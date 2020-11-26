Сегодня дежурят Ла-Манш и Ереван

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Несмотря на наступление холодов, москвичи продолжают гулять в парках. Там за их безопасность отвечают представители конного полка. Корреспондент «Вечерки» отправился дежурить с полицейскими в парк Ховрина.

Старший сержант полиции Наталья Романова верхом на своем жеребце по кличке Ла-Манш и сержант Михаил Агарков — на Ереване следуют по аллее.

— В этом году у нас расширился список парков, где мы дежурим, — рассказывает Наталья. — Помимо этого парка, мы еще часто следим за порядком на Северном речном вокзале, в Серебряном Бору и в Северном Тушине.

К кавалеристам подходит женщина.

— Вот тот мужчина уже долгое время ходит за мной по пятам, — жалуется полицейским Нина Карпухина, указывая на незнакомца.

Кавалеристы подъезжают к нему. По их требованию мужчина предъявляет паспорт. Полицейский достает из кармана планшет и проверяет, нет ли этого человека в специальной базе.

Выясняется, что он не судим, к административной ответственности не привлекался и никаких оснований для его задержания нет.

— Мы должны реагировать на каждое обращение, — комментирует Наталья. — А еще мы вправе проверить, нет ли среди людей, которые свободно гуляют по парку, тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции: это, например, те, кто контактировал с заболевшими или вернулся из-за границы. Имена и фамилии этих москвичей внесены в специальную базу данных.

Если такие люди встречаются, то стражи порядка составляют на них административный протокол. Помимо этого, они проводят в парках профилактические беседы, например, просят, чтобы взрослые, гуляя с детьми на площадке, были в масках.

На одной из лавочек, ближе к пруду, расположились трое мужчин, решивших согреться отнюдь не чаем.

— Распитие спиртных напитков в общественном месте считается нарушением, — отмечает Михаил Агарков и вызывает патрульную машину.

Коллеги приезжают быстро и доставляют нарушителей в отдел полиции для составления протокола. Теперь им грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

ФАКТ

Сейчас в конном полку подготовлены для службы 20 новых лошадей. Подготовка новобранцев к дежурству в городе может длиться до полутора лет. Прежде всего животных приучают к выносливости, чтобы они могли долго стоять на одном месте в любую погоду. Также важно добиться, чтобы лошадь не боялась громких звуков, уличного шума.

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