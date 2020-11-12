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На разных языках
Фото: pexels.com/Ekaterina Bolovtsova

На разных языках

Алена Стрельцова

Общество

Увидеть лучшие постановки региональных и национальных театров москвичи могут не выходя из дома, в режиме онлайн.

Государственный национальный театр Республики Карелия уникален тем, что в нем идут спектакли на четырех языках — русском, карельском, финском и вепсском. На портале «Культура.РФ» можно посмотреть постановку этого театра «Дело святое» режиссера Андрея Дежонова по пьесе Флорида Булякова.

Это спектакль на одном из карельских наречий с русскими субтитрами. Перед зрителями предстает вся история пожилых супругов с ее горестями и радостями, которую они вспоминают вместе, чтобы найти ответ, какое благородное дело может совершить умирающий старик, чтобы продлить тем самым себе жизнь.

Герои спектакля «...и звали его Домино», поставленного Яной Туминой и Александром Балсановым в Бурятском республиканском театре кукол «Ульгэр», говорят на четырех языках. Помимо русской и бурятской здесь еще можно услышать монгольскую и английскую речь. Зрители узнают историю черно-бурого лиса, представленную в прошлом году в рамках фестиваля «Артмиграция — детям».

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