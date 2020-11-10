Столичные психологи рассказали, какие черты выдают обманщиков

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Каждый хоть раз в жизни сталкивался с обманом, это неприятный опыт. Психологи отмечают, что лжеца можно распознать по некоторым признакам. Достаточно внимательно понаблюдать за поведением человека, проанализировать, что и как он говорит. Как вычислить обманщика, рассказала психолог Московской службы психологической помощи Анна Серегина.

Ты врешь

— Обман — это лживые слова или поступки человека, который хочет, чтобы у другого создалось определенное мнение о чем-то. Намеренная попытка скрыть информацию для получения выгоды, — рассказывает Анна.

Признаки, которые говорят о том, что человек обманывает:

общая скованность движений, напряженность тела;

учащенное дыхание; прикасание к шее и ее почесывание; прикасание к носу или рту, в том числе прикрывание рта ладошкой;

трение глаза, поиск «соринки»; у правшей – взгляд устремлен вверх и вправо (для обманщика), в область конструирования образов, а не их вспоминания;

скованность грудного отдела и плечевого пояса;

накручивание волос на палец, покачивание ногой и другие повторяющиеся действия;

появление пота или испарины;

чрезмерная бледность или покраснение кожных покровов;

наклон тела вперед или отступ назад;ерзание ногами;

использование различных барьеров при общении (стол, сумка, папка);

прятание ладоней и рук (в карманы, в одежду, в подмышки);

частое моргание, отведение глаз в сторону либо пристальная фокусировка взгляда;пространный и чрезмерно развернутый, «заумный» ответ;

отсутствие конкретики в ответах;

слишком быстрый, словно заранее заготовленный, ответ или наличие длительных пауз при ответе;

неискренняя улыбка.

— Наличие этих признаков не является обязательным показателем обмана. Для его точной диагностики необходим учет контекста ситуации и индивидуальный подход. Например, человек может проявлять многие признаки обмана в связи с плохим самочувствием или болезнью, а не с намерением нас обмануть, — отмечает психолог.

Улыбка Чарли

Лучший способ скрыть свои эмоции, чувства и мысли — улыбаться. Ученые в области психологии и физиологии, занимающиеся изучением эмоций, смогли понять, как можно отличать искреннюю улыбку от неискренней.

— Искренняя улыбка возникает бессознательно. Она появляется автоматически, когда вы чувствуете удовольствие и радость. При этом можно заметить, как немного сужаются глаза и чуть-чуть опускаются брови, появляются морщинки вокруг глаз. А вот уголки губ и щеки, наоборот, поднимаются вверх. Присмотритесь, понаблюдайте, и вы увидите эти признаки. Поднятие щек вверх в науке получило название «маркер Дюшена». Все эти движения отличаются плавностью. И обычно мы верим такой улыбке, — рассказывает специалист.

Неискреннюю улыбку часто называют «улыбкой Чарли» –– в честь великого артиста-комика Чарли Чаплина.

— Она появляется быстрее искренней и значительно дольше длится. Посмотрите: Чарли Чаплин постоянно улыбается в своих фильмах! И чем больше он страдает, чем сильнее испытывает боль от различных непредвиденных ситуаций, составляющих сюжет фильма, тем ярче его улыбка. Если мы приглядимся к ней, сможем уловить налет «вымученности», какой-то неестественности и неконгруэнтности. Увидим что-то очень похожее на маску, — рассказывает Анна.

Данная улыбка как психологический феномен была изучена знаменитым специалистом в области психологии лжи Полом Экманом и описана наряду с другими видами улыбок в своей книге «Психология лжи». Автор писал: «Отличительная черта улыбки Чарли — дугообразное поднятие губ, гораздо более сильное, чем при искренней улыбке. Это сверхулыбка, или улыбка над улыбкой».

При возникновении любых психологических проблем жители столицы всегда могут обратиться к специалистам Московской службы психологической помощи за бесплатной консультацией и поддержкой. Записаться можно на сайте. Круглосуточный телефон неотложной психологической помощи: 051 (с городского телефона); + 7 (495) 051( с мобильного телефона).

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