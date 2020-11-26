Как впадают в депрессию разные знаки зодиака

Фото: Из личного архива Александры Харрис

О том, как ведут себя знаки Зодиака, когда впадают в депрессию, «Вечерней Москве» рассказала таролог Александра Харрис.

Овен

Огненный знак Овен нелегко впадает в депрессию, а если и впадает, то обычно потому, что по какой-то причине не может соединиться со своим внутренним огнем и страстью к жизни. Если они впадают в депрессию, лучшим лекарством для Овнов будет повышенная активность. Им важно делать то, что заставляет их снова почувствовать вдохновение. Овны склонны к депрессии только тогда, когда чувствуют, что впереди нет динамичного развития.

Телец

Будучи земным знаком, Тельцы обладают устойчивым темпераментом, и их не так легко возбудить. Следовательно, этот земной знак существует над царством депрессии. Тельцам нравится, когда все идет по их правилам, и они ненавидят резкие перемены. Если депрессия все-таки доходит до них, есть несколько простых решений — обычно это теплая ванна, вкусная еда или что-нибудь еще, что успокаивает их чувства, помогает улучшить их настроение. Тельцы любят стабильность, когда дело касается эмоций, и они не позволяют депрессии слишком глубоко впиваться в душу.

Близнецы

Воздушный знак Близнецы почти никогда не впадает в депрессию. Скука — большая неприятность в их жизни. Активные Близнецы всегда стремятся открывать для себя что-то новое, поэтому все, что им нужно сделать, это подождать несколько минут, пока они не найдут что-то захватывающее, и депрессия быстро пройдет. Им не нравится смотреть в лицо неприятностям, но для их душевного спокойствия будет гораздо лучше, если Близнецы будут противостоять своим обидам, а не избегать проблем.

Рак

Рак один из самых угрюмых знаков Зодиака, подверженный депрессии. В большинстве случаев причиной депрессии является их ложное утверждение: «меня никто не любит». Это сентиментальные и чувствительные люди, и, когда им грустно, Раки тонут в океане обидных эмоций. Чтобы чувствовать себя лучше, они полагаются на друзей, которые могут им сочувствовать. Но это не обязательно помогает им в долгосрочной перспективе. Раки часто бывают переполнены негативом, они чувствуют, что в одиночку не справятся с жизненными невзгодами. Такой образ мышления довольно опасен, поскольку может перерасти в длительную депрессию.

Лев

Лев всегда кажется полным жизни и не впадает в депрессию. Но если копнуть глубже, откроется совсем другая история. На самом деле, хотя они и выглядят оптимистично, они умеют скрывать свою обиду от мира, а часто и от самих себя. Им нравится делать вид, будто все в порядке, потому что мнение людей для них очень важно. Львы — гордые люди, и, если они почувствуют себя оскорбленными, это может привести к депрессии. Они будут страдать молча только потому, что не уверены в том, что окружающие не высмеивают их эмоции.

Дева

Девам нельзя унывать. Они воспринимают депрессию как слабость характера, которую следует удалить из их системы как можно раньше, чтобы они могли снова начать работать над своей реализацией. Даже если они почувствуют уколы депрессии, Девы отвергнут их как раздражающие мысли и попытаются сосредоточиться на чем-то продуктивном. Их практический и логический ум на самом деле помогает им легче преодолевать депрессивное психическое состояние.

Весы

Весы — умные люди, которым нравится вести глубокие и интересные беседы. Следовательно, открытое общение с людьми, которые им нравятся, и участие в общественных мероприятиях обязательно сработают для них, если они чувствуют себя подавленными. Все, что делает их жизнь красивее и гармоничнее, работает на Весов. Шопинг — хорошее временное решение.

Скорпион

Будучи одним из самых ярких знаков, которые все глубоко чувствуют, может иметь свой собственный набор проблем — депрессия — одна из них. Очень часто проблемы, вызывающие депрессию, связаны с их отношениями, и это происходит потому, что Скорпионы придают огромное значение любви. Когда они понимают, что страдают от депрессии, они изо всех сил проявляют негатив — они погружаются во все грустное, в фильмы, музыку и т. д. Они хотят достичь дна и стать более сильным человеком.

Стрелец

Изменчивый огненный знак Стрелец жизнерадостен, оптимистичен и полон жизни! Они считают своей обязанностью демонстрировать позитивное и веселое отношение к миру, которое может облегчить жизнь тем, кто чувствует себя подавленно. Когда они чувствуют себя плохо, они изо всех сил стараются скрыть это от других и выздоравливают самостоятельно. Они находят удовольствие в мелочах жизни, чтобы бороться с угнетающими мыслями.

Козерог

Козерог — пессимистичный знак Зодиака. Они легко становятся мрачными и негативными. Их подавленное состояние в значительной степени добровольно. Они также любят брать на себя все обязанности и не могут доверять другим делать то, что они хотят. Таким образом, решение их депрессии заключается в том, чтобы немного расслабиться, научиться отпускать все и окружить себя людьми, которым они могут доверять.

Водолей

Нечасто можно встретить грустного Водолея. Будучи воздушным знаком, они любят жить беззаботно и возбужденно. Кроме того, они упрямы и не тратят энергию на плохое самочувствие. Водолеи в целом очень прогрессивны и развиты. Их трудно понять. Для них лучший способ предотвратить депрессивные мысли — это быть в компании единомышленников, разделяющих схожие идеалы.

Рыбы

Ни один другой знак зодиака не может молча страдать так, как Рыбы. Это происходит из-за их врожденной природы, которая не хочет обременять и причинять боль другим. Это сострадательные, бескорыстные души. Им следует просто сосредоточиться на том, чтобы быть счастливыми в жизни, вместо того, чтобы нести ответственность за весь мир на своих плечах.

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