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Ставка Ивана Грозного в двух часах от Москвы: тайны города Александрова
Город Александров Владимирской области / Фото: Наталия Покровская, «Вечерняя Москва»

Ставка Ивана Грозного в двух часах от Москвы: тайны города Александрова

Наталия Покровская

Общество

Посмотреть город Александров Владимирской области решили на спор. Уроженец тех мест, коллега мужа, заявил, что ничего интересного мы там не найдем.

Захотели мы Виктора переубедить. И отправились в Александров на электричке: с Ярославского вокзала дорога до городка занимает всего часа два. В пути выяснили, что историю своей малой родины спутник наш все-таки знает.

— Конечно, много туристов в Александровскую слободу приезжает, — рассказывает он. — Ставка Ивана Грозного 17 лет здесь была. Но мы сначала на Дичковское озеро отправимся. Оно в черте города, недалеко.

Зеркало в вечность

От красавца-вокзала до озера действительно оказалось рукой подать. Пока по улицам шли, Витька нас рассказами о рыбалке в этих местах развлекал. Но едва свернули с шумной трассы, говорить расхотелось. Как будто в иной мир попали. Под ногами шепчет что-то степным травам грунтовка. Березовая роща шумит, будто нервничает.

Побеспокоили мы ее. И вот же оно — озеро сквозь рыжую листву проглядывает!

— Подожди, — одергивает меня, рванувшую к воде, муж, — Витька знает, куда идти.

— Надо на восточный склон, — кивает его коллега. — Вот там, как говаривал Иван Васильевич, лепота!

По легенде, Иван Грозный, гуляя по берегу озера с сыновьями, был поражен его красотой и воскликнул: «Ликуй, душа!» Наверняка это здесь случилось, где на высоком обрыве мощные сосны сторожат вековой покой зеркала в вечность. 30 тысяч лет древнему, ледниковому озеру. Сначала с подачи царя называли его Ликоуша, а позже, за богатство рыбой и большое количество дичи, что водилась в окрестностях, переименовали в Дичковское. Смотришь на него сверху вниз, а свысока не получается. Повидало оно, ровное, спокойное и дико красивое, столько, что и представить сложно. И вроде город кругом, а домов у воды нет. Виднеются вдалеке, на почтительном расстоянии, словно не хотят тревожить. Однажды, правда, попробовали…

— Батя рассказывал, как в 70-х годах Птушко здесь снимал фильм «Руслан и Людмила», — рассказывает Виктор. — Тогда на берегу целый древний город в натуральную величину отгрохали. И сам режиссер признавал, что «места под Александровом исконно русские».

Пусть такими и остаются. Без новоделов и инноваций. Лишние они здесь. А шишку от самой старой сосны на память взяла. Сохраню.

Царев двор

На автобусе пересекаем город, оставляя в стороне памятник Ивану Грозному, что недавно установили на современной набережной реки Серой. Нам — туда, где возвышается над городом знаменитая Александровская слобода. По одной из версий, в местах этих располагался стан Александра Невского во время его поездки к отцу. Вот и стала она Александровской.

А в XIV веке великий князь Василий III велел построить в слободе загородный дворец. Владения эти перешли после смерти князя его жене Елене Глинской, матери одного из самых противоречивых персонажей в российской истории, Ивана Грозного. При нем-то и стала Александровская слобода фактической столицей.

Сегодня территорию места, где вершилась одна из самых интересных страниц российской истории, делят между собой музей-заповедник и женский Успенский монастырь. Увы, в кассе музея узнаем, что экспозицию «Государев двор» в домовом храме в полном объеме увидеть нам не удастся: Покровская церковь закрыта на реконструкцию. В остальных зданиях слободы работают тематические выставки.

— Я и говорю — история есть, а смотреть нечего, — уныло констатирует Виктор.

Спасает окружающая атмосфера, воображение и подсказки интерактивного аудиогида музея. Узнаем, что в 1565 году, опасаясь заговоров, Иван IV с семьей уехал из столицы в Александровскую слободу. С собой взял все самое дорогое: казну, личную библиотеку, иконы и символы власти. Бояре, понятное дело, стушевались, стали просить царя на трон вернуться. Договорились.

Но в Москву Грозный приезжал нечасто, предпочитая царствовать из слободы. Здесь была учреждена опричнина, функционировали приказы, Боярская дума, принимали послов. Переехал в Александров вслед за царем и первый на Руси Печатный двор. А еще проходила здесь знаменитая ярмарка невест, на которой Грозный выбирал будущую очередную царицу из двух тысяч претенденток. Сколько жен у царя было, историки до сих пор спорят, в одном лишь сходятся — судьба каждой весьма трагична. Из пояснения к репродукции известной картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» в одном из музейных залов узнаем, что трагедия здесь, в Александровской слободе, случилась. По одной из версий, Иван-сын рискнул заступиться перед батюшкой за свою жену, а тот его посохом в сердцах и ударил. После чего Грозный из слободы уехал и больше сюда не возвращался.

Первый летун

На смотровую площадку старинной Распятской колокольни отправляемся с исследовательским интересом. По легенде отсюда на самодельных крыльях из дерева и птичьих перьев, скрепленных воском, сиганул вниз первый русский летун — Никитка, холоп боярина Лупатова. В летописях рассказывается, что «русский Икар» преодолел крепостную стену, пролетел десяток метров и, чудом оставшись в живых, приземлился на берегу реки Серой.

— Далеко, не может быть! — хором заявили два моих спутника и ринулись вверх по крутым узким ступеням.

Вид на белоснежные храмы и стены слободы, честно, завораживает. Вот здесь-то точно полное ощущение, что паришь над временем и пространством. Думал ли об этом Никитка, сын Трофима? Или просто хотел, «аки птица», подчинить себе неизведанные законы гравитации? А мужчины продолжают спорить и прикидывают, как парню такой полет совершить удалось. Заодно царя ругают, что подвиг летуна не оценил. За связь с нечистой силой отрубили Никитке буйну голову, а крылья сожгли.

— Помнишь, в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» Грозный с Шуриком на кухне сидят? — осеняет мужа. — Царь говорит: «Ты машину сделал? У меня тоже такой был: крылья смастерил. Я его на бочку с порохом посадил — пущай полетает». Эх, неправ был царь!

Словом, хоть не все мы увидели, контакт с былыми временами все-таки состоялся. И повод вернуться сюда есть. Когда не только услышать, но и увидеть можно будет палаты царские и подвалы пыточные.

— Кстати, нам еще в школе рассказывали, что Иван Грозный частенько сам бил в колокола Распятской, грехи замаливал, — вдруг вспоминает Виктор. — А сейчас слухи ходят, что монахини здешнего монастыря иногда видят, как «черный монах» поднимается на колокольню и бродит там по галерее.

После таких рассказов по лестнице каменной спускаюсь, с опаской оглядываясь. А вдруг?..

Почетный гражданин

Мимо старинного особняка на Советской улице пройти невозможно. Историко-художественный музей местные жители называют просто — Дом Первушина. Заходим. Величественная парадная лестница купца 2-й гильдии с огромным старинным зеркалом. Ничего себе «типичный уклад провинциального купечества»!

— Алексей Первушин — личность интересная, — рассказывает сотрудница музея Оксана Николенко. — Родился в бедной мещанской семье, рано осиротел и в 10 лет был отдан в услужение в семью местных фабрикантов Барановых.

Способный мальчик, в 23 года уже приказчик на Нижегородской ярмарке, чуть позже входит в совет директоров барановских ситцевых мануфактур. Реликвия музея — манерная книга. Фолиант, хранящий около двух тысяч образцов ткани. Диванная комната, гостиная с уникальным клавесином, спальня хозяйки. История жизни успешного человека, который сделал себя сам. Почетный гражданин города Первушин занимался не только торговыми делами, но и городскими проблемами, связанными с обустройством дорог, больниц, гимназий.

...Городской парк — продолжение первушинской усадьбы. Старый пруд и вековые деревья. Тоже память, тоже история города.

Дружочек, приезжайте!

Небольшой деревянный домик на Военной улице замечаем случайно, бродя по городу, шуршащему осенними листьями.

— Вы к нам? — почему-то удивляется женщина, стоящая у калитки.

Оказывается, здесь расположен музей Марины и Анастасии Цветаевых. Небольшая городская усадьба учителя математики Лебедева, которую в 1914 году арендовал муж Анастасии, инженер-химик Маврикий Минц, приехавший в город на строительство военного завода. У сестры часто гостила Марина Цветаева. Залитая солнцем гостиная, скрипучие половицы…

— Марина любила наш город, эту улицу, домики с резными рамами, — рассказывает встретившая нас экскурсовод Лариса Повяткина. — «Вот опять окно, / Где опять не спят. / Может — пьют вино, / Может — так сидят…»

Ставка Ивана Грозного в двух часах от Москвы: тайны города Александрова Город Александров Владимирской области / Фото: Наталия Покровская, «Вечерняя Москва»

Рукописи, книги, личные вещи, фотографии. И кажется, кто-то только что вышел из комнаты. Может, Минц, любивший Анастасию и восхищавшийся талантом 22-летней Марины. Ходили же слухи, кто и в кого влюблен в семье Цветаевых. И Маринин ответ, строки, посвященные Минцу, написан здесь, в Александрове: «Мне нравится, что вы больны не мной...» По-женски изящно и элегантно поставленная точка.

Образы и метафоры экспозиции не рассказывают, а будто намекают: было, не было — загляни в окно, что поймешь?..

«Город Александров Владимирской губернии. Домок на закраине, лицом, крыльцом в овраг. Домок деревянный, бабь-ягинский. Зимой — сплошная печь (с ухватами, с шестками!), летом — сплошная дичь зелени, прущей в окна. Балкон (так напоминающий плетень!), на балконе на розовой скатерке громадное блюдо клубники и тетрадь с двумя локтями. Клубника, тетрадь, локти — мои. 1916 год. Лето. Пишу стихи к Блоку и впервые читаю Ахматову…» — напишет Марина Цветаева в «Истории одного посвящения».

В марте 1915 года муж Марины Сергей Эфрон отправляется санитаром на фронт. А она уезжает в Александров. И буквально кричит в телефонную трубку Мандельштаму: «Дружочек, приезжайте!»

Странный роман, состоявший из приездов и отъездов, закончился здесь.

— Осип приехал в Александров для последнего, решительного объяснения, — рассказывает экскурсовод. — И все пошло не так. Домик, овраги, телята, монашки, подходящие к ограде бабы, с воем провожающие на фронт новобранцев… Он не находил себе места и вскоре уехал, практически сбежал в Крым: «Я здесь больше не могу. И вообще пора все это прекратить».

«Зная отъезжающего, уговаривать не стала. Помогла собраться: бритва и пустая тетрадка, кажется», — напишет Цветаева в воспоминаниях и добавит жестко: «Александровом подавился, как яблоком».

Небольшая калитка, ведущая во двор. Или из него. И каждый решает сам — зайти или пройти мимо. Осенью быстро темнеет. А в александровских окнах с резными рамами тут же вспыхивает теплый оранжевый свет.

— Может, еще пройдемся?..

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