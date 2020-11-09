Приглушенный свет, шезлонги и фотообои: как отдыхают сотрудники временного госпиталя на ВДНХ

Фото: Пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Временный госпиталь на ВДНХ, который закреплен за больницей № 24, работает с 19 октября. Медики трудятся круглосуточно, чтобы спасти пациентов. Главный врач госпиталя, доктор медицинских наук, профессор Григорий Родоман рассказал «Вечерней Москве», как организован отдых для сотрудников.

— Григорий Владимирович, медики работают в госпитале помногу часов. Есть ли у них время на отдых?

— Работа врачей и медицинских сестер выстроена по принципу суточного дежурства — смены. Наверное, нет ни одного медика, который не знаком с суточными дежурствами. Это привычные рабочие будни. Иногда кажется, что организм уже настолько адаптирован, что даже в долгие часы дежурств его активность всегда на высоте. Как оказалось, суточное дежурство в «красной зоне» — это другое. С одной стороны, жесткая концентрация внимания, чтобы не пропустить ни малейшего изменения в показателях пациента, которые могут повлечь за собой ухудшение состояния, иногда внезапно. С другой — это несколько слоев защитной одежды, маски и респиратор, защитные очки. Это тяжело физически — тяжело дышать, тяжело ходить. Буквально сразу же становится жарко. Это тяжело морально — пациент не видит облик врача, не видит его ободряющей улыбки, да и голос его не всегда звучит с доброй интонацией из-за респиратора, пациент насторожен. К этому привыкнуть нельзя. Это сутки «красной зоны». Из весеннего опыта мы вынесли не только как надо лечить COVID-19, как стараться максимально не допустить распространения коронавируса, но и как надо помочь врачу и медсестре правильно выстроить рабочие сутки с возможностью делать небольшие перерывы восстановления. Оптимально, без потери активности, в «красной зоне» медицинский персонал находится от 4 до 6 часов. Потом час восстановления, потом снова продолжение смены.

— Как именно отдыхают медработники?

— Сегодня уже можно сказать, что даже за этот небольшой период работы в нашем госпитале и врачи, и медсестры смогли оценить по достоинству все возможности восстановительного отдыха. К вопросам восстановления и адаптации медицинских специалистов очень продуманно отнеслись сотрудники Департамента труда и соцзащиты города Москвы, в чьем ведении находится забота о врачах и создание комфортной среды для пациентов. Собираясь на дежурство, персонал может не заботиться о питании — для них организован трехразовый бесплатный прием пищи в столовой, в специально отведенном месте чистой зоны. Организацией питания также занимается Департамент труда и соцзащиты города Москвы. Сотрудниками департамента очень удачно внедрен гибкий график питания, так чтобы каждая смена смогла получить полноценный суточный рацион по своему выбору. Например, предложение блюд завтрака может быть продлено до обеденного часа. Также на территории столовой есть холодильники, где хранятся готовые блюда. Персонал может в ночное время самостоятельно их разогреть и перекусить.

— Как обустроена зона отдыха?

— Естественно, говоря о восстановительном отдыхе, мы в первую очередь говорим о чистой зоне. Зона отдыха достаточно внушительна, в ней могут находиться одномоментно до 200 человек. Она имеет два независимых пространства — это, как я упомянул, столовая и непосредственно территория восстановительного отдыха. В «красной зоне» врачи практически всю смену на ногах. В небольшой перерыв врач снимает средства индивидуальной защиты, принимает душ, надевает чистый комплект одежды и выбирает, как ему хочется отдохнуть перед следующим заходом на шесть часов в «красную зону». Организаторы отдыха оперативно реагируют не только на пожелания пациентов, но и внимательно прислушиваются к пожеланиям самих врачей. Так, появились шезлонги, на которые можно прилечь, для некоторых они оказались удобнее диванов. Интересный подход с освещением. Есть места с ярким светом — здесь можно, устроившись на диванах, почитать журналы, книги, сесть за стол с компьютером (есть выход в интернет) и тем самым немного отвлечься. Или, наоборот, яркий свет придаст бодрости, будет возможность сосредоточиться и проанализировать рабочую ситуацию в спокойном режиме — для кого-то это тоже отдых. В других местах теплый и приглушенный свет поможет расслабиться и немного подремать. На стенах разместили фотообои, а по всей территории отдыха расставлены живые растения, что дает возможность визуального отдыха. Есть телевизор с подбором всеми любимых фильмов. Так, в совокупности персонал получает и физический отдых, и восстановление душевного равновесия. Ведь все понимают, что в «красной зоне» находятся и пациенты, и врачи. И те, и другие борются за жизнь и здоровье. Когда борьба оканчивается победой, сил и без отдыха может прибавиться. А вот когда борьба затягивается, требуется помощь и самим врачам.

— В госпитале есть психологи?

— Да, помощь медикам нередко оказывают специалисты Московской службы психологической помощи населению. Пообщаться с психологом может каждый медицинский работник. Для этого выделено отдельное рабочее место закрытого типа, оборудованное удобной мебелью и живыми растениями. Также в сложных случаях врачи могут пообщаться с психологами из «красной зоны» через планшеты с установленной видеосвязью. Часть психологов заходит и в «красную зону». Я вижу, как бывает тяжело врачам. Чаще всего они этого не показывают и снова идут продолжать свою смену. Да, это их долг, профессиональная обязанность. Возможно, сегодняшняя ситуация — это то, к чему большинство из них, может, и не готовилось, но как каждый медик, они знали, что если когда-нибудь настанет нестандартная ситуация, то им нужно будет идти и выполнять свою работу в очень жестких условиях. И я, честно говоря, очень рад, что, помимо различных дополнительных выплат, идет и такая просто человеческая забота о всех медиках, работающих в «красной зоне».

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