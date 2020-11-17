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Хореограф рассказала, как Виктюк «верещал от восторга» при создании «Служанок»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Хореограф рассказала, как Виктюк «верещал от восторга» при создании «Служанок»

Камран Гасанов

Общество

Хореограф, режиссер, заслуженная артистка России Алла Сигалова считает смерть Романа Виктюка большой потерей для российского театра. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, каким она и подопечные великого режиссера запомнили его.

Наиболее ярким воспоминанием Сигаловой осталась совместная работа по спектаклю «Служанки».

— Мы работали вместе и сделали один из самых легендарных спектаклей в конце XX века в России. «Служанки». Я не помню, кто нас познакомил, но помню, что Роман Григорьевич сразу потащил меня на репетицию спектакля «Федра». И я настолько была ошарашена им и Аллой Демидовой, что ничего не могла сообразить, и так и ушла бесславно, не смогла помочь по хореографическому решению сцены. Потом были «Служанки». Тогда я и сдружились с Романом Григорьевичем. Я помню, как он верещал от восторга, когда я ему показывала хореографию финальной сцены спектакля. Вообще, он с большим почтением относился ко мне. Это чувствовалось и окружающими, — говорит хореограф.

Впоследствии их пути разошлись. Виктюк предложил Сигаловой сделать второй вариант «Служанок». Она посчитала эту идею странной. У первой части и так был потрясающий успех, зачем «плодить служанок». По сравнению со «Служанками» другие произведения Виктюка выглядели печально.

— Другие вообще никаким образом не совпадали с гениальным и легендарным выдохом всей нашей команды, который стал одной из ярких страниц российского театра, — добавила режиссер.

Несмотря на расхождения по спектаклю «Служанки», Сигалова и Виктюк навсегда остались близкими друзьями.

— Каждый раз, когда встречались, мы бросались друг другу на шею, обнимались, целовались, шутили, хохотали. Это были всегда радостные встречи. И всегда, когда на радио и ТВ к нему обращались за словами относительно меня, он моментально откликался и говорил теплейшие и восторженные слова в мой адрес, — сказала она.

Сигалова считает, что смерть мэтра — большая потеря для российской культуры.

— Очень грустно. Это, конечно, очень тяжелая потеря для театра, потому что он был во многом первым. Его смелость, хулиганство, яркость, чрезмерная яркость, самобытность были на этом театральном ландшафте как ни у кого другого обособленными, самостоятельными. Я ходила на его спектакли, и мы все дружим. Он не то чтобы тепло собирал под крыло артистов и преданных ему людей, включая меня, а придавал ощущение причастности к его театру, — заметила заслуженная артистка России.

Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных.

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