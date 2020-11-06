Двадцать лет. Полет нормальный

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина держит конверт с изображением первого экипажа МКС, в составе которого был Сергей Крикалев / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Коллекцию Музея космонавтики в Москве пополнил памятный конверт, выпущенный специально к 20-летию первой экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Свой автограф на нем оставил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев.

Международная космическая станция, пожалуй, самый большой объект, созданный человеком. За пределами Земли — уж точно. Сейчас площадь станции равна 11 футбольным полям. А началось все с модуля «Заря», который доставили на орбиту в 1998 году и затем стали пристыковывать к нему остальные части. В строительстве МКС участвовал Сергей Крикалев.

— Российский сегмент МКС многое унаследовал от орбитальной станции «Мир», — рассказал космонавт. — И это вполне естественно: некоторые конструкции были успешно испытаны на «Мире». На самом деле базовый блок станции «Мир» и служебный блок «Звезда» Международной космической станции — братья-близнецы.

В ноябре 2000 года Сергей Крикалев вместе с Юрием Гидзенко и астронавтом НАСА Уильямом Шепердом на космическом корабле «Союз» отправились в первую полноценную экспедицию на МКС. Более того, он стал первым человеком, который открыл люк и ступил на борт станции.

— Когда мы прилетели на МКС, она состояла из трех герметичных отсеков, из которых для экипажа были доступны только два, — вспомнил Крикалев. — Мы доставили энергетические блоки, которые позволили открыть люк в третий модуль. За время нашей экспедиции станция увеличила объем больше чем в два раза.

Сейчас МКС состоит из 15 модулей, и она продолжает «расти». В апреле 2021 года к ней планируют отправить российский модуль «Наука», а в сентябре — блок «Причал».

Узнать подробнее о станции, как на ней построена жизнь, можно в Музее космонавтики. Здесь представлены личные вещи космонавтов, одежда, в которой они работают на орбите, и скафандры для выхода в открытый космос. Один из экспонатов — биопринтер, аналогичный тому, что сейчас находится на борту МКС.

КСТАТИ

Сергей Крикалев совершил 6 полетов на орбиту и 8 выходов в открытый космос. В общей сложности он провел за пределами Земли 803 дня 9 часов и 41 минуту. К слову, Крикалев был первым российским космонавтом, который летал на американском шаттле. В том полете он помог коллегам устранить неисправность в вентиляции. По легенде, этот случай послужил основой для образа космонавта Льва Андропова из блокбастера «Армагеддон».

КРОМЕ ТОГО

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