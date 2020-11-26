Елочки живые или из пластмассы

/ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Интернет-магазины уже вовсю продают искусственные ели и предлагают заранее оформить бронь на доставку живого новогоднего дерева. Какие елки предпочитают ставить у себя дома столичные руководители и есть ли у главного новогоднего символа обязательные параметры, выясняла «Вечерняя Москва».

Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, министр столичного правительства, глава департамента торговли и услуг города:

— Рынок новогодних деревьев очень большой, а ассортимент ежегодно радует глаз. Можно купить елки, пихты, сосны, лапник — все зависит от конкретных пожеланий и запросов московской семьи. Деревья можно принести самим с елочного базара, которые в декабре традиционно начнут свою работу. Также можно заказать доставку из интернет-магазинов. Кто-то предпочитает искусственные ели, которых в магазинах превеликое множество.

Лично я люблю живые ели. С удовольствием каждый год ставим их всей семьей, наряжаем разноцветными шарами, гирляндами. Для меня важен аромат: настоящее, живое дерево отдает запах в тепле. Предпочитаю брать сосны, которые привозят из Пермского края. Они представлены на елочных развалах.

Максим Фатеев, вице-президент торгово-промышленной палаты Российской Федерации:

— Который год ставим искусственную елку дома. Причина проста — жалко рубить деревья. У нас есть загородный дом, во дворе которого растет настоящая ель. Ее к праздникам стараемся оригинально украсить. Детям достаточно той праздничной атмосферы, которую стараемся устроить в семье, когда украшаем искусственное дерево, запаковываем подарки, готовим сюрпризы. Сам детям объясняю: зачем рубить елочку, когда можно выйти на улицу и посмотреть на живое дерево.

Игорь Бухаров, президент федерации рестораторов и отельеров России:

— Люблю новогодние праздники, но вот уже на протяжении 25 лет ставим исключительно искусственные ели. Все домочадцы согласны с таким выбором. Дома есть большая и маленькие елочки, с удовольствием украшаем каждую из них. Все понимают, что праздник длится от силы неделю, дерево для этого можно и не рубить. Такую же практику ввел и на работе.

Практически все мои коллеги придерживаются тех же взглядов, выбирая различные искусственные ели. Тем более что их ассортимент в магазинах очень обширен.

Игорь Давидович, глава муниципального округа Печатники:

— Семейная традиция ставить дома елку или сосну. Хорошо помню свое советское детство. Бывало, родители принесут дерево с мороза, смотришь на него с его смешными ветками и не сразу понимаешь, каким красивым оно станет чуть позже. Но лесная красавица расправляла свои ветки, становилась симпатичной, когда дома уже постояла несколько часов. Тогда на ее иголки все вместе вешали разноцветные игрушки. Сами елки по высоте должны соответствовать размеру помещения.

К выбору живого дерева стоит подходить рационально. У нас в квартире помещается елка высотой 170 сантиметров. Но в этом году ее ставить не будем. Это первый год, когда мой сын начал ходить. Боюсь, что елка просто не устоит, особенно учитывая тот факт, что ребенок в этом возрасте достаточно активный. В этот раз ограничимся созданием атмосферы с помощью украшений: абстракций на окнах, входной двери. Елочные игрушки подвесим в интерьере. И повыше. А то они могут и не выжить от любопытства малыша.

Константин Воронин, генеральный директор столичного археологического бюро:

—Главное, чтобы было красиво и уютно, а новогодняя атмосфера приходила в каждый дом. В разные годы ставили в квартире и ели, и пихты, и сосны. Больше предпочитали натуральные деревья. Их интересно наряжать, украшать шарами, мишурой, гирляндами. А затем раскладывать под ними нарядно обернутые коробки с подарками.

На работе коллектив может поставить и лапник, и отдельные сосновые ветки, добавив на них несколько блестящих шариков. Красиво, и новогоднее настроение сразу обеспечено.

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