В России призвали запретить продажу алкоголя в первые дни нового года

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В первые два дня нового года следует запретить продажу алкоголя. С этой инициативой член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

По мнению общественника, новогоднее торжество зачастую сопровождается всплеском отравлений из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Это приводит к росту числа обращений за скорой медпомощью.

Вместе с тем из-за пандемии коронавируса в 2020 году региональные системы здравоохранения и так испытывают повышенную нагрузку. Чтобы не усиливать давление ненужными алкогольными интоксикациями, можно ввести дополнительные ограничения, считает Хамзаев.

— Прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на торговлю алкогольными напитками на территории Российской Федерации в период 1—2 января — дни, на которые приходится основной рост обращений за экстренной помощью, — приводит RT выдержку из его обращения.

Ранее врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева посоветовала, что лучше подать к новогоднему столу.

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