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Автономный режим: как самоизоляция изменила жизнь тех, кто живет один
Фото: pexels.com/andrew

Автономный режим: как самоизоляция изменила жизнь тех, кто живет один

Екатерина Головина

Общество

Один на один с самим с собой – тема одиночества в пандемию стала актуальной как никогда. Вынужденная изоляция и масштабные ограничения изменили жизнь большинства из нас, но особенно сильно они проехались по тем, кто оказался в четырех стенах абсолютно один.

Не так давно ученые из медицинской школы Калифорнийского университета доказали, что уровень одиночества в 20 лет намного выше, чем в 60. Они объяснили это тем, что люди, только вступившие во взрослую жизнь, испытывают большее давление со стороны социума — вынуждены думать о будущей карьере и личной жизни, а также постоянно сравнивают себя со сверстниками.

Чего не скажешь о 60-летних, у которых и с самооценкой получше, и мудрости со знаниями побольше. Авторы работы считают, что их выводы нужно учесть при введении мер по ковидной самоизоляции. Правда, как — не уточняют.

Отпустить на волю молодых и запереть по домам пожилых, ведь те все равно от одиночества не страдают? Сомнительный совет, потому что, как показывает практика, постоянное уединение ни на ком положительно не сказывается.

И дело не только в банальной грусти — одиночество меняет нейрохимию мозга. Например, в той же Калифорнии, в технологическом институте, проводили опыты на мышах, изолируя каждую на две недели. Грызуны после такой экзекуции демонстрировали страх, проявляли агрессивность и особенно остро реагировали на угрозы. Изменить поведение мышей заставил выросший за две недели уровень нейрокинина В — пептида, связанного в том числе и с реакцией на стресс. У людей, если что, он тоже есть…

А в Университете Чикаго обнаружили связь между одиночеством и работой лейкоцитов у макак и людей. Чем больше те и другие находились в одиночестве, тем хуже справлялись с воспалениями и инфекциями. Организмы таких «одиночек» порождали больше сигналов стресса, чем организмы «коллективистов», и это заставляло костный мозг продуцировать плохо работающие лейкоциты.

Вообще, выводы о пагубном влиянии изоляции на здоровье делаются не впервые. Исследования показывают, что люди, чувствующие себя одинокими, не только ощущают себя хуже психологически, но и имеют больше проблем со здоровьем, в том числе и неясной этиологии — у человека болит то там, то сям, но анализы и приборы не могут подтвердить ни один из симптомов. Но есть и вполне подтвержденные диагнозы, в которых повинно в том числе и одиночество: гипертония, инсульт, депрессия, алкоголизм, ожирение, артрит, диабет, болезнь Альцгеймера и т.д. Неудивительно, что лет пять назад в Университете Бригама Янга (США) вообще пришли к выводу, что изоляция приводит к 50-процентному росту риска преждевременной смерти.

Сохранить психику в норме, изолировав себя от общества, — тоже та еще проблема. В ХХ веке изучению социальной изоляции уделяли массу экспериментальных человеко-часов. Один из самых известных опытов провели в медцентре Университета Макгилла (Монреаль).

Студенты-добровольцы должны были провести в одиночестве пару недель, каждый — в звукоизолированной камере, в темных очках, перчатках и берушах, чтобы свести всю внешнюю сенсорную информацию практически на нет. Уже через пару часов у бедолаг появились первые признаки беспокойства, многие начали петь или разговаривать (как объясняли они потом, «чтобы преодолеть звенящую тишину»). Дальше тревога только нарастала, а вот IQ, наоборот, падал (волонтеры заваливали элементарные школьные задачки и психотесты). Потом начались галлюцинации: кто-то видел вспышки света и животных, кто-то слышал пение и музыку, кому-то мерещилось, что в него стреляют или бьют током... В общем, выдержали испытуемые всего неделю, но даже по завершении отсидки еще какое-то время воспринимали мир с искажениями: например, у многих окружающие предметы почему-то меняли свои формы и размеры.

Впоследствии этот эксперимент с разными вариациями повторяли многие исследователи и неизменно получали тот же итог. Видимо — делали вывод экспериментаторы, — лишившись зацепок во внешнем мире, наш мозг пытается найти их во внутреннем и выстраивает в итоге картину реальности в полном соответствии с тем, что он там у себя наскреб по сусекам. А терзает нас одиночество не только из-за всяких психозаморочек (никто меня не любит, никто не понимает, жизнь не удалась и т.д.), но и в силу зашитого в генах опыта первопредков. Еще бегая с дубиной, мы прекрасно осознали пользу социальных контактов: с ними и теплее, и светлее, и сытнее, а главное, безопаснее. Жизнь одиночки же — сплошной нервяк и вечный стресс. Беды каменного века остались далеко позади, но тушки наши по-прежнему закатывают внутреннюю истерику всякий раз, когда остаются надолго наедине с полным опасностей (как все еще кажется им) миром.

Разумеется, вынужденное одиночество, с которым сталкиваются сейчас многие, не идет ни в какое сравнение ни с камерами сенсорной депривации, ни с допотопными прериями. Но тушке не объяснишь, тушка легко ударяется в панику — начинает строгать кривые лейкоциты, двигать крышу куда не велено и вообще вести себя не так, как доктор прописал. А представьте, что тушек много... Два года назад, обнаружив, что каждый седьмой британец либо часто, либо постоянно чувствует себя одиноким, а около 200 тысяч пенсионеров не разговаривали с близкими больше месяца, в Англии даже учредили должность министра по делам одиночества — решают теперь проблему на госуровне. Нам, разумеется, министерства плодить — только портить, поэтому надо как-то выплывать самостоятельно.

Как именно? Многие ходы давно записаны. Допустим, если один не дежурный звонок в день может поднять настроение ваших родителей, то 30 звонков в месяц (чем черт не шутит), глядишь, и какую-нибудь болячку отсрочат? А если это еще и видеозвонок? А если еще и с участием внуков?..

Весьма целительно действуют на одиноких и домашние животные. Уже доказано, что их владельцы меньше предрасположены к инфаркту, лучше социально адаптированы, не так страдают от одиночества и депрессий и реже жалуются на здоровье. А если вы с питомцами еще и говорите!.. Это, как оказалось, вовсе не признак инфантилизма и крыши в пути. Ученые из Университета психологических исследований в Аризоне выяснили, что построить диалог с домашним животным может только человек с развитым ассоциативным мышлением, а додумывание за него ответов активизирует работу мозга, память и благотворно влияет на весь организм в целом.

Особенно ценны в этом смысле собаки. Например, замечено, что владельцы псов часто разговаривают с ними, как с детьми, то есть четко проговаривая слова и замедляя речь. При этом щенки и молодые собаки прекрасно различают «нормальный» и «сюсюкающий» разговор, отдавая предпочтение последнему (более взрослые реагируют на оба одинаково). И это еще не все. Оказывается, когда хозяин и собака общаются (даже просто взглядами), в их организмах сильно повышается уровень окситоцина — гормона счастья, любви и заботы о потомстве. Так что никакому одиночеству тут просто нет места.

Как спасаться без помощи четвероногих? Вспомнить фильм про день сурка: — Сейчас в интернете есть огромное количество обучающих ресурсов, — говорит психолог Дмитрий Смыслов. — Исторические, психологические, биологические, каналы из серии «Сделай сам» — на любой вкус. Множество людей занимаются активным самообразованием, впитывают новую информацию, а некоторые еще и получают подтверждающие сертификаты. У каждого времени бывают свои трудности, но каждое обязательно дает и преимущества. Возможность получить новые знания и навыки не выходя из дома — то преимущество, которое есть у нас сейчас.

А когда человек начинает развиваться, понимать, зачем он существует, одиночество отступает, потому что непременно притягиваются люди, которым интересны те же вещи, начинаются диалог и общение.

Ну а если развиваться нет никакого желания, тогда проблему решат чудесные ток-шоу и мыльные оперы, которыми так богато наше ТВ, — для пенопластового мозга это самое то.

СПАСИТЕЛЬНАЯ ПИЛЮЛЯ

Над ее созданием работают сейчас итальянские нейробиологи. Они обнаружили, что пероральное введение людям дозы аллопрегнанолона (гормона, недостаток которого может приводить к депрессиям, а у беременных — еще и к аутизму детей) благотворно действовало на участки мозга, ответственные за эмоциональное восприятие и ожидание неприятных реакций.

Аллопрегнанолон в организме синтезируется благодаря прегненолону — еще одному нейростероиду, прием которого уменьшал чувство изоляции у испытуемых. По словам ученых, их задача — синтезировать препарат, который не даст одиночеству нанести вред разуму и телу пациента.

КСТАТИ

Самое одинокое место на Земле — это Точка Немо, условная точка в Мировом океане, наиболее удаленная от какой-либо суши на планете. Находится на юге Тихого океана, была вычислена в 1992 году с помощью компьютера хорватом Хрвойе Лукателой (Hrvoje Lukatela). Он же предложил и название — в честь знаменитого капитана-отшельника. Ближайший населенный пункт — остров Пасхи. Многие космические агентства используют Точку Немо для сброса не догоревшей в атмосфере техники.

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