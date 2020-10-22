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«Открою секрет»: Джигурда объяснил отказ Ефремова от нанятого им адвоката
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Открою секрет»: Джигурда объяснил отказ Ефремова от нанятого им адвоката

Олег Сыров

Закон

Артист Никита Джигурда лично принял решение о замене адвоката Андрея Алешкина, защищавшего актера Михаила Ефремова.

— Открою секрет, именно я заключил с Алешкиным договор о защите Михаила в суде, — сказал он в разговоре с «Вечерней Москвой». — Он убедил адвоката обвинения (Александра — прим. «ВМ») Добровинского в том, что надо идти на уступки. Их сторона уже согласна была на условный срок, но (супруга Михаила Ефремова — прим. «ВМ») Софья Ефремова заподозрила, что Алешкин в сговоре с Добровинским. Да я и сам считаю, что Ефремов не заслуживает условного срока — он вообще не виновен!

Джигурда сообщил, что он нанял для Ефремова нового адвоката Олега Сидорина, который уже посетил актера в СИЗО и изложил новую линию защиты.

Напомним, в июне в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек. В начале сентября суд приговорил актера к восьми годам колонии.

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Никита ДжигурдаМихаил Ефремовсмертельное ДТП
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