Три трагедии Армена Джигарханяна: боль, предательство, потеря
Армен Джигарханян запомнился многим проницательным, мудрым и весьма веселым человеком. Он шутил над собственной популярностью и относился к жизни философски. Однако человеку с великолепным чувством юмора пришлось узнать все тяготы жизни.
Бросил отец
Несчастья преследовали Джигарханяна с самого детства. Актер родился в Ереване в семье тифлисских армян. Ему еще не было месяца от роду, когда его отец собрал вещи и уехал в Пятигорск. На учебу. Там он встретил русскую девушку Любовь, женился, и от второго брака у него родились три дочери. Поступок не простил не только сын Армен, но и мать Бориса — Мария. Ведь у армян сын — дар Божий, а тот завел трех дочерей, да еще от русской.
Первый раз своего отца Армен увидел уже будучи студентом театрального института. Встречу организовала бабушка Мария на Новый год. Армен едва узнал папу, когда бабушка шепотом произнесла: «Отец». Весь вечер холодно и молчаливо сидел будущий актер, изредка поглаживая по голове одну из сестренок. Спустя много лет Армен Джигарханян с удивлением узнал, что его отец перед смертью раскаялся в том, что предал сына, признался, что скучает и хотел бы извиниться.
Первый брак: смерть жены и дочери
Вторая трагедия постигла великого режиссера в первом браке. Умерла его жена Алла Ванновская. Актриса Ереванского русского драматического театра заболела холерой. Она была на 15 лет старше Армена. Смерть настигла Аллу в психиатрической больнице. Хотя брак не был зарегистрирован, но для актера гибель первой жены стала большой утратой. Тогда Армену было 29 лет.
После смерти Аллы он забрал дочку Елену к себе. Через двадцать лет трагично погибла и она. 23-летняя девушка уснула в машине, забыв выключить двигатель. Смерть наступила из-за отравления угарным газом.
Жена-грабитель
Третья трагедия Джгарханяна связана тоже с личной жизнью. Но здесь нервы актеру попортила не потеря близкого человека, а конфликт с ним. Ее зовут Виталина Викторовна Цымбалюк-Романовская. С молодой и красивой пианисткой из Киева Армен поженился уже в преклонном 81-летнем возрасте. Женщине было 37 лет. Знакомы они были с 2008 года, когда Виталина начала работать в театре Армена Джигарханяна. В 2015–2017 годах она занимала там должность директора. Однако в 2017 году разразился скандал. Супруг обвинил жену в воровстве. Он признался телеведущему Андрею Малахову, что она «нанесла ему много несправедливой боли», «повела себя гнусно». По данным СМИ, за время руководства Виталины из театра в офшоры было переправлено около 80 миллионов рублей. Факт кражи денег Виталина отрицала, но на всякий случай скрылась в Тбилиси.
С тех пор бывшие супруги не виделись. Джигарханян сказал, что больше не хочет видеть ее. После смерти актера журналисты связались с Виталиной, чтобы спросить у нее, пойдет ли она на похороны Армена Борисовича. Пианистка ответила, что не уверена, так как боится провоцировать окружение актера. Она добавила, что Армен для нее умер не сегодня, а три года назад. Запомнила она мужа «талантливым, харизматичным, сильным, витальным, красивым».
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