Врачи рассказали, какую елку лучше выбрать для дома

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Скоро Новый год, и чем ближе этот праздник, тем чаще люди задаются вопросом о том, какую елку лучше выбрать. Об этом в интервью «МИР 24» рассказала врач, аллерголог-иммунолог Екатерина Коротеева.

По словам врача, живая ель или сосна в квартире могут негативно сказаться на здоровье человека, поскольку аромат, сок или пыльца сосны способны вызвать аллергическую реакцию у человека.

— Если у человека есть аллергия на аромат этого дерева, его сок или пыльцу, то аллергическая реакция на живую сосну возникнет практически сразу. Однако есть случаи, когда симптомы могут проявиться и позднее — в течение нескольких дней, — пояснила Коротеева.

Специалист посоветовала остановить свой выбор на искусственном дереве, но к его выбору нужно подходить внимательно. В частности, следует обратить внимание на запах данного изделия. По ее словам, качественное современное изделие производится из экологически чистых и негорючих материалов, при этом оно не должно иметь запахов.

Терапевт Людмила Лапа в интервью NEWS.ru рассказала, что хвойные деревья, которые традиционно ставят дома перед Новым годом, помогают при профилактике заболевания коронавирусом и лечении от инфекции. Она объяснила, что хвоя является хорошим септиком и дает больше кислорода, а с точки зрения очистки воздуха содержит фитонциды. Фитонциды имеют свои молекулы, свою структуру, и все вирусы, что находятся в помещении, попадают на эти молекулы, группируются и оседают на пол.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, как выбирали главную новогоднюю елку страны. Выбор пал на дерево в Наро-Фоминске. Уточнялось, что ель выбирала специальная комиссия, в состав которой входили специалисты Управления делами президента России, представители лесного хозяйства области, транспорта, деятели культуры и искусства. К дереву предъявлялись очень высокие требования — главная новогодняя ель страны должна быть не менее 25 метров высотой, с диаметром ствола от 60 сантиметров, а также не старше 120 лет.

Источник: mir24.tv

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