Пилоту сверху видно все

Снимок кабины пикирующего бомбардировщика Пе-2 времен Великой Отечественной с выставки, организованной Александром Генцисом. Благодаря высокой детализации можно разглядеть все приборы и их показания / Фото: Александр Генцис

Фотограф Александр Генцис устроил выставку снимков кабин боевых самолетов времен Великой Отечественной войны. По его словам, раньше разрешение на их съемку не получал никто.

Москвич Александр Генцис воплотил в жизнь мечту, наверное, каждого мальчишки, который мечтает о карьере пилота. Он сумел попасть в самое недоступное место легендарных самолетов времен Великой Отечественной — в кабину пилотов.

Напечатанные на специальном пластике снимки кокпитов легендарных самолетов формата 125х167 сантиметров потрясали фантастической детализацией! Видно было каждый винт, каждую кнопку. Прихватив с собой лупу, корреспондент «ВМ» смог прочитать даже записи в штурманском блокноте! Снимки получились у Александр Генциса настолько детализированными, что казалось, протяни ручку — и упрешься в рычаг. В чем секрет?

— В килограммах, — шутит Александр Генцис. — Чтобы сделать эти фотографии, я таскал с собой 25-килограммовую камеру с не менее тяжеловесными широкоугольными объективами, не искажающими перспективу. И 20 суббот подряд как на праздник ездил в Музей авиации в Монине. Там волонтеры и помогали мне фотографировать.

Для создания эффекта присутствия на фоне кабин Александр вмонтировал различные фотопейзажи, которые сам же и снял. Такие виды могли открываться пилоту из кабины. Эффект присутствия получается ошеломляющий.

— Когда смотрите на старинные снимки, сделанные здоровенными деревянными фотокамерами, часто удивляет, какие благородные лица выходили у наших прабабушек и прадедушек, — продолжил свой рассказ Александр Генцис, стоя у снимка самолета Р-5, который принимал участие в спасении челюскинцев. — Этот эффект создается благодаря оптике камер того времени, которые обладали удивительной пластикой изображения. Это то свойство, которое невозможно никак рассчитать. Но оно сразу видно на изображении, особенно когда печатаешь снимки огромного формата. Телефоном так не снять.

Для людей, увлеченных самолетами, рассматривать нехитрые приборы боевой летательной машины Р-5 — большое удовольствие. Еще бы, это ведь единственный сохранившийся самолет конструктора Николая Поликарпова. А ведь когда-то он был самым массовым (строился с 1924 по 1938 год).

Сама машина была деревянная, кабина — почти спартанская, ничего лишнего здесь нет, комфортной ее назвать сложно. Самолет был достаточно тихоходным — развивал скорость чуть более 200 километров в час. Из приборов в его кабине – бензиномер, высотомер, указатель температуры масла в двигателе, тахометр, определитель скорости, компас, вариометр — он измеряет вертикальную скорость.

Разглядывая оснащение кабины, можно наглядно видеть усложнение и совершенствование отечественных самолетов: если на приборной панели Р-5 даже непосвященному что-то понятно, то в кабине у пикирующего бомбардировщика Пе-2, самого массового советского самолета, уже сложно разобраться. Приборы расположены по группам: аэронавигационные, контрольно-измерительные. Например, такие, как показатели работы моторов, их у Пе-2 по одному на каждом крыле.

По фотографиям Александра Генциса можно если не обучаться пилотажному мастерству, то, во всяком случае, досконально изучить внутренности кабины. Появись эти снимки в годы Великой Отечественной войны, Генциса бы судили за разглашение военной тайны.

Например, на фото Пе-2 его авторства можно увидеть, что на левой доске в правом вертикальном ряду установлены указатель скорости (однострелочный), авиагоризонт АГП-1 и указатель высоты (двухстрелочный). При помощи этих приборов обеспечивается наблюдение за положением самолета в воздухе и во время пикирования. На левой панели установлены гиромагнитный компас ГМК-2 с креноскопом, указатель поворота (УП), вариометр (ВP-30), лампы сигнализации шасси и хвостового колеса с переключателем и три лампы подсвета.

Александр подготовил подсказку на тот случай, если зритель мало разбирается в авиации. Рядом с каждой крупноформатной работой есть маленькое черно-белое изображение того аппарата, чья кабина снята. А под самой картиной есть модный QR-код. Отсканировав его, посетитель может прочесть о том, чем этот самолет или вертолет знаменит, какие у него достижения в мировой и отечественной авиации.

Знаменитые самолеты ВОВ

Штурмовик Ил-2 — самый массовый боевой самолет в истории мировой авиации. Принимал участие в боях на всех театрах военных действий.

Истребитель Як-1 — создан на базе спортивного Я-7. На этом самолете воевал единственный женский авиаполк Красной армии.

Истребитель МиГ-3 — основной ночной советский истребитель.

Бомбардировщик Як-2 — на этом самолете бомбили войска противника на дорогах и переправах.

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