Бесполезные подарки: что не нужно дарить на Новый год

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На этой неделе — «Черная пятница» — глобальная скидочная акция и шанс подешевле купить подарки к Новому году. Важно не промахнуться и приобрести то, что действительно обрадует друзей и близких. Портал SuperJob провел опрос экономически активных москвичей и выяснил, что класть под елку в новогоднюю ночь ни в коем случае не стоит.

Для 8 процентов респондентов самым неудачным новогодним подарком, который им довелось получить, стали предметы одежды. Мужчины сообщают об этом втрое чаще женщин (13 процентов против 4). Носки, футболки, свитеры, домашние халаты — все это никуда не годится. «Лучше купить самому, по своему вкусу и размеру, чем найти под елкой», — аргументируют опрошенные.

Не дарят радости и новогодние сувениры: свечи, брелки, статуэтки и магниты. «Это ненужные пылесборники», — заявили 4 процента опрошенных.

Еще 3 процента назвали худшими новогодними подарками сладости — конфеты, шоколад или торт. При этом женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин: пять процентов против одного.

Косметику или парфюмерию (например, шампунь, гель для душа или духи) считают неудачным подарком 3 процента опрошенных, посуду или кухонные принадлежности (кружку, разделочную доску, шумовку и т.д.) — 2 процента.

Что же тогда дарить? Семейный психолог Наталья Епанешникова считает, что в выборе подарка нужно идти от человека.

— Сначала попытайтесь узнать, что именно вашему близкому нужно. Лучше это сделать ненавязчиво, поговорив, скажем, о его желаниях. Если, например, женщина говорит, что в следующем году хотела бы стать более стройной, подарите ей фитнес-браслет — чтобы считать сделанные шаги и потраченные калории. Если ваш муж недоволен старой электробритвой, купите ему на праздник новую. Если мама или отец жалуются. что болит спина, — купите массажный коврик: недорого и действительно помогает.

Эксперт также советует сопровождать любой подарок красивой праздничной открыткой.

— Обязательно напишите человеку, как вы его любите, что желаете в Новом году счастья и исполнения его желаний — о которых, повторю, лучше узнать заранее, а потом перечислить в поздравлении. Подарок — это хорошо, но куда больше запомнится ваше искреннее внимание. Кстати, дарить деньги я бы не советовала. Они безличны и не показывают вашего отношения.

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