Екатерина Пашкина. — Нечистых на руку в этом смысле людей в подобные времена турбулентности хватает. Они пользуются неравнодушием наших людей, стараются «зацепить» тем, что время не ждет, надо скорее. Люди впопыхах набирают номер карты или телефона, переводят деньги. Те же могут уйти совсем на другие цели.

По ее словам, оказывать помощь — такое же ответственное дело, как и любое другое в нашей жизни. Это не просто отдать кому-то 100 рублей и забыть о происходящем. Надо спокойно перепроверить данные, даже если это займет какое-то время. Поумерить свой пыл и спокойно уточнить информацию. Взрослые люди должны быть ответственными в том числе и за свои порывы. Это лучше, чем корить себя потом, что деньги пошли не на благо.

Тем более что интернет полон историями о мошенниках. Вот в соцсетях и телеграм-каналах разлетелась история о несчастных сотрудниках госпиталя в Крыму, которые нуждались в постельном белье и матрасах, чтобы лечить наших раненых бойцов. Выяснилось, что в той местности, которую указывали в объявлениях, никакого госпиталя попросту нет. Еще один вариант: собирали деньги на консервы. А потом ту же тушенку, банки которой жертвовали якобы для фронта, нашли в одном из поселковых магазинов.

Конечно же, сборы должны вести юридические лица. С них спрос может быть по всей букве закона. А если сбор открывает обычный человек, то проверить его могут, например, налоговики.

— В частных сборах не стоит скидывать со счетов и Федеральную налоговую службу. Простой пример. Какой-то человек решил организовать сбор на квадрокоптеры для конкретного подразделения. В социальных сетях он объявляет акцию и публикует номер своей банковской карты, — рассказывает Дмитрий Левин. — К пользователю начинают «слетаться» пожертвования: кто-то сто рублей прислал, а кто-то и несколько тысяч перечислил. Каждая транзакция может быть замечена налоговиками. Ведь финальные суммы могут быть вполне внушительными — несколько сотен тысяч, а то и миллионов рублей. Такой объем точно не пройдет мимо налоговой.

По словам юриста, теоретически инспекторы могут инициировать проверку — а не решил ли человек обогатиться за чужой счет? Доказывать добрые намерения придется уже не только призывами в соцсетях, а конкретными делами. Как правило, тот, кто собирает, должен предоставить чеки, подтверждающие закупку вещей для армии.

— У любого чека есть цифровой код. Достаточно навести на него камеру смартфона и посмотреть, сколько средств на самом деле было потрачено, — продолжает он.

Отчет, соответственно, тоже должен быть публичным. Да и покупки оборудования в официальных магазинах в этом плане прозрачны: у товара есть своя маркировка, обозначены характеристики, есть стоимость, которую легко проверить. Сложнее с теми, кто закупает у частников, которые просят переводить деньги на карту. Здесь стоит задуматься — а не накручивают ли цены те, кто торгует из-под полы? Порой лучше выбрать качественный товар от производителя или официального поставщика, чем доверять тем, кто предлагает дешевле, но в обход кассы.

Кстати, на первых порах техника серьезно подорожала, и недобросовестные дельцы постарались нажиться на разнице цен тех же квадрокоптеров, аптечек первой помощи или военной амуниции. Сейчас поставки оборудования и комплектующих более-менее отлажены, а значит, и лазеек у предприимчивых спекулянтов становится все меньше.

Доставка не в подарок

Одно дело — собрать вещи, деньги, продукты и средства гигиены для бойцов. И другое — их доставить. Порой за то, чтобы довезти до адресатов собранное непосильным трудом, нужно... еще заплатить. Один из случаев рассказал корреспонденту «ВМ» воин-интернационалист, возглавляющий общественную организацию «Афган-Метрострой», Виктор Кордубан.

— Наши афганцы и их семьи, коллеги и друзья собрали помощь одному из подразделений, где принимают участие в боевых действиях в том числе и наши знакомые. Встал вопрос — а как доставить гуманитарный груз? Те, кто оказался готов привезти его на Донбасс, пройдя в том числе через точки, где ведется огонь, запросили более 100 тысяч рублей, — сообщил он.

При этом гарантий за «доставку» никто не дает. Пройти по гуманитарным коридорам дано не каждому, а значит, и платить просят тех, кто хочет передать весточку и посылку на фронт.

— Мы отказались, — грустно констатировал Виктор Кордубан, добавив, что было решено искать альтернативные пути передачи посылки.

Кто же может проходить по тем самым опасным коридорам, чтобы доставить ценный груз на передовую? Как говорят, только специально обученные люди. Например, Всероссийский студенческий корпус спасателей. Это одна из крупнейших добровольческих организаций в стране, отметившая недавно 22-летие со дня основания. В состав корпуса входит свыше восьми тысяч добровольцев из 67 регионов. Все студенты-спасатели проходят спецподготовку для оказания квалифицированной помощи при сопровождении гуманитарных грузов.

Среди последних крупных акций с участием Всероссийского студенческого корпуса спасателей — отправка по железной дороге из 46 регионов России вагонов с автомобилями, которые жители передали для нужд фронта в рамках сбора к 9 Мая Народного фронта «Все для Победы!». Усилиями всей страны удалось собрать сотни автомобилей, для перевозки которых задействовали два больших состава. Все отправили на передовую, необходимую помощь получили более 100 воинских подразделений.

Член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев от метил слаженность работы всех участников акции.

— Во многих субъектах мы помогали загружать автомобили в железнодорожный состав. А в Ростове-на-Дону запланировали их выгрузку, дальнейшую отправку на стоянку и подготовку к передаче бойцам. Автомобили нужны всегда, особенно на фронте, — подчеркнул он. — Они могут служить и полевым складом, и средством разведки и эвакуации. Вместе мы стремимся к нашей общей цели — Победе! А есть и другие примеры, когда технику закупали только «для галочки». Мошенническая схема выглядит так: на передовой ищется случайный боец, который записывает с позиций жалостливое сообщение о нехватке техники. На заднем плане — военная техника, на первом — скупая мужская слеза. Объявляется частниками сбор, техника действительно закупается. В соцсетях могут даже опубликовать чеки. А потом техника либо запаковывается обратно и перепродается, либо попадает не в те руки. Подобные призывы «помочь копеечкой» для армии проверять нужно тщательно. Доверять стоит только проверенным общественным организациям.

— Мобилизованным нужны не только техника, оборудование, амуниция и продукты. Порой и доброе слово приятно. И если вы участвуете в сборах, напишите бойцам письмо. Иногда это лучше всего поддерживает их дух, — резюмирует Екатерина Пашкина.

ВАЖНО

В Москве действуют штабы помощи мобилизованным и их семьям. Так, на mos.ru есть интерактивная карта с информацией о точках размещения пунктов сбора гуманитарной помощи «Москва помогает». Все желающие могут передать подарки детям, живущим на новых территориях России, или участникам специальной военной операции. Такие пункты работают на городских фестивалях.

Также москвичи могут стать волонтерами и помогать в штабах. Добровольцем может быть любой желающий возрастом старше 14 лет. В его ведении: принимать товары; проверять срок годности и целостность упаковки; распределять предметы по различным категориям; упаковывать и подготавливать коробки к транспортировке; консультировать тех, кто хочет оказать помощь.