Более тысячи елок появится к Новому году в общественных пространствах Подмосковья

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Более тысячи елок появится на общественных пространствах, в парках и во дворах Московской области к Новому году. Также в регионе будут функционировать 152 катка, более 60 лыжных трасс и 185 горок. Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Министерства благоустройства Подмосковья.

Уточняется, что в список лучших лыжных трасс в области вошли ПКиО им. Л. Лазутиной в Одинцове, лыжный клуб «Волкуша» в Лыткарине, спорткомплекс «Пересвет» в Сергиевом Посаде, школа олимпийского резерва «Истина» в Истре, тюбинг-парк Елагино в Наро-Фоминске, лыжный стадион им. А. Резцовой в Химках, Томилинский лесопарк в Котельниках, Центр зимних видов спорта в Дмитрове, СК «Красные крылья» в Серпухове и городская лыжная база МУ ДС «Восток» в Орехово-Зуеве.

При посещении катков необходимо будет соблюдать масочный режим. Помимо этого, на катках будут вводить ограничения по количеству посетителей на льду: один человек на десять квадратных метров площади.

Также стало известно, что катки с искусственным льдом начнут работать в Москве в ближайшую пятницу, 27 ноября, передает ФАН со ссылкой на сообщение Мосгорпарка. В частности, на коньках можно будет покататься в парках «Фили», «Митино», «Ходынское поле», в саду «Эрмитаж», Парке Горького и на других катках в столичных общественных пространствах. Также в связи со сложной эпидемической обстановкой число посетителей будут контролировать. Для того чтобы попасть на лед, предварительно предстоит зарегистрироваться по специальному QR-коду.

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