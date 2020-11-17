Хореограф рассказала, как Виктюк «верещал от восторга» при создании «Служанок»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Хореограф, режиссер, заслуженная артистка России Алла Сигалова считает смерть Романа Виктюка большой потерей для российского театра. В беседе с «Вечерней Москвой» она рассказала, каким она и подопечные великого режиссера запомнили его.

Наиболее ярким воспоминанием Сигаловой осталась совместная работа по спектаклю «Служанки».

— Мы работали вместе и сделали один из самых легендарных спектаклей в конце XX века в России. «Служанки». Я не помню, кто нас познакомил, но помню, что Роман Григорьевич сразу потащил меня на репетицию спектакля «Федра». И я настолько была ошарашена им и Аллой Демидовой, что ничего не могла сообразить, и так и ушла бесславно, не смогла помочь по хореографическому решению сцены. Потом были «Служанки». Тогда я и сдружились с Романом Григорьевичем. Я помню, как он верещал от восторга, когда я ему показывала хореографию финальной сцены спектакля. Вообще, он с большим почтением относился ко мне. Это чувствовалось и окружающими, — говорит хореограф.

Впоследствии их пути разошлись. Виктюк предложил Сигаловой сделать второй вариант «Служанок». Она посчитала эту идею странной. У первой части и так был потрясающий успех, зачем «плодить служанок». По сравнению со «Служанками» другие произведения Виктюка выглядели печально.

— Другие вообще никаким образом не совпадали с гениальным и легендарным выдохом всей нашей команды, который стал одной из ярких страниц российского театра, — добавила режиссер.

Несмотря на расхождения по спектаклю «Служанки», Сигалова и Виктюк навсегда остались близкими друзьями.

— Каждый раз, когда встречались, мы бросались друг другу на шею, обнимались, целовались, шутили, хохотали. Это были всегда радостные встречи. И всегда, когда на радио и ТВ к нему обращались за словами относительно меня, он моментально откликался и говорил теплейшие и восторженные слова в мой адрес, — сказала она.

Сигалова считает, что смерть мэтра — большая потеря для российской культуры.

— Очень грустно. Это, конечно, очень тяжелая потеря для театра, потому что он был во многом первым. Его смелость, хулиганство, яркость, чрезмерная яркость, самобытность были на этом театральном ландшафте как ни у кого другого обособленными, самостоятельными. Я ходила на его спектакли, и мы все дружим. Он не то чтобы тепло собирал под крыло артистов и преданных ему людей, включая меня, а придавал ощущение причастности к его театру, — заметила заслуженная артистка России.

Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных.

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