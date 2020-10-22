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Ефремов отказался от услуг нового адвоката
Фото: АГН «Москва» /Пресс-служба Мосгорсуда

Ефремов отказался от услуг нового адвоката

Виктория Родимкина

Происшествия

Актер Михаил Ефремов, которого недавно приговорили к восьми годам колонии после смертельного ДТП, отказался от слуг своего адвоката Андрея Алешкина. Об этом сообщает «360» в четверг, 22 октября.

Актер во время заседания суда, на котором рассматривалась его жалоба на приговор, заявил, что не нуждается больше в услугах своего защитника.

— Я отказываюсь от услуг адвоката Алешкина, — заявил Ефремов.

Суд удовлетворил его просьбу. Ранее адвокат Андрей Алекшин вел переговоры с потерпевшей стороной о перемирии.

Кроме того, актер в своей жалобе указал, что его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался пиаром, а не его защитой.

— Пашаев не получал разрешение на интервью, считаю, что он занимался саморекламой, — передает Интерфакс.

Евремов заявил, что Пашаев оказывал на него давление и заставил его выбрать сомнительную тактику с непризнанием вины.

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был еще и в состоянии наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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