Три трагедии Армена Джигарханяна: боль, предательство, потеря

Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

Армен Джигарханян запомнился многим проницательным, мудрым и весьма веселым человеком. Он шутил над собственной популярностью и относился к жизни философски. Однако человеку с великолепным чувством юмора пришлось узнать все тяготы жизни.

Бросил отец

Несчастья преследовали Джигарханяна с самого детства. Актер родился в Ереване в семье тифлисских армян. Ему еще не было месяца от роду, когда его отец собрал вещи и уехал в Пятигорск. На учебу. Там он встретил русскую девушку Любовь, женился, и от второго брака у него родились три дочери. Поступок не простил не только сын Армен, но и мать Бориса — Мария. Ведь у армян сын — дар Божий, а тот завел трех дочерей, да еще от русской.

Армен Джигарханян / Фото: kinopoisk.ru

Первый раз своего отца Армен увидел уже будучи студентом театрального института. Встречу организовала бабушка Мария на Новый год. Армен едва узнал папу, когда бабушка шепотом произнесла: «Отец». Весь вечер холодно и молчаливо сидел будущий актер, изредка поглаживая по голове одну из сестренок. Спустя много лет Армен Джигарханян с удивлением узнал, что его отец перед смертью раскаялся в том, что предал сына, признался, что скучает и хотел бы извиниться.

Первый брак: смерть жены и дочери

Вторая трагедия постигла великого режиссера в первом браке. Умерла его жена Алла Ванновская. Актриса Ереванского русского драматического театра заболела холерой. Она была на 15 лет старше Армена. Смерть настигла Аллу в психиатрической больнице. Хотя брак не был зарегистрирован, но для актера гибель первой жены стала большой утратой. Тогда Армену было 29 лет.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

После смерти Аллы он забрал дочку Елену к себе. Через двадцать лет трагично погибла и она. 23-летняя девушка уснула в машине, забыв выключить двигатель. Смерть наступила из-за отравления угарным газом.

Жена-грабитель

Третья трагедия Джгарханяна связана тоже с личной жизнью. Но здесь нервы актеру попортила не потеря близкого человека, а конфликт с ним. Ее зовут Виталина Викторовна Цымбалюк-Романовская. С молодой и красивой пианисткой из Киева Армен поженился уже в преклонном 81-летнем возрасте. Женщине было 37 лет. Знакомы они были с 2008 года, когда Виталина начала работать в театре Армена Джигарханяна. В 2015–2017 годах она занимала там должность директора. Однако в 2017 году разразился скандал. Супруг обвинил жену в воровстве. Он признался телеведущему Андрею Малахову, что она «нанесла ему много несправедливой боли», «повела себя гнусно». По данным СМИ, за время руководства Виталины из театра в офшоры было переправлено около 80 миллионов рублей. Факт кражи денег Виталина отрицала, но на всякий случай скрылась в Тбилиси.

Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya

С тех пор бывшие супруги не виделись. Джигарханян сказал, что больше не хочет видеть ее. После смерти актера журналисты связались с Виталиной, чтобы спросить у нее, пойдет ли она на похороны Армена Борисовича. Пианистка ответила, что не уверена, так как боится провоцировать окружение актера. Она добавила, что Армен для нее умер не сегодня, а три года назад. Запомнила она мужа «талантливым, харизматичным, сильным, витальным, красивым».

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