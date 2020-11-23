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Солнце мое: новый натуральный комплекс Витамин D
Фото: предоставлено пресс-службой NUTRILITE™

Солнце мое: новый натуральный комплекс Витамин D

Михаил Петров

Общество

Витамин D, известный также как «солнечный витамин», играет важную роль в поддержании нашего здоровья. Он способствует укреплению иммунитета и молодости кожи, участвует в выработке гормона радости и помогает бороться со стрессом.

Поддержание в организме оптимального уровня витамина D необходимо для выработки антимикробных белков, которые уничтожают вирусы и бактерии, защищая нашу иммунную систему.

Еще одна функция витамина D — стимулирование производства дофамина — гормона радости, который способствует повышению мотивации. Когда сокращается количество солнечных дней и поступление в организм витамина D, мы сталкиваемся с апатией, раздражительностью и ленью. Упадок сил связан с недостатком кальция. Успешно усваивать кальций нам помогает витамин D.

Пищевые дрожжи, используемые для производства NUTRILITE™ Витамин D, выращивают на сертифицированных партнерских фермах. Производство ингредиентов в соответствии с международными стандартами отслеживается на всех этапах. Отбирая лучшие растения, изучая их качества и работая над тем, чтобы извлечь из них максимальную пользу, специалисты компании создают продукты, способные обеспечивать нашему организму комплексную поддержку.

На правах рекламы

Солнце мое: новый натуральный комплекс Витамин DФото: бад
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