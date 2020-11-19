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«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в Царицыне
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в Царицыне

Марьяна Шевцова

Общество

На фоне второй волны коронавируса в Москве вновь начал работу обсервационный центр в районе Царицыно — первое пространство для ковид-положительных жителей Москвы, созданное еще в начале 2020 года. В настоящее время там размещаются семьи с детьми, имеющими положительный ПЦР-тест на коронавирус, а также дети с инвалидностью, чьих родителей госпитализировали и за кем некому присмотреть дома. О том, как гости проводят карантинный период и как им помогают сотрудники, «Вечерней Москве» рассказал Алексей Петров, начальник управления по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности столичного департамента труда и соцзащиты.

САМОМУ МАЛЕНЬКОМУ ГОСТЮ 1,5 ГОДА

— Алексей Евгеньевич, в чем особенность обсервационного центра в Царицыне?

«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в ЦарицынеФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Для начала отмечу, что все обсервационные центры отличаются от больниц тем, что здесь не лечат, а наблюдают за гостями, которые в силу обстоятельств оказались у нас. Сложилось так, что в Царицыне на обсервацию направляют в основном родителей с детьми. Обстоятельства могут быть разные: либо мама имеет положительный результат ПЦР-текста на COVID-19, либо ребенок. Например, сейчас у нас располагается мама, которая в аэропорту была протестирована с ребенком, у ребенка подтвердился коронавирус. Есть те, которые переведены сюда из стационаров: человек поступал на лечение в стационар, у него обнаружили коронавирус. Когда карантин закончится, такие гости поедут лечиться дальше. Или же человек приехал в Москву из какого-то региона на лечение, а у него подтвердился COVID-19, но нет симптомов болезни и негде самоизолироваться. Или же человек живет с престарелыми родственниками, но уже инфицирован или был в контакте с заболевшим.

У наших гостей нет клинических проявлений болезни, то есть визуально и по ощущениям они здоровы, но им негде провести карантин. Они находятся в наших обсерваторах до получения двух отрицательных ПЦР-мазков на коронавирус, то есть до полного выздоровления. Сейчас в Царицыне находятся 65 гостей, среди них 18 семей. Единовременно в этом центре могут разместиться 109 человек.

В обсервационных пространствах не занимаются непосредственно лечением людей, но следят за их здоровьем. Если из больниц в центры поступают гости со сложными сопутствующими заболеваниями, по необходимости сотрудники обсервационных пространств ездят в стационары за лекарствами, чтобы люди могли продолжать свое лечение.

— Как вы размещаете родителей и детей?

— В Центре реабилитации инвалидов «Царицыно» двух– и трехместные палаты, каждая с отдельным санузлом. Так что семьи живут обособленно: только мама и ребенок, мы никого не подселяем. У гостей в палате есть собственный душ, туалет. И конечно, маму с детьми мы не разделяем, даже если у нее не подтвердился коронавирус, потому что контакт был в любом случае. Самому маленькому нашему гостю, кстати, 1,5 года.

«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в ЦарицынеФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Выдаете ли вы что-то гостям, когда они заселяются?

— При заселении всем гостям выдаются полотенца и постельное белье. При необходимости мы можем выдать зубную щетку и пасту, гель для душа. Тем, у кого совсем ничего нет, выдаем и одежду: футболки, шорты, тапочки. А вещи, в которых гости приехали, центр забирает и обрабатывает в дезинфекционной камере. Когда гости уезжают, они получают свою одежду обратно.

В КАЖДОЙ КОМНАТЕ СВОЙ БАЛКОН

— А как устроено питание? Можно ли заказать любимую еду курьером?

— В обсервационном пространстве в Царицыне многоразовое питание, и еду привозят уже готовую. Заказывать блюда курьером здесь запрещают, чтобы избежать пищевых отравлений. Медсестры и буфетчицы, которые дежурят на этаже круглосуточно, выдают гостям бутилированную воду. Если кто-то хочет попить чаю, дают заварку. Есть кофе, сахар.

«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в ЦарицынеФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Могут ли гости выходить из своих комнат?

— Из комнат выходить нельзя: есть определенный режим, который должен соблюдаться. К нам ведь поступают с разными периодами инфицирования: кто-то уже, например, завершает период своего карантина, а кто-то только поступил, у него положительная реакция была на первый тест. А иногда первые тесты бывают ложноположительными. Либо кто-то поступил на карантин после контакта с заболевшим человеком, реакция у него пока отрицательная — идет инкубационный период. А может быть, он вообще не заболеет. Если гости будут выходить из палат, мы никогда не закончим период карантина. Но в каждой палате есть балкон: погода позволяет одеться и подышать воздухом, полюбоваться красотами природы.

Реабилитационный, а в настоящий момент обсервационный центр в Царицыне расположен в парковой зоне, здесь даже шума машин не слышно. Так что условия проживания комфортные, и наши гости живут практически как в доме отдыха.

«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в ЦарицынеФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

ДЛЯ ДЕТЕЙ ЕСТЬ КРАСКИ, КАРАНДАШИ И КНИЖКИ

— Как проводят досуг дети?

— В центре есть краски, карандаши, фломастеры, альбомы, раскраски, детские книжки. Есть возможность подключиться к интернету и смотреть мультфильмы, кино. Мы разрешаем брать в палаты смартфоны, планшеты, ноутбуки. При выписке все вещи обязательно обрабатываются.

— Если гостям потребуется психологическая помощь, они смогут ее получить?

— Если потребуется, то безусловно. В штате реабилитационного центра есть психолог, врач-психотерапевт, врач-психиатр. Также отмечу, что за состоянием здоровья как совершеннолетних, так и маленьких гостей следят сотрудники взрослой и детской городских поликлиник, закрепленных за данным реабилитационным центром.

УБОРКА В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

— Как убираются «красные зоны» и с какой периодичностью?

— Два раза в день уборщики служебных помещений моют пол специальным дезинфицирующим раствором, способным убить вирус. Таким же раствором протираются все поверхности, которых касаются люди. Отдельная тема — бытовой мусор. Посуда используется одноразовая: сотрудники ничего не моют после того, как люди поели. Все складывается в специальные пакеты, персонал убирает их в то место, где хранится биологически опасный мусор. Специальная машина его забирает и уничтожает. И персонал, и сотрудники, которые грузят мусор, тоже работают в костюмах. Все обрабатывается, чтобы не было никаких утечек. Когда гости из комнаты уезжают, в учреждение приезжает дезинфицирующая станция, которая проводит полную обработку того помещения, где проживали ковид-положительные гости.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОБСЕРВАТОРА

— А сколько персонала работает в обсерваторе?

— Цифра варьируется в зависимости от количества гостей. В настоящий момент в центре проживают 65 человек — много персонала не требуется. Но если все 109 мест обсервационного пространства заполнятся, штат учреждения, конечно, будет увеличен.

«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в ЦарицынеФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— По какому графику работают медсестры?

— В этом учреждении медсестры отрабатывают шесть часов и меняются. В защитном костюме тяжело находиться долго: и жарко, и в респираторе не очень удобно, а еще очки, перчатки, бахилы… В Царицыне медсестры работают в вахтовом режиме неделю и живут прямо в центре. Потом сдают ПЦР-мазок, и если он отрицательный, то на неделю уезжают домой — на выходные.

«Как в доме отдыха»: рассказываем о размещении гостей в обсервационном центре в ЦарицынеФото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

— Как устроена зона отдыха для персонала?

— «Чистая зона», или зона отдыха, занимает половину отделения в центре. Это такие же двух- и трехместные палаты, как у гостей. Медсестры могут прийти туда, полежать, поспать. При этом в «чистой зоне» они не носят домашнюю одежду. Учреждением предусмотрена выдача им специальных хирургических костюмов. Когда они возвращаются со смены, то отдают свой костюм на обработку в дезинфицирующую камеру, а сами надевают новый комплект.

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