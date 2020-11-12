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Соединять непохожих
Президент Союза армян России Ара Абрамян (справа) награждает лауреата конкурса, посвященного 75-летию Победы, Дмитрия Полянина / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Соединять непохожих

Мария Газарян

Общество

Участники встречи в Общественной палате Российской Федерации обсудили, как укрепить межнациональные отношения с помощью этноблогов.

К дискуссии молодежи о том, чего не хватает этноблогерам для успеха и как с их помощью развить внутренний туризм, присоединились эксперты.

— Разные народы — это различные миры, и, когда вы рассказываете о них своей аудитории, вы становитесь проводником между непохожими друг на друга мирами, — обратился к ребятам известный политолог, доверенное лицо Президента России Сергей Марков.

После обсуждения этноблогеры представили свои проекты. Так, путешественник и фотограф Георгий Романов объяснил, почему хочет отправиться по Новому шелковому пути и рассказать об этом подписчикам. Одним из самых любопытных оказался проект социолога и председателя студенческого землячества Республики Алтай в Москве Урсула Аныева, знакомящего с культурным наследием Алтая.

День древнего алфавита

Гости праздника на ВДНХ узнали, как зарождалась армянская письменность.

— Наша письменность — уникальное явление. Мировая история знает всего три случая, когда для целого народа создавался алфавит, — напомнила гостям Дня армянской письменности на ВДНХ первый вице-президент Союза армян России Лусик Гукасян. — Армянский алфавит появился в начале V века благодаря Месропу Маштоцу, а его сподвижники сделали образование доступным не только элитарному кругу, но и жителям деревень.

Благодаря письменности и языку армяне передают из поколения в поколение свою культуру через века.

— Барев дзес! — поздоровались с гостями по-армянски студенты МГЛУ. — При первом знакомстве с армянским многим кажется, что этот язык грубоват, но, посвятив его изучению более полугода, мы поняли, что на самом деле он очень мелодичный.

Свое знание языка ребята продемонстрировали в стихах, песнях и прозе.

Также в этот день наградили лауреатов конкурса, посвященного 75-летию Победы.

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