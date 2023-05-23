Чавканье и срок за плевок: какие привычки жителей курортных стран шокируют россиян больше всего

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Многие россияне любят путешествовать и, посещая другие страны, часто сталкиваются с культурными особенностями, которые могут как приятно удивить, так и шокировать. «Вечерняя Москва» пообщалась с соотечественниками, которые проживают в самых часто посещаемых россиянами туристических точках, и узнала, какие привычки и правила особенно удивляют приезжих.

Турция

Рустам Ибрагимов живет в Анталии уже год, за это время он успел посетить самые интересные места Турции. Многое россиянина поразило, а к некоторым особенностям местного населения молодой человек до сих пор не может привыкнуть.

— Частое курение! Если турок не курит в данный момент, то он покурил минуту назад. Курят местные в промышленных масштабах. Причем делают это все — и женщины, и мужчины. Что любопытно, в стране антитабачная кампания куда более строгая, чем в РФ, действует запрет на курение в общественных местах, но курят везде: в кафе, ресторанах, на базарах, в магазинах, — рассказал Ибрагимов.

Второй момент более социальный — это сфера красоты. В Турции она, в отличие от России и стран СНГ, работает на мужское население. Пилинги, косметологические салоны, барберы, пластическая хирургия — вся индустрия направлена на привлечение мужской аудитории. И для россиянок, приезжающих в Турцию, найти классический привычный салон, как дома, — это тот еще квест.

Многим бросается в глаза то, что турецкие мужчины выглядят куда лучше, чем женщины.

Турция — мусульманская страна со светской формацией, которую установил в свое время Кемаль Ататюрк. И в отличие от других государств, где действуют законы шариата, в городах республики откровенно одетые турчанки идут рядом с дамами в хиджабах.

Россиян поражает то, как много чая за день выпивает среднестатистический турок. Но еще больше всех удивляет, насколько местные обожают пить национальный напиток под названием «Шалкан». Он изготавливается из квашеной капусты, черной моркови и иных солений, его принято подавать к рыбным блюдам. Вкус, по мнению приезжих, омерзителен. Но турки его очень любят.

— На вкус напоминает уксус с рассолом, — заметил Ибрагимов.

Турки боготворят кошек. Все они здесь чипированные, ухоженные и упитанные. Даже бродячие коты выглядят так, будто они минуту назад выбежали из дома, настолько они опрятны.

А вот из шокирующего Ибрагимов отметил автомобильное движение. Такого чудовищного вождения не увидеть в европейских странах.

— Даже общественный транспорт не вписывается в повороты, из-за чего пропускает многие остановки. Все внаглую нарушают ПДД, никто их не соблюдает, — уточнил собеседник «ВМ».

Стамбул — город контрастов. Самое поражающее здесь, по словам россиянина, то, что напротив мечети могут стоять торговцы наркотиками или «ночные бабочки», которые будут ходить за туристом и предлагать свои услуги.

Египет

Многие россияне, посещая родину фараонов, отправляются, как правило, в Хургаду или Шарм-эш-Шейх, то есть в туристические зоны, где вся сфера услуг выстроена под нужды европейского туриста. Но нужно жестко отделять туристические направления от стандартных городов этой арабской республики, рассказывает россиянин Виталий Конев.

— Остальной Египет — это города с жесткими мусульманскими законами, где люди ходят в традиционных арабских одеждах и нет той вольности, которая царит в Турции или на египетских курортах, — сказал Конев.

Каир — это место, о посещении которого турист из России хочет сразу же забыть, смеясь, рассказывает Конев:

— Люди штабелями спят на улицах, верблюды с бедуинами вместе с автомобилями смешиваются на дорогах. И все это превращается в полный аврал.

Арабы, на первый взгляд, кажутся довольно агрессивными и закрытыми людьми, но стоит с ними познакомиться чуть ближе, и они раскрываются с хорошей стороны, заключил Конев.

Китай

Марина Величинская живет в Китае вот уже третий год и все никак не может привыкнуть к тому, что китайцы во время еды чавкают так, что хочется, как шутит россиянка, застрелиться.

— Если нас учат есть культурно и принимать пищу, не издавая звуков, то у них все с точностью до наоборот. Китайцы так смачно чавкают, что у любого европейца уши сворачиваются в трубочку, — призналась Величинская.

Яростно чавкающих китайцев можно встретить везде, уточнила девушка, — в уличных кафе, магазинах, в учебных заведениях, общепитах и ресторанах. Жители Поднебесной вообще много едят и делают это везде. Китайцы не видят здесь ничего некультурного, для них чавканье — нормальное явление.

В самой стране издавание специфических звуков никто не считает признаком бескультурья. Оказывается, чем громче ты это делаешь, тем больше показываешь, насколько тебе вкусно. Чавканьем в иной раз посетители ресторанов показывают свое уважение шеф-повару.

ОАЭ

В Арабских Эмиратах, куда тоже часто наведываются россияне, есть свои странности.

Вячеслав Умаров переехал в Эмираты два года назад из Красноярска. До того как посетить Дубай, он перелопатил кучу информации из интернета, чтобы не ударить в грязь лицом, допустив оплошности, за которые в Эмиратах можно легко попасть в тюрьму или раскошелиться на внушительный штраф.

Итак, первое, чего не стоит делать, находясь в стране, так это фотографировать либо снимать видео с незнакомыми персонами, а затем размещать их в интернете.

— Штраф за такие действия большой — 50 тысяч долларов либо до двух лет тюрьмы. Самое любопытное — нельзя даже пользоваться видеорегистратором в авто. Их устанавливают только в спецтранспорт или в общественный транспорт, — сказал Умаров.

Подобный строгий запрет на съемки, как признался Умаров, он встречал только в Швеции, где действует табу на съемку детей и дальнейшее размещение фото без ведома родителей в Сети.

Распитие спиртных напитков формально запрещено в Эмиратах, на выпивающих приезжих принято закрывать глаза, но вот выходить в общественные места в нетрезвом состоянии категорически запрещено — за это предусмотрено до двух месяцев тюрьмы.

Самая большая странность, которая поражает россиян, — это штрафы за плевки мимо урны. Совершившего такой поступок в общественном месте оштрафуют на 200 долларов, заключил собеседник «ВМ».