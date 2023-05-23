«Ревизская сказка»: в театре «Сфера» состоялась премьера «Ревизора» по пьесе Николая Гоголя

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В театре «Сфера» состоялась премьера «Ревизора» по знаменитой пьесе Николая Гоголя. На этот раз в феерически-остроумной постановке режиссера Сергея Виноградова, выпускника «Щуки», который давно мечтал поставить эту пьесу.

Еще в детской самодеятельности он сыграл Городничего, а будучи студентом, ставил отрывки из пьесы. Но, как признается сам режиссер, не видел нигде, даже в столичных театрах, постановку, которая бы раскрывала всю глубину замысла Гоголя.

А ведь пьеса и сегодня, спустя почти два века («Ревизор» был написан в 1835 году) звучит на редкость современно. Оказывается, страсти из быта коррупционеров и воров века позапрошлого актуальны и сейчас. Оказывается, человеческие пороки никуда не исчезли, как и вечная порода чиновника-подхалима.

— Русский театр начался именно с пьесы Гоголя «Ревизор», — убежден режиссер. — До него такого уровня драматургии, на мой взгляд, не было. В этой пьесе написано обо всем и она идеальной конструкции. Ее только надо правильно прочитать.

Виноградов считает, что, кроме Гоголя, никто больше так хорошо не написал про проблему чиновничества в России. Для него Гоголь — драматург мирового уровня.

— Но надо понимать, с чего начинается история, и чем она заканчивается, — говорит режиссер. — Осознать то гигантское психическое напряжение, в котором существуют чиновники города N.

И его спектакль показывает: среда провинциального российского чиновничества — совсем не синекура и не благостное болото, а дикая борьба за выживание, всех со всеми, на уровне животных инстинктов. Как и в жизни, здесь переплетено трагическое и комическое. И этот гротеск, эта сатира вырастают до мощного символизма, при этом доставляя истинное удовольствие зрителям.

Два часа 30 минут, которые длится спектакль, вы рискуете просто умереть от смеха. Причем не от пошло-животного в стиле «Камеди клаб», а от сознательного хохота. От того электричества, которым бьет вся эта интрига вокруг взяточников и воров разного пошиба и калибра.

Что важно: гоголевский текст тут остался без изменений. Режиссер считает каждое слово пьесы неким кодом, в котором все зашифровано, его лишь нужно прочитать правильно. Виноградов аккуратно и деликатно прошелся по форме, но отнюдь не по содержанию. Потому спектакль получился совсем не постмодернистский, а, скорее, классический.

«Сфера» — театр особенный. Без кулис. Здесь круглая сцена-арена, на которой разворачивается действие. И это скудное пространство использовано очень грамотно. Все декорации — практически один круглый стол-трансформер (символ кормушки взяточников), скромная кровать Хлестакова и десяток стульев... Но по ходу бурного действия они трансформируются на глазах. Как и артисты, играющие в современных костюмах с некоторыми элементами декора из ХIХ века, которые не дают ни минуты покоя ни себе, ни зрителям... Каждый из них ведет азартно и в то же время филигранно свою партию, каждый работает не только словом, но всем телом — от кончиков пальцев до туфель. Пластика актеров изумительно отточенная, на грани акробатики.

В роли Городничего — Антон Алипов. Артист, умеющий молчать и смотреть как никто. Буря чувств, эмоций, которые испытывает его герой, проявляется во взгляде, жесте, капельках пота на лбу. Вслед за Гоголем мы начинаем ему даже симпатизировать.

Забавного и одновременно чудовищного в своем цинизме Хлестакова играет пластичный Павел Степанов, исполняющий буквально эквилибристику, настоящие цирковые чудеса. И в некоторые моменты напоминающий молодого Андрея Миронова в той же роли. Для Степанова Хлестаков — образ актуальный, вневременной, не музейный, такого афериста можно легко встретить в наши дни, только с айфоном в руке...

Невероятно хороша и уморительна, каждая по-своему, вся эта воровская рать — Земляника, Тяпкин-Ляпкин, Хлопов, Шпекин и другие. Ну а сладкая парочка Добчинский и Бобчинский (Сергей Загорельский и Никита Спиридонов) — это настоящий дивертисмент! Спектакль в спектакле. Вцепившись друг в друга, безумные ребята буквально вкатываются в действие и далее по нарастающей демонстрируют комизм такого уровня, что впору вспомнить о Чаплине.

Безупречны тут женские образы: Анна Андреевна (Ирина Сидорова) и Марья Антоновна (Дарья Затеева) демонстрируют слаженный дуэт двух клоунесс, азартный и дерзкий. Как и чудесное появление в эпизоде купца Абдулина (Александр Филатов) в шубе и ушанке с ярлыками, с «подарками» для Хлестакова, вызывающее гомерический хохот зала.

Но этот все-таки смех сквозь слезы напомнит нам финал со знаменитой немой сценой. Когда с небес звучит трубный глас, извещающий о прибытии реального чиновника по особым поручениям. В этот момент, когда мурашки бегут по коже, спектакль вдруг приобретает особый метафизический смысл, столь редкий в современном театре.

Нам прямо намекают: впереди у антигероев вовсе не спокойная сытая старость на виллах и яхтах, а настоящая человеческая драма, где будут и слезы, и запоздалое раскаяние, и расплата. Потому что Гоголь все-таки верит (и нас убеждает в этом), что «есть божий суд, наперсники разврата»...