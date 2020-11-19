Распишитесь, я вас прочитаю

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это психолог и графолог столичной Росгвардии Татьяна Гуделова. Графолог Татьяна Гуделова может по почерку определить, подходит ли человек для службы в органах внутренних дел. О своей работе и о том, как возможно «прочитать» человека по стилю его письма, она рассказала «Вечерке».

— Татьяна, вы много знаете про графологию. Давно она появилась?

— Точно сказать тяжело, но еще с древних времен люди обращали внимание на почерк. Есть даже выражение императора Нерона: «Я боюсь этого человека, потому что его почерк выдает в нем предательскую натуру!»

— Сейчас люди все больше пользуются компьютером, гаджетами и меньше пишут от руки. Как вы считаете, это влияет на наше развитие?

— По моему мнению, когда мы пишем от руки, задействуются участки головного мозга, которые не используются ни при какой другой деятельности, а соответственно, письмом от руки мы продлеваем жизнь своему мозгу, дольше оставляя его подвижным и молодым. А еще письмо от руки снимает стресс, позволяет лучше запоминать информацию.

— А кого абсолютно точно не возьмут на работу в наши правоохранительные органы?

— Точно не возьмут людей слишком агрессивных, склонных к нервным срывам, безвольных, так сказать, без внутреннего стержня, с низким интеллектуальным уровнем. Эти качества с высокой степенью вероятности я могу определить в том числе и по почерку кандидата. Нужно помнить, что работа в правоохранительных органах сама по себе непростая, много стресса.

— На что стоит обратить внимание в почерке, если поставлена задача определить, имеются ли у человека нежелательные черты характера?

— Неблаговидные поступки не совершаются счастливыми людьми. На практике — любое насильственное действие совершается человеком, которому самому очень плохо. И это точно отражается в почерке. Вот если обратить внимание на почерки убийц, то можно выделить несколько характерных особенностей.

К примеру, нечувствительность к чужим страданиям может выдать нечитабельность шрифта в сочетании с острыми углами, палками, сильным нажимом, иногда «продирающим» лист бумаги, часто добавляется неоднородность почерка, то есть наклон, размер, ширина почерка, все переменчиво. Как будто человек не ручкой, а скальпелем пишет. Стоит также обратить внимание, распадаются ли слова и особенно буквы на разные части. Это может быть признаком шизоидной акцентуации и очень низкой эмоциональной чувствительности.

— Вы любите московское метро?

— Любимое место в метро — перегон от «Автозаводской» к «Коломенской» по улице! С ним связано романтическое воспоминание. Когда-то давно один молодой человек, с которым мы поссорились в юности, разместил самодельный плакат с извинениями для меня неподалеку. Его было видно как раз на этом перегоне. А еще я в детстве ездила на «Площадь Революции», чтобы собаке нос гладить, желания загадывала. А на Кольцевой линии к экзаменам готовилась: ездишь кругами, никто не мешает. Вообще я в детстве очень любила метро.

ДОСЬЕ

Майор полиции Татьяна Гуделова служит старшим психологом с 2008 года. Графологии обучалась в Институте графоанализа Инессы Гольдберг (Израиль). Обучаясь на курсе юридической психологии в юридическом институте, поняла, что ее привлекает именно это направление. После окончания вуза пришла работать в милицию.

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