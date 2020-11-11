«Тотальный звездец»: Джигурда — о планах бегать голым по Москве ради Ефремова

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Российский артист Никита Джигурда готов пробежать нагишом по Красной площади, чтобы привлечь внимание к петиции в поддержку осужденного актера Михаила Ефремова. Об этом он заявил в одном из своих недавних интервью. «Вечерняя Москва» вышла на связь со звездой и узнала, что на самом деле задумал Джигурда.

Он объяснил, что его идея — смесь юмора и реальных намерений.

— На глазах у всего мира происходит беспредел вокруг дела Миши Ефремова. Его осудили незаконно, поэтому я и в шутку, и всерьез сказал, что если понадобится привлечь внимание людей к этому вопросу, то да, я готов пробежаться по Красной площади нагишом, — пояснил актер.

В свое время он уже танцевал на том же месте в килте и без нижнего белья. Тогда страну захлестнули приколы под грифом «Опа, Джигурда!», навеянные мегапопулярной песней Gangnam Style исполнителя PSY.

По словам Джигурды, раздеться и рассекать по центру Москвы для него не проблема, однако важен результат. И здесь у артиста нет такой уверенности, что задумка сработает.

— Даже если я это сделаю, решение вокруг беспредела относительно Ефремова, увы, не отменят, — полагает собеседник «ВМ».

Фото: Пресс-служба Пятого канала

Он в очередной раз выразил уверенность, что дело Ефремова — подлог, поскольку в машине в момент смертельной аварии сидел якобы не он, а некая женщина. В этой связи Джигурда и его союзники обращаются с жалобами в самые разные инстанции, чтобы дело о ДТП было пересмотрено.

— У нас есть видео, как сразу после происшествия из автомобиля со стороны водительского сиденья появляется женская ножка 36–38-го размера, — подчеркивает артист.

Пробежка голым, продолжил он, позволит вызвать ажиотаж среди наблюдающих за процессом, чтобы те поняли «истину».

— Истина в том, что гениальный артист Миша Ефремов не был за рулем. И никакого трупа Сергея Захарова не было: мама его потом призналась, что ее сын умер шестого числа, то есть за два дня до аварии, — рассказывает собеседник «ВМ». — Это громкое дело — игра, и я играю вдолгую, что называется. Все закончится нашей победой.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В ходе разговора корреспондент обратил внимание Джигурды на то, что его петиция адресована президенту России Владимиру Путину, в связи с чем возникает странное сочетание малосвязанных между собой факторов.

— Понятное дело, если в наше серьезное заявление вставить шутку, то это можно трактовать как безумие, — признается актер. — Но я напомню, что во все времена на Руси именно юродивые брали на себя то, что не могли себе позволить герои. Поэтому я как гениальный артист периодически надеваю колпак юродивого, заранее предупреждая власть. Я говорю им: «Ребята, не одумаетесь, не примете меры — и голый Джигурда в маске юродивого перед вашим мавзолеем будет объявлять тотальный «звездец» той власти, которая не может разобраться в невиновности Ефремова».

В заключение Джигурда заверил, что вышестоящие силы видят его сигналы и даже предлагают ему деньги, чтобы он «переобулся в полете», но артист отказывается и власти не страшится.

СПРАВКА «ВМ»

В июне 2020 года Михаил Ефремов врезался на своем джипе в автомобиль Сергея Захарова. Авария произошла вечером в центре Москвы, на Смоленской площади. Позднее выяснилось, что артист находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На следующее утро после происшествия Захаров скончался в больнице от полученных травм.

В сентябре Ефремова осудили на восемь лет колонии общего режима. После выплаты компенсации потерпевшей стороне вердикт смягчили до семи с половиной лет колонии.

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